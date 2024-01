Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš usiluje o setrvání v čele Pirátů. Členskou základnu bude přesvědčovat, že pirátská stopa v pětikoaliční vládě se nevytratila, naopak je výrazná.

Ivan Bartoš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ministr financí Zbyněk Stanjura uvedl, že žádné razantní změny už vaše vláda činit nebude. Ekonomka Danuše Nerudová na to reagovala slovy, že bez nutné reformy daní, zdravotnictví, školství, bez debyrokratizace a digitalizace se Česko stane skanzenem Evropy. A svůj příspěvek na síti X skončila otázkou: „Co tam ty dva roky budou dělat?“ Stejně se ptám i já vás.

Nebudu se vyjadřovat k paní Nerudové ani Zbyňku Stanjurovi. Když se podívám na legislativní plán vlády a závazky z programového prohlášení, je před námi spousta práce.

Udržovací, nebo takové, která zemi posune dopředu?

Zásadní práce. Za sebe mohu třeba zmínit zákon o podpoře v bydlení. To je klíčová reforma pro obce, na jejímž základě budou moci preventivně řešit situaci s bydlením. Míří to zhruba na 1,6 milionu lidí.

A těm to pomůže k získání bytu?

Statistiky říkají, že zhruba 1,64 milionu lidí se může z různých důvodů ocitnout v bytové nouzi, ale mohou ji řešit jen přes úřady práce a sociální byty, které jsou k dispozici pro 250 tisíc lidí. Obce potřebují získat další účinné nástroje, například speciální poradenství. Začínají pracovat i s městským bytovým fondem.

Kdy zákon vejde v platnost?

Mám ambici ho projednat v parlamentu tak, aby platil od poloviny příštího roku. Doufám, že ho podpoří i opozice. Ta měla výhrady k tomu, že přímo nepodporuje investice do výstavby nových bytů, ale ty řešíme jinde. Už jsem spustil investiční nástroje na podporu obecního bydlení, v Národním plánu obnovy je k dispozici 8,5 miliardy korun, miliardu už jsme poskytli na výstavbu pěti set bytů po celé republice. Petr Fiala hovořil o závazku postavit deset tisíc nových bytů, takže když my dodáme pět tisíc a pět tisíc se postaví s pomocí komerčního developmentu, mohli bychom tuto ambici naplnit.

Ivan BartošZdroj: Deník/Martin Divíšek

Piráti už před pár lety chtěli snížit počet neobydlených bytů, tehdy váš nápad zjišťovat jejich počet pomocí elektroměrů vzbudil obrovský odpor. Teď jste jinými cestami dospěli k závěru, že v Česku je 200 tisíc volných bytů v bytových domech. Existuje v tržní ekonomice možnost přimět majitele k jejich pronajímání?

Pronajímatele i nájemce spojuje nejistota, riziko. Byť procento neplatičů je nízké, pokud narazíte na takového nájemníka, je to problém. V Brně nebo v Plzni už začal fungovat systém kvazi bytového fondu. A rozjelo se to s příchodem ukrajinských uprchlíků. Zmiňovaný zákon by měl tento dobrovolný princip zakotvit. Obec bude spravovat bytový fond, kam majitelé bytů vloží svou nemovitost s garancí pravidelného, byť třeba nižšího nájmu a nepoškození svěřeného bytu.

Z našeho průzkumu také vyplynulo, že tři čtvrtiny obcí by chtěly stavět byty, ale nevědí, jak na to získat prostředky, kdo jim poradí s projektovou dokumentací a tak dále. S tím jim pomůžeme a už to běží. Navštívil jsem Zlín, kde díky prvnímu programu, který jsem spustil, získal kraj téměř 380 milionů a už stavějí. Byl jsem v Pardubicích, kde postavili tři sta menších bytů pro mladé lidi a pronajímají je za výhodných podmínek.

V červenci můžeme zažít malý zázrak, neboť stavební řízení by se u nenáročných staveb mělo zkrátit z dnešních i několika set dní na třicet. To se opravdu stane?

