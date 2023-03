Markéta Švamberk Šauerová (vpravo) s Bohumilou ČihákovouZdroj: se svolením Markéty Švamberk ŠauerovéDoc. Markéta Švamberk Šauerová vystudovala obor pedagogika-psychologie a obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorská studia absolvovala na téže fakultě v oboru pedagogika. Habilitovala v roce 2014 v oboru Pedagogika na Trnavské univerzitě v Trnavě.



Již během studií se věnovala využití arteterapie a muzikoterapie při práci s klientem. Při studiu v zahraničí na Freie Universität Berlin se hlouběji zabývala oblastí rozvoje komunikačních dovedností. Dlouhodobě pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně Praha 4 a v Pelhřimově. Působila na ZŠ a MŠ Angel na Praze 4 a krátce na GYOA Pelhřimov.



Od roku 2006 působí na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, od roku 2022 pracuje rovněž na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK.

Nedávná volba prezidenta vyvolala v rodinách doslova politickou válku. Napomohla tomu agresivní a vyhrocená kampaň, která vyděsila starší, ale i mladší generaci včetně dětí a pedagogů. Vyvolala v lidech strach a nejistotu. Rozdělila je. Ustáli jste u vás v rodině volby, nebo to bylo našlapování po minovém poli jako v mnoha jiných rodinách?

Musím s hrdostí říct, že současná situace u nás doma proběhla v klidu. I když přiznávám, že názorově jsme byli mírně odlišní. V zásadě jsme se však shodli na tom, že nedáme prostor demagogii, nečinnosti nebo vyvolávání strachu. Ale všímala jsem si minového pole kolem sebe na pracovištích, kde se pohybuji. Mezi jednotlivými zaměstnanci vedl politický spor i k neshodám, hádkám.

Ve společnosti jsme často mohli slýchat i různé výtky a mezigenerační spory. Například tento: Co ty mi tady budeš vykládat, koho jsem měla volit? Vždyť jsi v životě ještě pořádně nic nedokázal, nic nezažil a budeš mě tady poučovat?

Tyto vyřčené věty jsou velmi nebezpečné, protože v podstatě ukazují, že dotyčný člověk nemá dostatečně osvojenou nebo zpracovanou pozici s mocí. Většinou se s tím setkáváme buď u starších lidí, nebo u lidí, kteří mají vyšší pozici. Uvedu nedávný příklad, který jsem řešila. Měl se nominovat žák, který uspěl v soutěžích z ruského jazyka. Nominovala ho škola, ale ředitel rozhodl, že je to politicky nekorektní s ohledem na současnou politickou situaci.

Jak jste to řešili?

Řediteli bylo kolem šedesáti let a kolegovi, který se proti tomu ozval, asi třicet let. Nechápal totiž, co je na tom politicky nekorektního. Když žák soutěžil za školu a byl tou školou vysílán. Ředitel odpověděl, ať je kolega z ticha, že je mladý a nerozumí tomu. V tom okamžiku bylo vidět, jak dalších padesát přísedících zmlklo. Báli se ozvat. Nakonec se vyjádřila i starší kolegyně ředitele, že žák by měl zůstat nominovaný. V tomto případě to nakonec dopadlo dobře.

„Hlavní způsob, jak by to mohla problém rodina řešit, je, že si domluví nějaká pravidla společné komunikace.“

Rozeberme ještě další věty, o kterých jsme se bavili v podcastu. Například když syn křičel na svoji matku: Mami, uvědomuješ si, co říkáš? Ty mi tady argumentuješ dezinformacemi. Vždyť jsou to lži a nesmysly, to nebudu poslouchat. Nestraš moje děti válkou. Nevyhrožuj. Nebo se seberu i s dětmi a už mě nikdy neuvidíš.

Správně to není, protože je tam výhrůžka. Vyhrožujeme většinou v situaci, kdy si nejsme sami jistí, kdy se něčeho bojíme, kdy máme pocit, že právě tím zastrašením dostaneme druhou stranu do místa, kde ji chceme mít a neumíme to udělat žádným jiným přijatelnějším způsobem. A velmi důležité je se i zamyslet nad tím, že se v takových situacích často skloňuje slovo dezinformace.

Proč na lidi tolik působí a proč dezinformacím věříme? Jak se orientovat v tom, co je pravda a co je lež?

Některé jsou pro nás příjemné, protože ladí s naším světonázorem. V dalším případě v nás vyvolávají strach. Je logické na takovou informaci reagovat, v rámci toho strachu se chceme na něco připravit. Mnozí hodní lidé šíří dezinformace právě proto, že mají obavu o svoje blízké a chtějí je na nějaké potenciální nebezpečí připravit. Tato blamáž potom hodně vstupuje do vztahů mezi lidmi. Možná dobrý úmysl, ale se špatným výsledkem.

A ke druhé části otázky: Je velmi složité poznat, co dezinformace je a co není. V podstatě jedinou správnou variantou je orientovat se podle vlastní zkušenosti. Nikdo nemáme patent na rozum. Za mě bych doporučila zakázat určité dezinformační platformy. Tak jako jsme to zažili během covidu. Pro řadu lidí to bylo bezpečné, protože to omezilo šíření skutečně nebezpečných zpráv.

