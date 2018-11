Rozbitá okna, zatlučené dveře. Místy vypadají nádraží na Hané jako z hororu

Nevábný. Takový je vzhled řady menších vlakových nádraží a zastávek na Hané. Zatímco třeba ve Stražisku nechal provést vlastník (Správa železniční dopravní cesty) úpravy a v Lutotíně se mohou pochlubit moderní a úpravnou zastávkou, jinde na ně teprve čekají. A už celé roky marně.

Stačí vyjet pár kilometrů za Prostějov. Třeba do Čelechovic na Hané. Zde dosud stojí budova vlakové stanice. Jízdenku si zde však už léta nekoupíte, neodskočíte si ani na toaletu. Stav budovy pak zhodnotila starostka obce Jarmila Stawaritschová.

"Je ve velmi špatném stavu. Stavba je trvale opuštěná a chátrá. Navíc SŽDC vypovědělo smlouvu na úpravu okolí budovy. Musí ji nyní provádět obecní zaměstnanci," uvedla pro Deník. Dodala ještě, že podobná je situace i v Kapli, která spadá pod Čelechovice na Hané.



Stejně tak vypadá zblízka nádraží ve Dzbeli. Ani zde už nefunguje čekárna, ač se zde kříží vlaky.

Budova nyní cestující uvítá oprýskanou omítkou a zámky na dveřích.

Sousední Jesenec je na tom ještě hůře. Zdejší vlaková zastávka je rovnou zabedněná.

Nectava pak rozbitými okny a zjevně dlouhá desetiletí neudržovanou budovou působí až odpudivě.

Někde se bude opravovat, jinde bourat

V některých případech už Správa železniční dopravní cesty slíbila nápravu.

"V případě třeba Konice a Čelechovic se jedná o zastávky, kde v nejbližší době neplánujeme větší investiční práce. Objekty přešly v rámci SŽDC pod správu osobních nádraží a bude se připravovat plán jejich budoucích oprav. V případě Čelechovic předpokládáme, že bude výhledově nutná větší investice," uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Větší rekonstrukce jsou v dohledné době naplánované ale na prostějovském hlavním nádraží a v Nezamyslicích, kudy povede nový železniční koridor.



Jinde už naopak čeká budovy smutný osud. Příkladem můžou být Náměšť na Hané a Slatinice. Proti chátrání se stavil a staví třeba Tomáš Kašpar.

"Vypadá to, že obě nádraží budou zbourána. Odepsali mi například, že na Náměšť je vydán demoliční výměr," říká zklamaně. Sám se nabízel, že by budovu odkoupil. A udělal z ní turistické středisko nejen pro Náměšť, ale také pro okolí.



Komunikace s vlastníkem však byla špatná.

"Co se pak týká nádraží, tak třeba nechápu opravu Olomouce-Řepčína. Tam budova pochází ze 70. let, zde je skoro o sto let starší. A nechává se chátrat a hovořit o jejím zboření," kroutí hlavou.