Nový stavební zákon přinese výrazné zjednodušení, jen počet úkonů na stavebních úřadech se sníží nejméně o třetinu. Existuje jen jedno stavební řízení a garanci za něj nese stavební úřad. V případě nečinnosti dotčených orgánů platí fikce povolení. Ne vždy je ovšem vina na povolovatelích, někdy chybuje i žadatel, když třeba nemá v pořádku projektovou dokumentaci. Myslím ale, že k extrémním případům, kdy se na stavební povolení čekalo sedm let, už nebude docházet. K 1. červenci chci mít portál agend, do něhož se přihlásí žadatel i všichni účastníci stavebního řízení a na něm od podání žádosti až do rozhodnutí poběží celý povolovací proces.

Vše se tedy bude dít elektronicky, tudíž bude zaručeno, že si dotčené úřady mezi sebou potřebné údaje předají?

Třeba u komplexních dopravních staveb to dosud byly stohy papírů, protože ta dokumentace je obrovská a zaplní skoro malý sklad. Teď budou mít stavebníci možnost i tento sklad poslat na úřad elektronicky v datovém balíčku.

Většina lidí ale nestaví dálnici nebo most, nýbrž menší rodinný domek. Co bude stačit jim?

Mají-li svůj pozemek a projekt, přihlásí se na portál stavebníka pomocí nějakého identifikátoru, nahrají tam dokumentaci, a tím se spustí celý proces. Pokud by byla dokumentace nekompletní, úřad má povinnost si do deseti dnů vyžádat doplnění.

Ivan BartošZdroj: Deník/Martin Divíšek

Digitalizace státní správy je vlajkovou lodí Pirátů i vás jako vicepremiéra pro tuto oblast. Poslední dobou mám ale dojem, že se zužuje na občanku v mobilu. To by bylo dost málo, ne?

Digitalizace je v podstatě automatizace, ale to, co zajímá občana, je vždycky nějaká služba. Ta je buď dobrá, nebo špatná. Stát po občanech vlastně pořád chce, aby něco dokládali. Datový fond státu se přitom neustále zvětšuje a je velmi důležité, aby lidé viděli pozitivní výstupy typu občanky v mobilu. Kupříkladu Portál občana využívá přes milion lidí a my jsme teď udělali jeho novou verzi, která je uživatelsky daleko vstřícnější. Já se těším na eDoklady i na aplikaci do mobilů, kam budou chodit potřebná upozornění.

Jakou logiku dává, že k občance v mobilu bude zapotřebí i platná plastová verze?

Zatím ji dává. Občanský průkaz i jeho digitální verze dokládají, že v registru občanů figurujete pod svým jménem, datem narození a trvalým bydlištěm, že jste to vy. Při vydání plastové občanky vám rovnou bude nabídnuta služba zřízení její elektronické podoby. A v průběhu roku 2025 by měla být uznávána prakticky při veškerém styku se státem.

Zdroj: DeníkOd kdy se nebudu muset na ministerstvu pro místní rozvoj prokazovat plastovou kartičkou?

Od soboty 20. ledna bude aplikace ke stažení pro Android i AppStore v telefonu. Na dvaatřiceti institucích typu ministerstev se tak budete moci prokazovat občankou v mobilu. Mám příslib od vedení Policie České republiky, že už v dubnu by ji mohli začít přijímat i policisté. Volby v roce 2025 budou moci lidé absolvovat pomocí eDokladu. Ve vládní funkci jsem si uvědomil, že není až tak velký problém vyvinout aplikaci, ale spíš malá připravenost státu s ní pracovat. Jsem proto rád, že to letos spouštíme, protože až za dva tři roky přijde evropská digitální peněženka, bude na to náš stát připraven.

To všechno řeknete v předsednickém kandidátském projevu a budete se bušit v prsa, jak dobře pracujete, nebo se zamyslíte nad tím, proč se vaše vláda těší nejnižší důvěře od Nečasovy éry?

