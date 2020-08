Ministerstvo zdravotnictví ve středu upřesnilo pravidla, za kterých se budou od září nově nosit roušky ve veřejných prostorách, a to včetně výjimek. Ústa a nos tak budou mít opět povinně lidé zakrytá v restauracích mimo konzumaci, ale například i na svatbách.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Veronika Zimová

Mám malé děti. Musí nosit roušku?

Děti do dvou let, ale například i děti v dětských skupinách či v dětských domovech nebo na internátech nebudou muset roušku nosit. Podobně jako ve školách ve třídě (mimo ně, například na chodbách, bude povinná). To samé se týká i lidí, které o ně pečují.