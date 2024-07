Civilní kontrarozvědce bude příští úterý třicet let. Osmým rokem stojí v jejím čele Michal Koudelka, který pracoval v Bezpečnostní informační službě od jejího založení a deset let vedl odbor kontrašpionáže. Když letosv březnu navštívil sídlo BIS prezident Petr Pavel, Koudelka prohlásil, že „současná bezpečnostní situace je nejvážnější od druhé světové války“. I o tom jsme spolu hovořili.

Dají se tři desítky let existence BIS shrnout do věty, že jde o období přechodu od studené k hybridní a horké válce?

Je jednoznačné, že doba před třiceti lety byla úplně jiná, než je ta dnešní. Jak z hlediska rizik, jimž jsme čelili, tak z hlediska služby samé. BIS tehdy vznikala na zelené louce, a nyní je sebevědomou, silnou a respektovanou službou doma i v zahraničí, která dokáže Českou republiku efektivně chránit.

Zpočátku to asi nebylo jednoduché, neboť jste museli protřídit všechny zájemce o práci v BIS.

Šlo o proces, který byl někdy trochu komplikovaný. Rozhodnutí zakladatelů služby postavit ji prakticky kompletně na nových lidech bylo správné. Dnes se nám to stoprocentně vrací. Jednoduché to ovšem nebylo, protože jsme vlastně nevěděli, co ta práce obnáší.

Státní bezpečnost se zaměřovala především na takzvané vnitřní nepřátele, odpůrce režimu. Tento úkol už nebyl pro tajné služby demokratického státu relevantní. Svět byl v 90. letech minulého století bezpečným místem pro život, podle Francise Fukuyamy skončily dějiny. Tak co jste vlastně tehdy dělali?

Bylo to období, které nám do jisté míry vyhovovalo právě proto, že jsme se zpravodajskou práci teprve učili. Bezpečnostní rizika byla nepochybně menší. Sovětský svaz prožíval kolaps, takže ruská hrozba nebyla nijak zásadní, Čína neznamenala téměř žádné ohrožení. A problém terorismu, který dnes řešíme, byl tenkrát úplně jiný. Klasické teroristické skupiny jako organizace Abu Nidala nebo Ahmad Jibrila či některé další palestinské teroristické skupiny podporované východním blokem a sponzorované Sovětským svazem byly v rozkladu a nepředstavovaly přímé riziko. Islámský stát a Al-Kaidá, které získávaly osamělé vlky přes internet, neexistovaly a my jsme jim nemuseli čelit.

Zato jste se museli soustředit na další významnou složku své práce, a to je ochrana ekonomických zájmů země. Byla to v době privatizace stěžejní část vaší činnosti?

Byla to jedna z oblastí, které jsme se věnovali, neboť ochrana významných ekonomických zájmů země je dána naší zákonnou působností.

Zabránili jste něčemu, co do této kategorie spadá, nebo si dnešním prizmatem říkáte, že jste mohli být ostražitější a drsnější?

Drsnější jsme být nemohli a nemůžeme, protože musíme dělat to, co nám říká zákon. Získáváme přesné a věrohodné informace, které poskytujeme oprávněným adresátům. To jsme dělali tehdy a děláme to i dnes. Na našich adresátech je, jak s nimi naloží, to už my neovlivníme.

Z toho plyne, že jakkoli důkladnou a profesionální práci vaši lidé odvádějí, stejně záleží na politicích, co s jejími výsledky udělají?

Tak to je. Vždy záleží na tom, jak k nim přistoupí oprávnění adresáti. Naše práce je informovat.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Reportérka Deníku Kateřina Perknerová a šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka

Když vezmeme vaše ředitelské období, jste spokojen s tím, jak to premiér, ministři a prezidenti dělají?