Situace, kterou prochází Česká republika a naše vláda, není lehká. Zemi jsme převzali s nějakými plány, ale pak nás zasáhla válka na Ukrajině a naše priority se logicky měnily. My jsme měli v kampani do komunálních voleb heslo, že chceme dělat věci správně. Myslím, že Piráti ve vládě fungují dobře a stabilně.

Opravdu si myslíte, že to stačí k získávání voličských hlasů?

Mou rolí jako předsedy není chodit do médií, ale tvrdě vyjednávat legislativu a finance pro naše záměry. Dostali jsme se na trvalou podporu kolem dvanácti procent, Honza Lipavský a já jsme podle průzkumů nejdůvěryhodnějšími ministry. Často se hovoří o tom, že u Pirátů je střet mezi pragmatiky a idealisty. Já se považuji spíš za idealistu, protože mi přijde správné plnit úkoly, s nimiž jsme do toho šli, bez ohledu na to, zda je to pro nás v tu chvíli výhodné, či nikoliv. Je mi cizí nějaká vypočítavost nebo spekulace, zda by nám víc neprospělo, kdybychom byli ostrou opozicí. Přece nemůžeme hodit naše voliče přes palubu, vzdát to. Ideál politiky je jít za vytčeným cílem a nehledět na to, jak těžké jsou zrovna podmínky. Kdybych si chtěl vybrat pohodlné povolání, kde na mě nikdo nekřičí, žádnou stranu bych nezakládal a zůstal bych ve svém oboru, který je velmi perspektivní.

Byl byste bohatý ajťák.

To si nemyslím. Žiju poměrně skromně a navíc jsem vystudoval informační vědu na Filozofické fakultě, ne informatiku na ČVUT. Možná i proto jsem přesvědčen, že politika se má dělat hlavně pro voliče a teprve ve druhém sledu pro straníky. Taky jsem zjistil, že i Piráti zestárli. Máme rodiny a většina z nás chodí do normálního zaměstnání. Nejsme permanentně online a nemůžeme reagovat na úplně každý podnět, událost, zprávu. To někteří lidé ve straně úplně nechápou a začíná tam vznikat určitá digitální propast. Musíme být normální předvídatelnou stranou s jasně danými prioritami, ne spolkem, který bude nepřetržitě na sítích a všechno komentovat online. Moje zpráva dovnitř strany tedy bude, že každý z nás má jiné možnosti, ale každý je důležitý. Jinak budu hovořit zejména o tom, jaké máme závazky a ambice směrem k volbám.

Zní ušlechtile, když říkáte, že politika by měla být hlavně práce a méně marketing. Když jsem si pročítala přehled úspěchů pirátských ministrů, je tam hodně položek u Michala Šalomouna. Vsadila bych se ale, že z tisícovky lidí by tisíc nevědělo, kdo to je. Netrápí vás to?

Myslím, že Michal je výborný ministr pro legislativu, ale možná ho málo chválí ostatní ministři, kteří i díky jeho práci mohou předkládat kvalitní zákony. A kdybych se v Praze zeptal náhodných chodců, kolik znají ministrů, víc než pět by asi dohromady nedali. Piráti neutrácejí statisíce za podporu facebookových příspěvků jako jiné strany. Taky se nepředvádím na TikToku, protože mi to přijde nedůstojné. My řekneme, co chceme dělat, a pak to děláme. A taky sdělíme, v čem jsme neuspěli a co by šlo dělat lépe. Když se podívám na monitoring médií, pirátská témata nebo ministři tam nejsou někde na chvostu četnosti výstupů.

Což neznamená, že jde vždy o pozitivní kontext. Když vaši členové dvakrát požadovali, aby z vlády odešel ministr spravedlnosti Pavel Blažek, skončilo to směšně. Premiér vás usadil jako malé kluky a vy jste zůstali členy pětikoalice. O takovou publicitu asi předseda strany nestojí, že?