Jak je možné, že rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata, které pojí rodinné pouto, dovolí, aby je názory natolik rozeštvali, že spolu nemluví, páry se rozvádějí, rodiny se vyděďují?

Za vším stojí obava a strach z toho, že bude zneuctěná naše osobnost, naše ego. Možná s nimi neumíme dostatečně dobře pracovat a bojíme se, abychom nezranili hlavně sami sebe. Společnost by měla více uvažovat v dialogickém vztahu. Já a ty. Co udělat, aby jeden druhého nezranil. Možná bychom byli daleko lépe schopni naslouchat, co ten druhý řeší. A našemu egu by také velmi prospělo, kdybychom se na chvilku zastavili, nadechli, když cítíme, že v nás názor druhého vyvolává zlost. Zkusit napočítat do tří a teprve pak se rozhodnout, jestli opravdu je to ta situace, kdy chci reagovat a jak chci reagovat.

Markéta Švamberk ŠauerováZdroj: Deník/Bohumila ČihákováMůže mít zásadní dopad na neshody v rodinách i škatulkování podle věku nebo společenského postavení?

Určitě ano. Řekla bych, že každé škatulkování je do určité míry špatně. I když se každý do té škatulky třeba rád začleňuje. Nakonec vidíme, i třeba při různých postojích v rámci etnických skupin, že ten postoj vůči něčemu, kam jsme se zaškatulkovali, může vytvářet i nějakou celkovou nepohodu. Ať už v rodině nebo někde jinde. Ta škatulka totiž vlastně znamená, že kvůli jedné vlastnosti získávám vlastnosti další, které se tomu přiřazují. Příliš paušalizujeme.

Dejme si příklad. Když se řekne slovo politik, řadě lidí naskočí spousta vlastností, které ten konkrétní politik vůbec mít nemusí. Nebo fotbalista. Spoustě lidí naskočí, že je to na hřišti simulant. Přitom to jsou sportovci, kteří mají za úkol někdy zahrát, že jsou víc zranění, než skutečně jsou.

Paušalizování ale vnímám i u starší generace, která je označená nálepkou: jasně volí komunisty. Přitom skutečnost může být taková, že jedna babička volí komunisty, ale jiná jim nemůže přijít ani na jméno. Proč nedokážeme respektovat jiný názor a hned pálíme mosty?

Pořád je to o tom ohrožení. Změna názoru nebo přijetí názoru druhého nás může do určité míry ohrožovat. Máme za to, že to, co jsme dělali celý život, bylo jedině správné. Třeba ta babička, která volila komunisty. Ona tomu skutečně mohla celou dobu věřit. Informace týkající se týrání a dehonestování osob, které komunismu nepřisuzovala, považovala za dezinformaci, protože ve svém okolí nic takového neviděla. A stejně tak je to u té mladší generace, která nemá tu zkušenost. Je to podobné, jako když budeme vybírat obraz v nějaké obrazárně či na výstavě. Každému se líbí něco jiného. Pak si musíme vybrat, který obraz koupíme do společné domácnosti. Je to o určitém nadhledu, toleranci a kompromisu. To naší společnosti prostě hodně chybí.

Lidé ale přeci nikdy nemysleli stejně. Neměli stejná vyznání či víru a stále mají i odlišné vnímání hodnot. Je přeci důležité, že se na povrch dostávají jiné pohledy, jiné názory. Pokud by tomu tak nebylo, svědčilo by to o nesvobodě. Přijde mi to vlastně v pořádku. Neumím si představit, že by všichni měli na všechno stejný názor, že by chtěli mít doma stejný obraz.

To máte pravdu. Ono vůbec nejde o to mít stejný názor. Jde o to přistoupit na to, že někdo druhý má názor jiný. Smířit se s tím, že já jsem chtěl třeba tento obraz, ale v tomto okamžiku vnímám, že pro toho druhého jiný obraz ztělesňuje nebo představuje něco mnohem významnějšího. Uvědomit si, kde jsou ty zásadní momenty. Zásadní body našich společných životů, na kterých je nutné lpět, jako je právě dodržení svobody. Nejde o to mít stejné mínění a odkývat to. Jde o to říct mě se sice tenhle obraz nelíbí, ale protože tě mám rád, rád budu mít doma tento obraz. Bude mě těšit, že se můžu dívat na něco, co máš rád.

No a teď si představme situaci, kdy matka volá svému synovi, ať raději na návštěvu nejezdí, protože předem ví, že se kvůli odlišným názorům pohádají. Řešení nejezděte nebo nepřijedu není přece řešení. Mohou dva odlišné tábory nějak fungovat a komunikovat spolu?