Jsem spokojený. Služba si během třiceti let své existence postupně vybudovala důvěru veřejnosti a politiků i respekt novinářů. To je pro její úspěšnou činnost zásadní. O současné i minulé vládě platí, že jako oprávnění adresáti berou a brali naše informace velmi vážně, a také podle nich konali a konají. To je důležité nejen z hlediska ochrany země, ale také kvůli motivaci našich důstojníků. Vidí, že to, do čeho investují zdraví, čas a znalosti, má smysl.

Těch znalostí je potřeba čím dál víc, i s ohledem na technologický vývoj. Řada hrozeb se přesunula do kyberprostoru, stále větší vliv má umělá inteligence. Hledáte nové lidi na technických univerzitách, mezi odborníky na IT?

Specializace našich důstojníků se během třiceti let skutečně změnila. V současnosti potřebujeme odborníky na IT, kteří umějí nejen pracovat s počítači, vytvářet software, ale také se pohybovat v prostředí sociálních sítí. Kromě toho se zaměřujeme na experty na práci se zpravodajskou technikou, protože chceme-li držet krok s protivníky, potřebujeme mít stále kvalitnější a modernější operativní techniku. Ta stojí jednak velké peníze, jednak jsou k ní potřeba špičkoví lidé. Navíc musíme slaďovat i načasování, tedy propojení techniky a odborníků. Když totiž koupíme něco, co je v danou chvíli moderní a drahé, avšak nemáme k tomu člověka, může jít o vyhozené peníze, protože za půl roku to může být zastaralé. Platí, že potřebujeme operativce a analytiky. Zpravodajec v terénu musí umět informace získat. Analytik je musí správně vyhodnotit, což je klíčové.

Jak získat?

Získat ke spolupráci člověka, který mu je předá, a v zákoně je označován jako osoba jednající ve prospěch BIS. Ve zpravodajské práci jde o stěžejní záležitost. To se za třicet let nezměnilo.

Kdo dává na závěry analytiků definitivní razítko? Je tady nějaká komise v čele s Michalem Koudelkou, která potvrdí, že zpráva je ověřená a může putovat k zákonným adresátům?

Pokud se ptáte na výběr analytiků nebo operativců, tento proces začíná ve chvíli náboru důstojníků nebo důstojnic. A tady bych chtěl zdůraznit, že v BIS pracuje čtyřicet procent žen a patří k nejlepším. Při náboru se zájemce zeptáme, co by chtěl dělat. Pak prochází výběrovým řízením, které je dost složité, základem je bezpečnostní prověrka, prověřujeme jeho zdravotní stav a prochází psychotesty. Poté postupuje do dalšího kola, kde se ukáže,k čemu má největší předpoklady. Například operativec musí v různých situacích reagovat určitým způsobem, vydržet stres. Stává se nám docela často, že uchazeč, který se chtěl stát analytikem, z testů nakonec vyšel jako lepší operativec a naopak. A co se týká hodnocení jejich práce, máme tu různá pracoviště, která se zabývají jednotlivými oblastmi činnosti, jež nám určuje zákon. Když získají potřebné informace, posílají je na analytický odbor, kde se hodnotí, ověřují, propojují se zdroji od našich zahraničních partnerů. Hotový produkt neboli zprávy, které od nás odcházejí, jsou z mého pohledu naprosto nerozbitné.



Abychom to konkretizovali, tak například při odhalení vlivové ruské sítě v rámci platformy Voice of Europe jste předali vládě nezpochybnitelné důkazy?

