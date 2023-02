Podle Havlíčka ale on ani Schillerová nebudou Babišovi konkurovat. „On je nezpochybnitelný předseda a lídr, který představil své dva nejbližší spolupracovníky. To je naprosto běžné a bylo by spíš divné, kdyby to tak nebylo. Není to navíc jen záležitost nás tří. Máme řadu dalších lidí, ať už v předsednictvu, nebo v regionech,“ dodává.

Po kom ANO touží

Obsáhle také vysvětluje, koho chce hnutí oslovovat: „My toužíme po voličích, kteří jsou zklamáni a dříve třeba volili ČSSD nebo SPD. Ale klidně také ODS nebo TOP 09. ODS zradila svoje ideály, které proklamovala před dvaceti lety. Je to strana, která vzývá Evropskou unii, je fatálně zelená, progresivistická. Přebírá politiku TOP 09, Pirátů a STAN. Hnutí ANO je konzervativně orientovanou stranou, míříme na rodiny, jsme pro férové tržní prostředí, svobodu jedince a institucí. ODS teď zavádí cenzuru, proti čemuž ostře vystupujeme. Nejsme zelení ideologové, vycházíme ze zdravého rozumu.“

Babiš zůstává poslancem i šéfem ANO. Havlíček a Schillerová budou tvářemi hnutí

Na dotaz, jak to udělají, aby byli zároveň konzervativní, liberální, pravicové a levicové hnutí, Karel Havlíček odvětil:

„Na svět se už nelze dívat optikou levice a pravice. Dnes je rozdělen na progresivistickou část, kam patří aktivisté, kolektivisté, zelení, a na konzervativní, kam se řadíme my. Ta je založena na tradičních hodnotách, svobodě jedince a institucí. A víme, že tržní prostředí musí být férové a obsahovat sociální akcent. Je to jako v podnikání. Jsou tu korporace, které jdou za ziskem. Pak je tu socialistický systém s přerozdělováním. My preferujeme rodinný režim, který míří za ziskovostí, ale rovněž vnímá své okolí a potřeby zaměstnanců, nejde mu výhradně o zisk.“

Nezvládnutá prezidentská kampaň

V rozhovoru také přiznává, že prezidentská kampaň před druhým kolem nebyla úplně zvládnutá. „Válečná témata byla až příliš akcentovaná, víc jsme se měli věnovat ekonomickým a sociálním oblastem. Je určitě škoda, že na ně pan Babiš nekladl větší důraz. Nikdo v prvním kole nečekal dva miliony hlasů, pak to šlo ráz na ráz a my jsme to úplně nezachytili. Z mého pohledu jsme měli vytáhnout témata, v nichž jsme silnější. I proto, že to lidi zajímá nejvíc, mohli jsme si na nich víc povodit vládu, která je v těchto oblastech naprosto neschopná, a také pan generál Pavel v nich byl slabší,“ sdělil místopředseda sněmovny a ANO.

