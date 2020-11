"Rok 2019 byl rokem protestů, 2020 zase rokem krize, rok 2021 ale bude rokem změny a nové naděje. Současná pandemická krize odhalila zároveň hlubokou krizi politickou. Je potřeba napnout všechny síly k tomu, aby ve sněmovních volbách skutečně ke změně došlo. Demokratické strany musí zvítězit," uvedl předseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll. Dodal, že do nejzazšího termínu voleb zbývá 333 dní a tuto skutečnost spolek promítl na zeď pod Kramářovou vilou, sídlem předsedy vlády, zahájil odpočet.

Bývalá místopředsedkyně Sněmovny a senátorka ODS Miroslava Němcová zdůraznila, že je třeba za rok namísto firemního pojetí státu obnovit stát, který se bude opírat o svobodu a demokracii. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je třeba usilovat o stát, který občany podporuje a neomezuje. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka poukázal na předvolební spojenectví s ODS a TOP 09, k čemuž spolek před rokem vyzýval.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan nechce žít v zemi, kde vládnou ti, kteří donášeli. Změna, kterou chce spolek, by neměla podle Rakušana být namířena proti současnému premiérovi, kterého nazval falešným mesiášem, ale měla by dát perspektivu a vizi celé zemi do budoucna. Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že jeho strana vznikla, protože politika vyčpěla a vedla k politice elit. Chce stát, který se snaží "pomoct a nezaklekávat".

Česko jako unesený stát

Česko je podle Rolla "unesený stát", který Babiš si "ukradl pro sebe". Premiérův střet zájmů ve vztahu k holdingu Agrofert, který podle Rolla čerpá od státu 150 milionů korun měsíčně, potvrdila Evropská komise, řekl. Babišův autoritářský přístup opakovaně selhal během koronavirové krize, vláda selhávala v přijímání protiepidemických opatření. Závažné ohrožení podle Rolla představuje také zneužívání moci prezidentem Milošem Zemanem a jeho týmem, ať už kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, nebo prosazováním kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Koronavirová krize podle ekonoma Daniela Münicha odhalila v plné nahotě způsob vládnutí v Česku, kde skutečné řešení problémů je překrýváno marketingem. "Uvrhla nás do ekonomické krize stylem silnější pes šustí. Bohatí zbohatnou a chudí zchudnou," dodala komička Adéla Elbel. Spolek chce také bránit nezávislost médií a posilovat a propojovat občanskou společnost.

Tři tématické bloky

Demonstrace se s ohledem na protiepidemická opatření nemohla uskutečnit na pražské Letné, kam loni v červnu přišlo podle spolku na čtvrt milionu lidí, ale prostřednictvím facebooku a youtube. Dějištěm bylo pódium v pražském Lucerna Music Baru, na které organizátoři pozvali pamětníky událostí z listopadu 1989 i představitele nynějších opozičních stran. Do programu se mohli zapojit i diváci komentáři pod streamovaným videem nebo vzkazy přes sms bránu.

Demonstraci rozdělili organizátoři do tří tematických bloků. V prvním spolek a jeho hosté komentovali problémy současné vlády. Druhá část byla věnována výročí sametové revoluce s jejími aktéry. Do posledního bloku byli pozváni zástupci opozičních stran. Na youtube bylo k on-line demonstraci po hodině připojeno zhruba 13 tisíc lidí na facebooku kolem 8000 lidí.