Jednoznačně. V případě Voice of Europe dnes už asi každý vidí, že všechno, co jsme řekli, byla pravda. Ostatně okamžité a jasné vystoupení české vlády v tom sehrálo podstatnou roli. Na naše odhalení reagovala rychle a ihned vložila tři dané subjekty na sankční seznam. Poté tak učinila i Evropská unie. Jak jsem řekl i na Komisi pro kontrolu BIS a ve sněmovním bezpečnostním výboru, Rusové tady chtěli působit ve třech oblastech. Zaprvé to byla samotná platforma Voice of Europe, kde vyjadřovali názory různí proruští politici. Z hlediska ohrožení bezpečnosti toto nebylo až tak zásadní. Vážnější bylo, že za ruské peníze se do západních médií umisťovaly články na témata, o něž měli Rusové zájem, tedy protiukrajinská, protizápadní, prokremelská. Když se to děje v mnoha desítkách médií, veřejné mínění se tím dá ovlivnit. Nejvážnější pak bylo, že po volbách do Evropského parlamentu v něm Rusové chtěli dělat přímou zpravodajskou činnost čili špionáž. Tomu jsme dokázali zabránit.

Myslíte? Vznikla frakce Patrioti pro Evropu, která sdružuje europoslance Marine Le Penové, Geerta Wilderse, Viktora Orbána, Herberta Kickla. Mnohé z nich lze bez ostychu označit za proruské politiky. Neotevírá Vladimir Putin přece jen šampaňské?

Politické věci komentovat nebudu. Záměr Rusů s Voice of Europe byl jiný.

V tom smyslu, že to mělo být skryté, zatímco frakce, v níž jsou i europoslanci hnutí ANO, je čistě politická, veřejná záležitost?

To, co jsme odhalili my, s politikou jako takovou naprosto nesouvisí.

A předpokládám, že jste to odhalili i díky nasazení operativy. Když se řekne tajná služba, lidé si představí třeba Jamese Bonda. Je i v BIS nějaká sekce pana Q, kde se vymýšlejí předměty typu neviditelných vozů, vystřelovacích per nebo hodinek s ocelovým lankem?

Tak to je. V BIS je naprosto špičkové pracoviště, které se zabývá těmito věcmi. Jsou tam schopní lidé s neuvěřitelnými nápady. Rád bych popsal, co dokážou, ale bohužel nemohu.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka

Nepřítel má důvod se bát?

Myslím, že naše služba si vybudovala patřičný respekt a protivníci vnímají její sílu.

Musí každý zaměstnanec, kromě obslužných a administrativních profesí, umět střílet?

Střílet musejí umět i sekretářky.

Čili i vy jste vynikající střelec?

Na střelnici střílím rád, ale doufám, že nebudu muset zbraň nikdy použít v jiných situacích.

Při návštěvě prezidenta Pavla jste řekl, že prožíváme nejnebezpečnější období po2. světové válce. Je to dáno především rozpínavostí Ruské federace a chladnokrevným cynismem jejích vůdců, jak to bylo patrné při bombardování dětské nemocnice. Lze se tomu účinně postavit jinak než masivním vojenským protiútokem?

Řekl jsem, že bezpečnostní situace ve světě je nejhorší od 2. světové války. O tom jsem přesvědčený nejenom já, alei mnoho odborníků a politiků napříč demokratickým světem. Nedávný brutální ruský útok na ukrajinskou nemocnici nebyl první. Rusové útočí na civilní cíle opakovaně. Je to jejich strategie. V té hard core formě to vidíme na Ukrajině, v řekněme soft verzi se tov poslední době projevuje v akcích takzvaných telegramových agentů, provádějících sabotáže v některých evropských zemích, v kybernetických útocích, ale i v různých dezinformačních kampaních. Cíl je ovšem pořád stejný. Když útočíte na nemocnice, elektrárny, vodárny, zastrašujete obyvatelstvo, podrýváte jeho vůli k odporu a boji, znevěrohodňujete stát před jeho vlastními občany. Otec této myšlenky Vladimir Iljič Lenin řekl, že chcete-li zničit národ, musíte nejdříve zničit jeho morálku. Pak vám spadne do klína jako zralé ovoce. Rusové se tím stále řídí. My to víme a umíme tomu čelit. Protivník musí vědět, že jsme odhodláni se bránit, že proti němu stojí síla, která mu chce odolat a je toho schopna. Rusko rozumí jenom síle.

Jak je na tom morálka České republiky?

