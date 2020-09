Jasně vyjádřená nedůvěra k rouškám naopak vzrostla, nyní ji vyjádřilo 35 procent dotázaných. V dubnu jich ještě bylo o 13 procentních bodů méně.

Svou nedůvěru k rouškám vyjadřuje zejména věková skupina lidí od 35 do 44 let. Z ní jich v účinné vlastnosti ústenek nevěří skoro polovina, přesně 43 procent. Oproti jarnímu šetření to znamená nárůst nedůvěry o 27 procentních bodů.

Větší rozdíl v postojích oproti dubnu lze pozorovat u žen: tehdy rouškám důvěřovalo 68 procent dotázaných, nyní důvěra v tuto ochranu před covidem-19 poklesla na 57 procent.

Rouškám nyní nevěří už 39 procent žen, přitom ještě v dubnu to bylo „jen“ 23 procent. V otázce nedůvěry došlo u mužů k nárůstu o 10 procentních bodů (z 21 procent v dubnu na současných 31 procent).