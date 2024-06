Renata Švestková je z trampské rodiny. Že bude pracovat s dětmi, se rozhodla už v šestnácti letech. To bylo ještě před rokem 1989. Začala jezdit na tábory a už u toho zůstala. Dnes je náčelnicí České tábornické unie pořádající tábory úzce spjaté s přírodou, kterých se každoročně zúčastňují tisíce dětí. „Je to prostě životní styl. Bez toho si to neumím představit. Teď už ale na tábory jezdím spíš jen na kontroly a podívat se, jak se jim daří,“ říká.

Prázdniny začínají, jsou ještě vůbec na vašich táborech volná místa?

Naše oddíly pořádají svoje tábory pro členy a případně děti, které se třeba v rámci nějakých organizovaných akcí přijdou podívat do klubovny a potom do toho oddílu vstoupí a jedou na tábor. Ale určitě máme na několika táborech volné místo. Nebavíme se však o desítkách, spíše o jednotkách volných míst.

Kolik táborů pořádáte?

Celkově letos skoro devadesát. Pořádají je naše pobočné spolky, tábornické kluby nebo trampské osady.

Takže je o tábory velký zájem.

Ano, protože je to vyvrcholení pravidelné celoroční činnosti České tábornické unie. Samozřejmě pracujeme nejenom s dětmi a mládeží, ale také v jejím rámci fungují trampské osady nebo lidé, kteří třeba nemají svůj vlastní oddíl a kterým říkáme samotáři. Ti se potom podílí na chodu naší organizace.

Jak vaše tábory vypadají?

Nesou se v takovém tom klasickém tábornickém duchu. To znamená, že děti spí ve stanech a hrají se táborové hry, které bývají zaměřené na jedno téma. Třeba teď má T.K. Cassiopeia táborovou hru zaměřenou na téma Karlík a továrna na čokoládu. Zároveň máme oddíly a kluby, které jezdí na vodu. K tomu také tábory, které jsou putovní. Třeba Tábornický klub Toulavý vítr pořádá putovní tábor pro starší děti. Ty se učí klasické dovednosti – uzlování, morseovku, štípání dříví nebo péči o přírodu a les. Je to vždy individuální podle zaměření oddílu. Záleží na tom, jestli je přírodovědný, turistický, vodácký nebo má všeobecné zaměření.

Říkáte, že pořádáte asi 90 táborů. Kolik dětí se jich zpravidla zúčastní?

Na jednom táboře je v průměru 40 až 50 dětí a dejme tomu mezi deseti až dvaceti vedoucími instruktory. Česká tábornická unie má v tuto chvíli přes šest tisíc členů. K tomu existuje i krizový tým, v němž je osm proškolených krizových interventů, kteří jsou na telefonu a řeší krizové případy. Například, když vedoucí na táboře přijdou třeba na to, že se dítě sebepoškozuje.

Jsou podobné situace časté?

Bavíme se o jednotkách případů. Není to o tom, že bychom poskytovali psychologické služby, ale poradenství, co dělat, když se něco takového objeví.

Nyní začnete vyrážet na kontroly. Museli jste se už s nějakými pořadateli rozloučit, protože nesplňovali vaše podmínky?

Máme nastavené standardy, jak má tábor vypadat, co všechno musí splnit, aby děti byly v bezpečí. Zodpovídáme se rodičům, kteří na tábor posílají to nejcennější, co doma mají. Nikdy jsme nic takového řešit nemuseli. A ze zkušenosti z loňských kontrol musím říct, že naše tábory mají vysokou úroveň, stejně jako všichni naši instruktoři a vedoucí. Ti si navíc kvůli tomu berou dovolenou. Tohle nemůžete dělat bez nadšení a bez přesvědčení o správnosti toho, co děláte.

Kolik průměrně stojí váš tábor?

Ceny se různí, ale tím, že vedoucí to dělají bez nároku na honorář, se naše ceny pohybují jinde než u komerčních táborů. Záleží podle délky, jestli je to na týden, čtrnáct dní nebo na tři neděle. Zajímáme se také o finanční situaci konkrétních dětí, například tábornický klub Orion bere vždycky s sebou zdarma dvě až tři děti, jejichž rodiče by na zaplacení tábora neměli.

Bývají takové případy časté?

Oddíly si to řeší individuálně. Stačí, když se rozvedou rodiče nebo náhle zemře jeden z nich. Jednou se mi stalo, že maminka nemohla na tábor poslat své čtyři dcery, protože měla spoustu dalších vydání a žily z jednoho platu. Měla tahat sirkou, která z těch holek na tábor pojede? Nakonec jsme sehnali dostatek finančních prostředků od dárců a holky jely na tábor zadarmo. Jako organizace ministerstvem školství uznaná pro práci s dětmi a mládeží na provoz táborů čerpáme i dotace od ministerstva školství.