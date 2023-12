Uspěje národní fotbalový tým na Euru 2024 a pod jakým vedením? Měli by ruští sportovci startovat na olympiádě v Paříži a jak se z prvoligového fotbalisty stane bavič? O tom jsem si povídala s hráčem FK Střelice, komentátorem a šoumenem Petrem Švancarou.

Petr Švancara

Příští rok se bude konat fotbalové mistrovství Evropy, a protože každý Čech je trenér nároďáku, všichni to budou prožívat. Jak to dopadne?

Máme na postup ze skupiny, to říkám na rovinu, protože…

Protože jsme měli kliku a máme poměrně lehkou skupinu s Tureckem, Portugalskem a zatím neznámým vítězem baráže C?

Není lehká, ale je to hratelná skupina. Kdybychom dostali Itálii, Anglii nebo jiné fotbalové bašty, bylo by to horší. A hlavně to, co jsme ukázali během podzimu, mě naplňuje optimismem. Naši kluci v zahraničí jakž takž hrají, byť bychom byli radši, kdyby Adam Hložek a Patrik Schick hráli o trochu víc.

Navíc kapitán reprezentace Tomáš Souček válel nejen za národní tým, ale i ve West Hamu.

A s ním Vláďa Coufal a nedávno Alex Král. Zlepšila se i česká liga, začalo na ni chodit víc diváků. Navíc Sparta, Slavia a Plzeň pokračují na jaře v evropských pohárových soutěžích. Pro české hráče z těchto manšaftů to také bude příprava na Euro. Těžká utkání budou o titul mezi Spartou a Slavií. To je dobře, protože kluci potřebují být pod tlakem na výkon a psychiku.

Proto si myslím, že kádr by mohl být dobrý. Jaký ale bude, je trošičku ve hvězdách, protože ještě pořád nemáme trenéra.

Nejvíc se mluví o Ivanu Haškovi. Byl by dobrý nástupce Jaroslava Šilhavého?

Myslím, že by byl dobrý trenér. Musí to být člověk, který bude mít respekt hráčů. A bude to mít těžké, protože my jsme národ, kde je opravdu hodně „trenérů“ a také kritiků. Novináři dostávají fotbalové funkcionáře a obzvláště trenéry pod obrovský tlak. Jak Michala Bílka před pár lety, tak teď Jardu Šilhavého vyhodila sportovní média, která začala psát, že všechno bylo špatně. Paradoxně ale právě tito dva byli jedni z nejlepších trenérů nároďáku. Podle mě se rozhodne mezi Ivanem Haškem a Miroslavem Koubkem. Tato jména padají oprávněně, pokud nechceme jít cestou zahraničního trenéra.

Petr Švancara

Nebyla by to chytrá volba? Spartě Brian Priske evidentně pomohl.

Klubová a reprezentační trenérská role je něco jiného. V Česku máme na tento post dost šikovných lidí. Druhá věc jsou finance. Zahraniční trenér by stál dvakrát až třikrát víc. Osobně nejsem v tomto směru zastánce výpomoci zvenčí.

A sledoval jste, co dokázal brazilský trenér Sylvinho nejen s albánským národním mužstvem, ale i s celou zemí, kterou úplně pobláznil? Připomínám, že jsme s Albánci, kteří vyhráli kvalifikaci, u nich prohráli 0:3. To, co předváděli na hřišti, byl koncert.

Albánii musím pochválit, je perfektně připravená a rukopis zahraničního trenéra tam zafungoval výborně. I na Euru může jejich manšaft velmi dobře zahrát. Musíme si uvědomit, že fotbalově méně známé země dávno zainvestovaly peníze do mládeže, dorostu a trenérů. Dneska už nejsme schopni nandat jim pět nebo osm kousků a nic neinkasovat. Konkurence se obrovsky zvýšila.

Co jste říkal aféře z diskotéky Belmondo, kde se před zápasem s Moldavskem bavili reprezentanti Coufal, Kuchta a Brabec?

Ani já, takovej věčnej fotbalovej slavič, démon a užívač podobných večírků, bych si tohle nedovolil. Navíc v době, kdy má každý mobil a může si vás natočit. Nebyl jsem žádnej Mirek Dušín, když bylo po zápase, vždycky jsem se na pivo nechal zlákat, ale tohle bych neudělal. To byla strašná blbost a klukům bych přál, aby dostali druhou šanci. Nemají za sebou jiné průsery a podle mě jsou schopni to nároďáku vrátit.

Jaký je váš tip na vítěze Eura 2024?

Německo. Hrají doma a mají velmi kvalitní hráče.

Pojedete se na některé zápasy našich podívat?

Mám to v plánu hned na první zápas v Lipsku.

Do nejužšího výběru na Fotbalistu letošního roku se dostali Lionel Messi, Erling Haaland a Kylian Mbappé. Kdo si podle vás titul zasloužil?

