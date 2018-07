Rozcvičky, bodování úklidu i noční hlídky. Zájem dospělých o tábory roste

/INFOGRAFIKA/ Letní táboření už není jen doménou dětí. Stále více dospělých si chce připomenout atmosféru pionýrského tábora.

Žádné moře, poznávací výlety, bydlení v hotelech a penzionech, ale ranní rozcvičky, bodování úklidu a celotáborová hra. Dospělých, co chtějí strávit dovolenou běháním s vejci na lžících, prolézáním opičích drah a nočními bojovkami, stále přibývá. Tomu se přizpůsobují i pořadatelé táborů, kteří stále častěji zařazují pobyty pro dospělé.

Žádná sprostá slova ani důvěrnosti

Jedním z nich je i Ondřej Šplíchal z Prahy 10. Několik let zajišťuje rekreace pro děti a nyní se pustil i do akce pro plnoleté. „Bude legrace hlídat táborníky starší, než jsme my, aby nemluvili sprostě, čistili si zuby a nemuckali se. Až na věk táborníků a nějaké povolené pivo navečer chceme, aby to byl opravdový dětský tábor s veškerou zábavou i drilem,“ popsal Šplíchal.

Kromě zmíněných rozcviček, bodování a celotáborovky čekají účastníky i diskotéky, táborák a noční bojovky. I ubytování bude autentické, a to v areálu letního tábora poblíž Klatov s chatkami vybavenými palandami a společnými umývárnami.

„Cílíme na dospělé od 30 do 60 let. Hlásí se nám často menší skupinky kamarádů a páry, ale i jednotlivci a jedna větší parta slavící narozeniny,“ doplnil Šplíchal.

Za úplně jiný konec vzali táboření pořadatelé Party campu. Stěžejním místem celého areálu bude tamní bar a smyslem celotáborové hry je vybojovat pro svůj tým drinky zdarma.

Po celodenním soutěžení, které má účastníky vrátit do dětství, bude každý večer následovat párty. „Začíná po půlnoci a končí k ránu. Na výběr je reprodukovaná hudba, kytary u táboráku a jednou za pobyt rockový koncert,“ slíbili pořadatelé.

Vzhledem k zaměření pobytu je jedinou podmínkou účasti věk nad 18 let.

Tábor vedoucích na mateřské

Organizací táborů pro dospělé se zabývá také spolek Děti bez hranic ze čtvrté městské části. V nabídce mají pobyt pro dospělé nad 55 let a také pro rodiny s dětmi.

„Nápad přišel od maminek našich oddílových vedoucích, které na mateřské nemohly jezdit na dětské tábory, ale jet chtěly,“ vysvětlil předseda spolku Josef Valter.

Tak vznikl rodinný tábor, kterého se účastní vždy alespoň jeden dospělý z každé rodiny, který nese za potomky odpovědnost. Program je připravený pro děti do šesti let. „Pro starší děti pořádáme klasické letní a zimní tábory,“ podotkl Valter.

Kromě pobytu nedaleko Orlické přehrady mohou rodiny zvolit i tábor v Chorvatsku, kde se konají vybrané turnusy.

Další tábor spolku je zaměřen na dospělé nad 55 let. Například ubytování bude zařízeno tak, aby nemuseli lézt na horní patra paland, přizpůsobený bude i program. Dopoledne se budou konat výtvarné a hudební kurzy, na odpoledne jsou připraveny hry v lese, procházky po okolí a olympiáda.