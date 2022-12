Tisíce romských dětí se vzdělává odděleně od ostatních žáků. Nevyplatí se to

Do mnoha desítek takzvaně běžných základních škol a tříd v Česku chodí romské děti a žáci se speciálními potřebami odděleně od ostatních. Poměr takto vyloučených dětí zpravidla výrazně převyšuje jejich zastoupení v celé populaci či dané oblasti. Odborně se tomu říká segregace, což v latině doslova znamená vyloučení ze stáda. Výsledkem je omezená možnost vzájemného kontaktu a rozdílné vzdělávací příležitosti. Pomoci tuto situaci napravit chce projet Desegregace.cz. Toto kostrbaté slovo by volně šlo přeložit jako opětovné začlenění do stáda. Zde jsou některá data a fakta, která projekt přinesl.

Na 126 školách v České republice je počet Romů vyšší než 50 procent, 17 škol je v podstatě zcela romských. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock