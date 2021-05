Dějiny se používají jako klacek, říká historik Michal Stehlík

Připomínka vítězství nad nacismem stále budí emoce. Proč? „Do jisté míry to je věc názoru. Jedno dvacetiletí budeme vzývat Rudou armádu, další na ni pozapomeneme a budeme mluvit o zlatých Američanech. Neříkáme to ale kvůli květnu 1945, nýbrž proto, že to tak vnímáme dnes,“ říká v rozhovoru pro Deník historik, náměstek ředitele Národního muzea a kandidát na rektora Univerzity Karlovy Michal Stehlík.

Historik Michal Stehlík | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Zamýšlí se v něm i nad rozporem mezi objektivním hodnicením historie a osobními prožitky: „Je to možná součást naší frustrace, neboť významná část společnosti si nemyslí, že prožila normalizaci špatně." V rozhovoru, který vychází již zítra, se také dozvíte, proč chce vést naši nejstarší univerzitu a jak by funkci šlo skloubit s výchovou osmi dětí.