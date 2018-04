Rok protikuřáckého zákona: hluk před restauracemi nás budí, stěžují si lidé

Hlasitý smích, hovor, někdy i řev a sprosté nadávky. Místo cvrlikání cvrčků či mírného vánku mají někteří Vyškované spojené teplé večery spíš s vyrušováním. Pod jejich okny totiž postávají lidé, kteří si ze svého oblíbeného podniku vyšli na takzvanou kouřovou. Uvnitř se už totiž nějakou dobu kouřit nesmí.

Zkušenosti s tím má třeba Petr Hájek. „Největší problém je hlavně v non-stop podnicích, kde lidé sedí dlouho do noci. Například v podniku v Dukelské ulici pod nákupním centrem. Návštěvníci baru chodí ven a dělají hluk a nepořádek. Lidé, kteří žijí blízko, to slyší. Budí je to a stěžují si,“ sdělil Hájek.

Problémy potvrzuje i městská policie. „Stává se to celkem často. Nedá se říct, že by bylo nějaké místo horší než jiné. Vždycky záleží na konkrétní akci a místě a taky na návštěvnosti podniku. Pokud rušení někdo nahlásí, jedeme tam,“ přiblížil velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček.

Příliš hlučný host se podle něj může dopustit přestupku. Podniku žádný postih obvykle nehrozí.

Sedláček upozornil, že skupina lidí před hospodou neznamená hned nepořádek nebo porušování nočního klidu. „Někdy si jen normálně povídají nebo třeba vyřizují telefonní hovory. Lidi žijící blízko hospod to i tak může rušit. Když ale nedělají nic špatně, nemůžeme to řešit,“ dodal Sedláček. S tím souhlasí i Hájek. „Když je teplo, lidé si otevřou okno. Zvuk se v noci víc nese a tak někoho může rušit i normální rozhovor,“ vysvětlil.

Vedení města občas dostává stížnosti na hluk a nepořádek před hospodami, původně se ale obávalo větších potíží. „Naštěstí se nenaplnily. Stížností bylo loni několik desítek. Problém je, že některé podniky jsou jednoduše na nešťastném místě. Někdo vyjde před hospodu a je jen pár metrů od oken některého bytu. I běžná řeč potom může rušit. Strážníci často přijedou na místo a skupinka hostů je už zpět v podniku nebo jde o běžný rozhovor,“ přiblížil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Spíš nepořádek

V Blansku problém s hlukem nemají, řeší spíš nepořádek po kuřácích. „Někteří nejsou schopní nedopalky odložit tam, kam patří a odhazují je na zem. S tím se pak město musí vyrovnat intenzivnějším úklidem, především v centru,“ poznamenal blanenský starosta Ivo Polák.

Protikuřácký zákon

• Platí od 31. května 2017.

• Vztahuje se na všechny veřejně přístupné vnitřní prostory.

• Provinilcům hrozí pokuta až 5 tisíc korun, majitelům podniku až 2 miliony korun.

• Někteří majitelé kvůli zákonu restauraci změnili na soukromý klub nebo kuřácký spolek, které nejsou veřejně přístupné. Podle zákonodárců to může být obcházení zákona.