Co se týká pochopení rizika ze strany Ruska a nutnosti pomáhat Ukrajině, je morálka našich lidí velmi dobrá. A na to, co dělá naše vláda, jsem opravdu pyšný. Od počátku jsme se dokázali Rusku razantně postavit. Začalo to už před několika lety odhalením kauzy Vrbětice. To byl první důležitý krok, kdy Babišova vláda rozhodla o vyhoštění takřka celé ruské ambasády. Zbylo tady sedm diplomatů a pětadvacet členů administrativně – technického personálu. To, oč jsme usilovali mnoho let, se uskutečnilo během několika měsíců. V tomto směru pokračuje i Fialova vláda, která uzavřela ruské konzuláty v Brně a Karlových Varech. Mimochodem poslední rozhodnutí ministerstva zahraničí, že Rusové k nám mohou jezdit jen s biometrickými pasy, je velmi důležité a posiluje bezpečnost českých občanů.

Podaří se ministru zahraničí Lipavskému nebo premiéru Fialovi prosadit na evropské úrovni omezení pobytu ruských diplomatů jen na země, kde mají agrément?

Kdyby se tato věc povedla, a já věřím, že se to jednou stane, byl by to závěrečný krok, kterým Česko ochráníme tak, jak bychom chtěli. Moc dobře nerozumím tomu, proč to některé západní země odmítají. Ovšem nejde jenom o uzavírání konzulátů a posílání ruských diplomatů a zpravodajců domů. Důležité je, aby se Česká republika dokázala bránit. V tom dělá úžasnou práci ministryně obrany Jana Černochová. Prosazuje, aby česká armáda byla silná a dokázala se postavit ruské hrozbě. Proto kupujeme letouny F-35, moderní tanky, systémy protivzdušné obrany. Protivník tak bude vědět, že pokud by na nás zaútočil, doplatil by na to.

Obzvláště po francouzských parlamentních volbách se zase hodně mluví o pravicovém či levicovém extremismu. Co se podle vás do tohoto pojmu vejde? Někteří politici si stěžují, že jde o pouhé nálepky. Kdy už to není politický boj, ale bezpečnostní riziko?

BIS se zabývá pravicovým i levicovým extremismem. A z tohoto pohledu nejde v Česku o zásadní bezpečnostní riziko. Politická vyjádření nejsou věcí BIS.

Jenže ono to k odolnosti společnosti bytostně patří. Chci připomenout příklad z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde pár propalestinských aktivistů žádalo odchod politoložky Ireny Kalhousové. Vedení fakulty a většina studentů se jednoznačně postavili za svoji ředitelku Herzlova centra izraelských studií a nátlaku odolali. Nevím, zda šlo o morální pevnost, ale dalo by se to označit za vítězství zdravého rozumu?

Určitě ano, a přesně to potvrzuje moje slova. Rychlost a jasná reakce školy byly důležité. Šlo o neakceptovatelný útok na paní doktorku Kalhousovou, který se mě dotýkal i osobně.

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka

Stejně tak ale do demokratické společnosti patří názor některých představitelů uměleckého světa, kteří varují před humanitární katastrofou v Gaze?

Každý má právo na svůj názor. Události, k nimž dochází v Gaze, jsou samozřejmě tragické, to nelze popřít. Je ale nutné jasně říct, kde to začalo. A nezačalo to 7. října 2023, ale mnoho let předtím. Palestinci v Gaze i na Západním břehu jsou od dětství štváni proti Izraeli. Teroristických útoků proti Izraelcům ve světě i na území státu Izrael bylo nespočet. A vygradovalo to 7. říjnem. Měl jsem možnost vidět nesestříhané video masakru, k němuž tam došlo. Kdyby ti, kteří protestují a kritizuji Izrael, viděli to, co jsem viděl já, hrůzou by omdleli. Palestinští teroristé bez milosti a jakéhokoli slitování zabíjeli děti, ženy, muže, ale i zvířata. A nedělala to jen první vlna vyzbrojených teroristů z Hamásu, ale i druhá vlna obyvatel Gazy. Ti rabovali, kradli a odváželi mrtvé a zraněné Izraelce do Gazy, kde je vítaly nadšené davy jako hrdiny. Válka by mohla skončit dnes, kdyby Hamás vydal rukojmí, to ale udělat nechce a navíc využívá záměrně a účelově civilní obyvatelstvo jako lidské štíty, umisťuje velitelství a odpalovací rampy raket či sklady zbraní do těsné blízkosti škol, nemocnic a dalších civilních objektů. Izrael chce své občany zpátky, to je přece správné a pochopitelné.