My jsme se netajili tím, že osoba Pavla Blažka jako ministra spravedlnosti je pro nás od začátku problematická. Petr Fiala ale na jeho nominaci trval. Pak se staly věci, u nichž někdo ani nemrkl, jiný pozvedl obočí a my jsme je aktivně řešili. Do puntíku jsem naplnil usnesení celostátního fóra v té první záležitosti, která pro mě byla zásadní, a to bylo možné ovlivňování brněnské bytové kauzy. Jednal jsem kvůli tomu s premiérem i Pavlem Blažkem a řekl jsem jim, jakých pět záruk požadujeme, zejména v zákoně o státním zastupitelství. Výsledkem je, že do sněmovny jde tato předloha v naší verzi. Pak byla aféra setkání pana Blažka s panem Nejedlým v restauraci na Žižkově s vysvětlením, že se schoval před bouřkou. Tam jsem také dostal zadání celostátního fóra a jednal jsem o tom s panem premiérem. Petr Fiala vydal žlutou kartu a já jsem řekl, že nejsem trenér a o výměně hráčů nerozhoduji. Požadavek naší členské základny jsem tedy splnil, ale v tom naléhání jsem byl jediný nejen ze strany koalice, ale i opozice.

Ano, Pavel Blažek je oblíbený ministr Andreje Babiše.

Je pravda, že hyperkritické opoziční strany ANO a SPD byly v případě Pavla Blažka překvapivě potichu, až se spekulovalo, zda to není první krůček ke spolupráci ODS a ANO. Podle mě je důležité, že jsme se ozvali. My nejsme servilní, a dává-li něco smysl, bojujeme za to. Když se mě novináři ptali, jak měla vypadat windfall tax (mimořádná daň z neočekávaných zisků, pozn. red.), uvedl jsem, že jinak, než byla nakonec schválena. Kdyby ostatní vládní poslanci dali na nás, možná bychom od bank vybrali daleko víc než těch 700 milionů.

Předseda vašeho poslaneckého klubu Jakub Michálek se hodně angažuje v další kauze Pavla Blažka, lépe řečeno jeho náměstka Antonína Stanislava a ministerského whistleblowera Jana Benýška. Pod tlakem nakonec Blažek sdělil, že podá ve věci zkoušek insolvenčních správců trestní oznámení. To Piráty ctí, ale jak je možné, že stejnou iniciativu nevyvíjíte v případu Mariana Jurečky, jeho vánočního večírku v den střelby a lhaní o něm?

Paní redaktorko, to přece není pravda. K té věci jsem se vyjadřoval. Jednalo o tom vedení KDU-ČSL a Mariana Jurečku podpořilo, stejně jako premiér Fiala. Všichni to ale vnímáme jako vážné pochybení. Spousty lidí se dotklo, že ministr Jurečka ten večírek neutnul. Není to tak, že Piráti jsou shovívaví.

Ivan BartošZdroj: Deník/Martin Divíšek

Zeptám se tedy jinak. Kdyby se to přihodilo pirátskému ministrovi, odvolal byste ho?

Zvažoval bych okolnosti a míru zavinění. V naší straně platí, že když se stane komukoliv nějaký průšvih, je to padni komu padni a pirátský politik odstupuje, nebo dokonce odchází ze strany. Marian Jurečka by v tomto případě měl hlavně myslet na lidi, jež ta tragédie nejvíc zasáhla, k nim směřovat svoje omluvy a vysvětlit, proč o průběhu večírku mlžil. Pirátům to rozhodně vadí a vnímáme, že se tato věc dotýká celé vlády a její důvěryhodnost to určitě nezvýší.

To určitě ne, zvláště když Petr Fiala i ostatní straničtí lídři tolik zdůrazňují, že jsou jiní než Andrej Babiš, a staví na principiální hodnotové politice. Neměla být z tohoto pohledu reakce Mariana Jurečky jednoznačná?

On ale rezignaci nabídl.