To je samozřejmě nesmysl. Hlavní způsob, jak by rodina mohla takový problém řešit, je, že si domluví nějaká pravidla komunikace. Buď se určitým tématům vůbec věnovat nebudou, ať už je to politika nebo jiné výrazné společenské téma, které vyvolává neshody, nebo se zkusí domluvit, že nemusí přesvědčit toho druhého, ale mohou třeba v rámci deseti minut vyslechnout, jaký na to má názor babička a babička si pak zase může vyslechnout názor syna. Nemusí ta sdělení vzájemně hodnotit. To je velmi cenné. Zvlášť, když toho jsou svědky děti. Naučí se, že takto může probíhat komunikace v názorově odlišných situacích a že je velmi důležité učit se nastavovat vzájemná pravidla toho, co je podstatné a co je méně podstatné.

Znám rodiny, které po aktuálních volbách zpřetrhaly úplně veškeré kontakty mezi sebou. Svědky těchto událostí byly děti, které slyšely nenávistné věty, zažily vyhazování z domu, prarodiče začali vyhrožovat vyděděním, že majetek dají raději na charitu, než vlastním dětem. Nebo rodiče zakázali dětem vídat se s babičkou či dědou.

To je to ohrožení z jiného názoru. Něčemu jsem celou dobu věřil, v něčem jsem vyrůstal, možná jsem i při výchově přesvědčoval děti nebo okolí, aby věřily tomu stejnému.

A teď si představme, že se skutečně dostanu do situace, kdy důkazy ukážou, že ta doba byla skutečně tak zvrácená, že člověk chyboval. To řadu lidí ohrožuje, protože si začnou myslet: já jsem něco způsobil, v čem já jsem to ty děti vychovával, k čemu jsem je vlastně vedl, do jaké společnosti se ty děti díky mně narodily.

To může být pro řadu lidí velmi nebezpečné. Je proto velmi důležitá tolerance od následujících generací. Aby mladí zkusili odpustit, pochopit, vysvětlit. Ti lidé museli vychovávat děti. Rodiny potřebovaly nějaké prostředky k životu. Já bych se na ně nezlobila, pokud podepsali smlouvu a šli třeba do politické strany. Ani bych se nezlobila na ty, kteří se rozhodli, že ze strany vystoupí.

Zažila jsem to doma. Tatínek coby voják demonstrativně roztrhal v roce 1968 vojenskou knížku. Celá rodina byla vystavena situaci, kdy v noci musel chodit pracovat na poštu a přes den jezdil se sanitkou, aby uživil čtyřčlennou rodinu. Maminka se musela starat o celou domácnost, protože táta byl dvoufázově v práci. Nepamatuji si, že bych měla nějaké hezké oblečení. Nosila jsem jedny kamaše. Jinak jsme perzekuovaní nebyli, takže jsem nevnímala ani ten pocit ohrožení. Byli jsme jen zařazeni do kategorie chudších. I přesto si myslím, že bych pochopila, kdyby to táta tenkrát neudělal, protože by měl hlavně pocit, že musí chránit děti. A v podobné situaci se vyskytuje řada těch starších, kteří tou dobou prošli.

Už jsme se o tom spolu bavili v jiném rozhovoru. Dříve mladí lidé vzhlíželi ke stáří jako k moudrosti, protože starší člověk mnohé zažil. Co se dnes změnilo, proč se dnes ke stáří obracíme spíše zády?

Neřekla bych, že se úplně obracíme zády. Stále jsou skupiny mladých lidí, kteří naslouchají starším a vyhledávají i názory těch starších. Naopak jim třeba vůbec neladí názory vrstevníků. Ale chápu, kam otázkou míříte. Hodně si to způsobuje naše a starší generace tím, že příliš mentoruje. Méně nasloucháme, máme pocit, a je to opravdu jen pocit, že díky tomu, že jsme starší, máme víc zkušeností. Ale ono to tak být nemusí. Ty naše zkušenosti mohou být jednotvárné, zatímco zkušenosti mladších mohou být třeba mnohem pestřejší. Stejně tak to, že jsme starší, nás jako neopravňuje si myslet, že víme více.

Je opravdu velmi důležité naslouchat, učit se trpělivosti, přemýšlet o tom, proč ten druhý má takový názor, jak se k němu dostal. Možná nás potom takový způsob přemýšlení povede k tomu, že v nás nevyvolá negativní emoci, protože se zaměříme na racionální složku sdělení.

„Tatínek coby voják v osmašedesátém demonstrativně roztrhal vojenskou knížku. Celá rodina byla vystavena situaci, kdy večer musel chodit pracovat na poštu a přes den jezdil sanitkou, aby po vyhození z armády uživil čtyřčlennou rodinu.“

Když už jsme v nesmiřitelném rozkolu, jak k sobě najít cestu zpět a je to vůbec reálné?

Reálné to je ale je to hodně těžké. Z vlastní psychologické zkušenosti vím, že se to může podařit, když na jedné ze stran najde někdo odvahu ustoupit a dát prostor tomu druhému. Nabídnout smír a přehodnotit i svoje priority. Skutečně si říct, co je pro mě životně důležité.

Bohumila ČihákováZdroj: DeníkO životě zblízka



Nový díl si můžete poslechnout vždy od pátku na www.denik.cz. Vaše příběhy a náměty, o čem byste chtěli poslouchat, můžete posílat na adresu bohumila.cihakova@deník.cz.