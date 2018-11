Rozhodnutí ČSSD k vládě: Zbabělost a alibismus, tvrdí Okamura s Fialou

Opoziční strany mluví v souvislosti s rozhodnutím ČSSD nezúčastnit se hlasování o nedůvěře vládě o zbabělosti či o alibismu. Podle nich se sociální demokraté de facto rozhodli podpořit premiéra Andreje Babiše (ANO), s jehož hnutím ČSSD vytvořila vládu. Hnutí ANO uvedlo, že důležitější než postoj ČSSD je výsledek hlasování o nedůvěře. Bez hlasů ČSSD nemůže opozice uspět, neboť ANO i KSČM už oznámily, že žádný z jejich poslanců pro nedůvěru nebude. Premiér čelí snahám o odvolání kvůli údajnému únosu svého syna na Krym v souvislosti s případem Čapí hnízdo.

"ČSSD souhlasí s tím, že premiér by měl odejít, ale nic pro to neudělá. Je to alibistické. Historický precedent - nehlasovat pro vládu, v níž jsou zastoupeni její ministři. Toto rozhodnutí je nejen zbabělé, ale zejména chybné a otvírá cestu rozkladu důvěry v demokratický stát," uvedl v tiskovém prohlášení předseda ODS Petr Fiala.

"Není to příliš hrdinské řešení, protože pokud je to náš koaliční partner, tak bych očekával, že poslanci za sociální demokracii budou ve Sněmovně ve svých lavicích a budou aktivně hlasovat proti nedůvěře vládě jako naši poslanci," řekl České televizi předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Nedomnívá se ale, že by to fungování koalice zatížilo. "Nás zajímá výsledek, já předpokládám, že po tomto stanovisku sociální demokracie neprojde návrh opozice na nedůvěru vlády a vláda bude pokračovat dál," řekl.

"Mrzí mě, že se sociální demokraté fakticky rozhodli podpořit ve vládě trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše, který je podezřelý z maření vyšetřování. Pro ČSSD jsou zjevně důležitější ministerská křesla než vlastní důstojnost, navíc v situaci, kdy jsou mnohdy ve sněmovním hlasování nahrazováni hnutím SPD," uvedl na facebooku poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Babiš podle něj lpěním na premiérské funkci blokuje řešení současné krize.

Výborný: Alibismus na druhou

"Rozhodnutí ČSSD je čistokrevná zbabělost. Pokud není ČSSD schopna podpořit hlasováním svoji vlastní vládu, tak by ji měla okamžitě opustit," řekl předseda SPD Tomio Okamura. "SPD po celou dobu nabízí reálnou vládní alternativu bez ČSSD, a to, aby hnutí ANO vytvořilo vládu odborníků, která se zaváže písemně podporovat také program SPD. O podpoře takové vlády budeme rádi diskutovat," řekl. Jeho hnutí jde podle něj o zajištění stability země.

"Sociální demokracie ve vlastní pasti. Vydíraná Andrejem Babišem i Milošem Zemanem si drží jistotu vládních křesel. Jako chytrá horákyně se tváří, že se jich problém premiéra netýká. Alibismus na druhou," reagoval na Twitteru na rozhodnutí sociálních demokratů poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

"Sociální demokraté upřednostnili stranický zájem být ve vládě před zájmem České republiky nemít trestně stíhaného premiéra, který může ovlivňovat vyšetřování," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. ČSSD podle něj odmítnutím hlasovat fakticky podrží Babiše ve funkci premiéra. Pospíšil také kritizoval slova předsedy ČSSD Jana Hamáčka o možných předčasných volbách, podle něj nepůsobí věrohodně. "Úvahy o rozpuštění Sněmovny jsou jen manévrem ČSSD, jak zakrýt neochotu odejít z vlády a strachu postavit se Andreji Babišovi," uvedl.

"ČSSD si nad pátečním hlasováním o nedůvěře vládě umyla ruce a tváří se, že stojí mimo. Ve skutečnosti dál dělá fíkový list Andreji Babišovi. Takže se ČSSD zachovala jako chytrá horákyně: ani nahá, ani oblečená. Přebírá odpovědnost za vládu i osobní kauzy trestně stíhaného premiéra," sdělil předseda STAN Petr Gazdík. Také on odmítl Hamáčkovy úvahy o předčasných volbách jako nerealistické.