Za mistrovství světa bych to dal Messimu, ale obecně je pro mě číslo jedna Haaland, který hraje anglickou ligu a s Manchesterem City je i v Lize mistrů. Je skvělý, má formu a umí dávat góly. Jinak je ta anketa hrozně nespravedlivá, nesmyslná. Bavíme se o tom, kdo je nejlepší, Ronaldo, nebo Messi, ale měli bychom být rádi, že tihle frajeři tady pořád běhajó a my se na ně můžeme dívat.

Čeká nás také olympiáda v Paříži, další obrovská výzva pro všechny sportovce. Když jste hrál aktivně, vnímal jste metu reprezentace jako tu nejvyšší?

Nedovedu si ani představit, jak bych byl šťastný, kdyby se mi povedlo dostat se na fotbalové mistrovství Evropy nebo světa. Myslím, že každý vnímá jako čest startovat na takových akcích, na olympiádě především. Je to obrovská motivace. Všichni si pamatují olympijské vítěze. Každý ví, že hokejisté vyhráli v Naganu, nebo vzpomíná na úspěchy Katky Neumannové. Na to, jak jsme malá země, máme kur.. šikovné lidi. Jsem pyšný, že se s nimi občas můžu potkat. A mrzí mě, když jim v tom postsportovním životě lidé třeba nadávají, pokud se jim tolik nedaří. Vždycky to budou sportovci, kteří naši zemi proslavili. Když jsem byl v Americe a řekl jsem, že jsem na návštěvě u Kuby Voráčka, hned věděli, odkud pocházím. Jako národ jsme srdcaři a rádi fandíme. Pokud se i směrem k fotbalovému Euru vytvoří dobrá parta, mohlo by to fachčit.

Jak se díváte na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru pustit za jasně daných podmínek ruské sportovce do pařížských soutěží?

To je nejtěžší otázka, kterou může kdokoli dostat a která nemá vítěze. Srdce mi říká, že zákaz je blbost. Sportovec přece nemůže za to, co se děje v politice, které se neúčastní. Mrzí ho, že nemůže sportovat. Plno lidí to ale vidí tak, že reprezentuje svoji zemi a jako Rus by neměl být nikde. A chtějí dostat Putina pod všestranný tlak, aby válka už skončila a svět se mohl vrátit do normálu.

Šéf českých biatlonistů Jiří Hamza je v tom zcela nekompromisní. Krok funkcionářů z MOV kritizuje jako nepřijatelný až zrádný, neboť Putin účast ruských sportovců využije ve svůj prospěch, třebaže budou nastupovat pod neutrální vlajkou.

S Jirkou souhlasím v tom, že toho může Putinův režim zneužít a my bychom sportovcům asi měli umět vysvětlit, že pokud stojíme na straně Ukrajiny, nemůžeme podporovat nic, co by Putina posílilo. Jirka s tím svým ostrým názorem dává trochu hlavu na špalek, protože spousta lidí si řekne, že ti mladí kluci a holky za nic nemůžou a nijak válku nepodporují. Je to katastrofa.

Ligový fotbal je pro vás minulost. Teď nastupujete za FK Střelice. Podobá se to seriálu Okresní přebor?

Ve sto procentech, včetně aut, kterými se převážíme na zápasy, nebo atmosféry v šatně. Tak se hraje první B třída. Do léta budu ve Střelicích, ale přestěhoval jsem se do Říčan u Brna, kde hrají, tuším, třetí třídu, tedy předposlední soutěž. Pokud dostanu laso od místního fotbalového klubu, budu za ně rád hrát. Ale na rovinu říkám, že už je to se mnou složitější, rozcvičuju se až během zápasua vstupuji do něj, kdy chci.

Kolik diváků na vás ve Střelicích chodí?

Docela dost, stovky, jednou jsme zaregistrovali asi osm set diváků. Je to podle počasí a našich výkonů. Když dvakrát po sobě prohrajeme, lidi jsou naštvaní a potřetí nepřijdou. Rád bych se ve Střelicích důstojně rozloučil. Výhoda v Říčanech je, že to mám na elektrokoloběžce asi minutu na hřiště. Už se úplně vidím, jak se obleču do dresu a pojedu na zápas. Tedy pokud dojde nabídka. Se mnou to totiž fakt není lehký, ale na hřišti ještě platnej být můžu. Sice nejsem, ne že bych někdy byl, nějakej velkej běžec, ale góly bych pořád mohl mít na starost.

Přičemž kopačky nijak neošetřujete.

Kdepak. Shodím je z nohy a zabalím do igelitky. Akorát mám fintu s tácky od piva, vytvaruju je v dlaních a dám je na chrániče, funguje to perfektně.

Gelování vlasů a podobné úpravy zevnějšku, na které si potrpíte, budou tedy probíhat doma?

Přesně tak, nové šatny potřebovat nebudu. Machrovat už nepotřebuju, to mám dávno za sebou, klukům pomůžu a za hodinu půjdu dom.