Zákonodárci budou projednávat novelu trestního zákona, která obsahuje změnu paragrafu týkajícího se špionáže. Dostanete víc pravomocí?

Pokud vím, na změně daného paragrafu je shoda mezi koalicí a opozicí. Nejde o pravomoci BIS, ale o rozšíření možností policie a státních zástupců, kteří budou pracovat s našimi informacemi. Novela specifikuje a upřesňuje, co všechno je špionáž cizí moci proti České republice. Až novela vstoupí v platnost, my budeme pracovat pořád stejně, ale orgány činné v trestním řízení budou moci zacházet s našimi informacemi jinak než dosud. To je důležitá změna.

Všichni vidíme, jak se množí útoky na měkké cíle, ale také atentáty na politiky. Nenapadlo vás požadovat přijetí zákona, který by vám umožňoval ve větší míře sledovat komunikaci na sociálních sítích?

V žádné demokratické zemi není možné, aby policie nebo zpravodajská služba sledovaly veškerou komunikaci na sociálních sítích a na internetu vůbec. To by znamenalo, že by monitorovaly všechny občany, vás, mě, politiky, prezidenta, a to je v demokracii nepřípustné. Pokud chce BIS proniknout do nějaké komunikace, potřebuje povolení soudu, aby mohla zasáhnout do základních práv a svobod. K tomu musíme poskytnout předsedovi senátu Vrchního soudu v Praze relevantní podklady. Pakliže je máme, povolení získáme na jednu konkrétní osobu a její komunikaci.

Pro nějaké plošné sledování za účelem eliminace eventuálních nebezpečí byste tedy nebyl?

Ne, protože by takové sledování velmi intenzivně zasáhlo do základních práva svobod občanů.

Do jaké míry může tajná služba zabránit či předejít politickým atentátům typu střelby na Roberta Fica a Donalda Trumpa?

Já nemám k dispozici dostatek relevantních informací, abych mohl posoudit okolnosti a možnosti zpravodajské služby při obou zmíněných útocích. Podle informací z médií se zdá, že šlo v obou případech o osamělého střelce, který nebyl členem žádné extremistické organizace ani teroristické skupiny a prostě se rozhodl takový útok provést. A v takovém případě může zpravodajská služba, která pouze získává a vyhodnocuje informace, obdobnému činu zabránit jen velmi těžko. Avšak mohu říci, že BIS se riziku útoku na chráněné osoby věnuje velmi důkladně, vyhodnocujeme všechny potenciálně rizikové informace ze zájmového prostředí a ihned je předáváme zákonným adresátům.

BIS vydává veřejné výroční zprávy. A třeba v té loňské za rok 2022 se lze dočíst, že se vyjadřujete ke všemu důležitému, co se v Česku děje. Bez vašeho souhlasu nelze získat bezpečnostní prověrku, firmy nemohou podnikat v citlivých oblastech, spolupracovat s resorty vnitra a obrany, cizinci získat české občanství. Disponuje-li někdo balíkem zásadních informací o důležitých lidech, je to BIS. Je zaručeno, že to nebude zneužito?

Jsem přesvědčen, že ano. BIS je apolitická a dodržuje zákony. Pokud jsem tady ředitelem já, nikdy to zneužito nebude.