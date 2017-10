Rokytnice chce změnit trasu D55. Ta už se ale chystá na stavební povolení

Obstrukce, nebo oprávněný požadavek obyvatel Rokytnice u Přerova, kteří nechtějí, aby plánovaná stavba komunikace D55 mezi Přerovem a Olomoucí zhoršila životní prostředí?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Sonnek

Obec požaduje změnu trasy v době, kdy má stavba platné územní rozhodnutí.

A podle Ředitelství silnic a dálnic to může znamenat zdržení.

O nešťastném dopravním spojení Přerova s Olomoucí už se mluví delší dobu.

A právě nová dálnice D 55, která ulehčí obcím Kokory a Krčmaň, má situaci výrazně zlepšit.

Jenže - jak už to chodí, všem se nezavděčíte. Zatímco lidé v Kokorách a Krčmani na stavbu nového úseku čekají jako na smilování, obyvatelům Rokytnice u Přerova naopak vadí.

Stavět se může už za tři roky

„Dnes zažalovali územní rozhodnutí, které máme v právní moci. Žaloba nemá odkladný účinek, takže pokračujeme dál a kreslíme dokumentaci pro stavební povolení,“ nastínil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Ten považuje postup obce za obstrukci.

„Ve chvíli, kdy do toho obec mohla mluvit, což byl krajský územní plán a EIA, nevyslovila žádné připomínky. Teď to ale chtějí přetrasovat. Pikantní na celé věci je, že se v Rokytnici podepsalo pod petici proti stavbě dvě stě padesát lidí, ale v Krčmani a Kokorách nesouhlasí stovky místních se současným stavem, který je trápí. Přitom jsou tyto vesnice jen pár kilometrů od sebe,“ zhodnotil.

Nová komunikace D 55 má být podle něj zcela regulérní dálnicí, která propojí Přerov s Olomoucí tak, aby byla cesta autem co nejrychlejší.

S výkupy pozemků by se mělo začít v příštím roce a optimistickým předpokladem je, že stavba začne na přelomu let 2019 a 2020.

Obec uvězněná dopravními tepnami

Starosta Rokytnice u Přerova Petr Havlík ale vysvětluje, co místní vedlo k sepsání petice.

„Ze severu budeme okleštěni, protože má být na D 55 až jedenáctimetrový násyp. Emisní nečistoty spadnou v zimním období na naši obec a životní prostředí zde bude špatné,“ řekl.

To ale není jediný důvod k obavám.

„Problémem je i vysokorychlostní železniční trať, která má být těsně za obcí Rokytnice, a pak přeložka trati z Olomouce do Přerova. Křížit se to má zase u Rokytnice, takže by z jihu vznikl další jedenáctimetrový val. Jestliže budou provedeny všechny tyto stavby, zůstane naše obec okleštěná ze všech stran a nemůže se dál rozvíjet,“ konstatoval starosta.

Pod petici, kterou chtějí změnit trasu D 55, se podepsalo na dvě stě padesát občanů.

„Preferovali bychom nulovou variantu, která by kopírovala stávající trasu. Pokud se stavba zrealizuje, je to nezvratné a budoucí generace nám nepoděkují. Chceme tedy bojovat všemi dostupnými prostředky, i soudně podáním žaloby,“ zdůraznil starosta.

Úleva od tisíců aut

Lidé z obcí Kokory a Krčmaň, kterými dnes proudí tisíce nákladních aut, to ale vidí jinak. Stěžují si na hluk, prach a upozorňují na nebezpečné přecházení přes cestu. Nová komunikace D 55 by jim výrazně usnadnila život.

„My už se těšíme, až tato silnice bude, protože se nám uleví od tisíců aut, která tudy denně projíždějí. Rodiče musejí vodit děti do školy, aby je nevystavovali riziku při přecházení frekventované cesty. Řidiči totiž často nerespektují semafory a klidně projedou na červenou. Kokory jsou plně za to, aby se začalo stavět - už včera bylo pozdě,“ vyjádřil svůj názor radní obce Vladimír Lichnovský.

Pro rychlejší propojení Přerova a Olomouce je i Antonín Prachař, který jedná za město Přerov ve věcech dopravních staveb.

„Tato stavba má napojovat dálniční úseky z Lipníku do Přerova, a pak směrem na Olomouc. Propojení navíc vyřeší obchvaty Krčmaně a Kokor a pomůže zrychlit dopravu. Obec Rokytnice napadla již vydané územní rozhodnutí, což podle mě není fér,“ soudí.