Petr Švancara a Kateřina Perknerová

Kolegovi z Brněnského deníku Rovnost jste před pár lety pěkně popisoval atmosféru venkovského fotbalu, kdy nejde ani tak o kvalitu hry, ale o život v komunitě, sousedskou sounáležitost.

Plno chlapů hraje nižší soutěže právě kvůli tomu. Na začátku roku je zápisné, na konci závěrečná a během něj se zápasy využívají jako záminka pro setkání v hospodě nebo grilování. Peníze v tom nehrají roli, srdce ano. A trochu mám právě o nižší soutěže strach, protože srdcaři se vytrácejí. Přitom, jak ukazuje seriál Okresní přebor, se díky tomuto fotbálku opravdu vytvářejí krásná kamarádství, srší to všude vtípky. Nikdo tam nepadne na zadek z toho, že jsem hrával nejvyšší ligu a poháry. No a mně zase nevadí, že to tam nekopou bůhvíjak. Ta atmosféra je neskutečná, stačí vejít do šatny, kde to příšerně smrdí, kromě dresů se nic nepere a tréninkové věci se po půl roce rovnou vyhazují do koše. Na začátku tam chlapi vždycky mají velké ambice hrát o postup. Je trochu smutný, že já už je nemám.

Na ty se chci zeptat. Proslul jste obrovskou rozlučkovou akcí s kariérou, když jste dokázal zbláznit půlku Brna a vdechnout život stadionu Za Lužánkami, kam přišlo 35 tisíc diváků. Neměl jste nikdy chuť pustit se do věcí kolem fotbalu, ať už jako funkcionář, nebo trenér?

Fotbal dělat nechci. Jen trochu pomáhám Zbrojovce Brno na marketingovém oddělení. Ten klub mám rád, navíc tam mám syna. A jak už to starší fotbalisté v důchodu dělají, vynahrazuji si adrenalin na ligovém hřišti objížděním exhibičních zápasů, kde na nás sice nechodí desítky tisíc lidí, ale dva tři tisíce občas přijdou. To vzrušení ale zažívám ve svém dalším životě i jinak, a to během divadelních představení pod názvem Já su já.

Kdy jste v sobě objevil tenhle šoumenský talent?

V hospodě a v šatně. Už ve škole jsem platil za třídního baviče. Když jsem chodil s klukama na pivo, říkali mi, že bych s těmi fóry měl jít do televize. No a pak mě po Survivoru (Petr Švancara se letos zúčastnil reality show Survivor, kde vyhrával souboje a byl nejsilnějším a také nejvtipnějším členem kmene Hrdinů – pozn. red.) oslovili, jestli bych takovou šou nechtěl zkusit. No a celkem to funguje. Je to představení, které trvá až dvě hodiny. Máme za sebou asi pětadvacet vystoupení a na další rok máme čtyřicet objednaných. Je to věc, která mě naplňuje, skoro všude mám vyprodáno. Do toho se díky Petru Svěcenému vložilo TIKI--TAKA live v O2 areně universum, kde máme vyprodané obě haly. Zpětně tak zažívám ten fantastický pocit, že jsem součástí něčeho, na co lidi jdou a baví je to. Trochu si tím kompenzuju, že už nemohu zažít plné stadiony. Dřív mi tleskali za gól, dneska za fór.

Zdroj: DeníkTy vtípky si připravujete, nebo je to čirá improvizace?

Dva tři fungují vždycky, ale většinou jde o situační humor. Reaguju na to, co kdo řekne. Hodně mi pomáhá Partička, protože občas jezdím s klukama – s Geňou, Michalem Suchánkem, Kubou Kohákem, Michalem Novotným. Od nich se učím ten volejovej, situační humor. Kdybych to měl shrnout, hodil jsem fotbal za hlavu, sláva už neexistuje. Lidé si mě vybavují spíš podle toho, že dělám srandu v televizi nebo TIKI-TAKA live, eventuálně jako účastníka Survivoru. A jednou za čas se najde někdo, kdo mi řekne, že na mne rád chodil na fotbal. Jen mi vyčítají, že jsem filmoval penalty. To beru v pohodě.

Velký fotbal jste sice hodil za hlavu, ale určitě ho pořád sledujete. Co si myslíte o tom, jak si čeští miliardáři kupují fotbalové kluby? Daniel Křetínský vlastní Spartu, Ludvík Karl prodal Liberec Ondřeji Kaniovi a Číňané Slavii Pavlu Tykačovi.

To je přesně cesta, kterou bychom si měli přát. Aby čeští podnikatelé investovali peníze do našich fotbalových klubů. To mi dává smysl. Nemám nic proti jiným zemím, ale nevím, jestli umějí pochopit naši nejednoduchou mentalitu. Češi jsou hrozně specifický národ, chytří, trochu vyčůraní a uměj zabrat, když chcou, být srdcaři, jak ukazují v různých charitativních příbězích. V tom náš národ miluju.