Policie od pondělí vyšetřuje oznámení o dalších údajných útocích Ukrajinců na Romy. Dojít k nim mělo v Sokolově a Přerově. Policie ještě kompletně vyšetřování neukončila a nepotvrdila, že ke všem situacím skutečně došlo. Dezinformací se mezi Romy totiž rozšiřuje mnoho, ze strany policie už padlo i jedno obvinění za šíření poplašné zprávy.

Několik desítek Romů se v pondělí shromáždilo před policejní stanicí v Přerově. Žádali prošetření případu napadení malého dítěte | Foto: Se svolením Policie ČR

Pobouření mezi Romy v Přerově vzbudily zvěsti o tom, že ukrajinské děti v pondělí napadly romskou dívku. Informaci přinesla organizace Romea.

„Dvě nebo tři děcka napadly holčičku a údajně tam před ní měly mávat nožem. Ta holčička dostala strach a začala křičet. Další kluci, kteří tam byli, tak se jí zastali a pak začali utíkat,” popsal incident pro zpravodajský server Romea.cz Ivan Kandráč. Podobných zpráv se přitom šíří více.

Už odpoledne se v Přerově shromáždila asi stovka Romů, která po policii požadovala prošetření události. Ta se začala případem hned zabývat. „Oznamovatelku jsme již při příjmu oznámení poučili o dalším postupu. Policisté v tuto chvíli na případu intenzivně pracují, nicméně stále ještě není možné potvrdit, že ke skutku skutečně došlo,“ uvedla policie na svém twitterovém účtu.

O den později se na sociálních sítích objevila zpráva o dalším útoku. Dva Ukrajinci měli pobodat jedenáctiletého chlapce v Sokolově na Karlovarsku. Muž, který informaci na sociálních sítích šířil, vyzval Romy, aby se vydali do ulic. Policie uvedla, že se jednalo o dezinformaci a muž musel k výslechu. „V současnosti jsme ve fázi stanovování právní kvalifikace,“ doplnila policie.

Ve středu informovala, že v souvislosti s dalšími údajnými útoky Ukrajinců na Romy už padlo obvinění. Tentokrát se týkalo šestatřicetileté ženy, která popsala, že ona sama se stala terčem fyzického násilí. Jednalo se ale o lež. „Kriminalisté jí dnes sdělili obvinění z šíření poplašné zprávy,“ oznámila policie.

Dezinformace jsou mezi romskou komunitou aktuálně velký problém. „Šíří se to neuvěřitelně mohutně. Romové se na sociálních sítích skutečně navzájem straší, například i kvůli zkušenostem, které měla romská komunita na Ukrajině. Případně pak naskakují na vlak populistům, kteří chtějí uspět ve volbách, i pravicovým extremistům, aniž by si uvědomili, že v případě jejich úspěchu se to proti nim otočí jako bumerang,“ vysvětlil ředitel společnosti Khamoro a romský aktivista Emil Voráč.

Podle informací Deníku mezi sebou Romové v severočeských městech sdílejí také informaci, že Ukrajinci na veřejnosti hajlují. „Přišli k nám do obchodu vyděšení, s tím, že u Kauflandu v Chomutově a Jirkově se srocují Ukrajinci, provolávají slávu Banderovi a hajlují,“ popsala čtenářka.

V souvislosti s přerovskými událostmi vyzvala policie tamní Romy k součinnosti. Zároveň vydala upozornění a varování před šířením dezinformací. „Veřejnost budeme o nových zjištěních informovat, jakmile to bude možné. Prosíme, nesdílejte konspirační teorie, dezinformace a příspěvky šířící nenávist,“ dodala.

Strach Romů vychází z historie

Podle aktivisty Voráče je strach Romů z Ukrajinců vážný a založený na historické zkušenosti komunity, která byla v minulosti, ale i v nedávné době na Ukrajině terčem brutálních útoků.

„V ukrajinské společnosti proti Romům bujely předsudky stovky let a často tam docházelo i k doslova pogromům. Osobně jsem byl jedním z organizátorů skupiny, která v roce 2018 předala petici proti nenávisti vůči Romům na Ukrajině. Bohužel se ten vztah výrazně nezměnil ani po ruské invazi,“ míní Voráč.

Dodal, že byl například svědkem toho, kdy předsudky nezmizely ani ve chvíli, kdy uprchlíci prchali před invazí. „Bohužel jsem viděl například to, kdy uprchlíci z řad majority odmítli sedět v jednom evakuačním autobuse s Romy. I proto jsme jim začali pomáhat sami,“ doplnil Voráč. Přes tisíc ukrajinských Romů našlo s jeho pomocí útočiště v Irsku, Velké Británii nebo Německu.