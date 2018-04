Rozkol v ČSSD. Hamáček nechápe kritický postoj senátorů k vládě s ANO

Zahradníci krajináři zahradník/ce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Svůj životopis zasílejte na email: personalni@logoped.cz, Pokud Vás nebudeme kontaktovat, nebyli jste vybráni do užšího kola výběrového řízení., Požadované dovednosti:, Spolehlivost, zodpovědnost a schopnost samostatné práce podmínkou., Poznámka k volnému místu:, Soukromé zdravotnické zařízení přijme zahradníka (zahradnici) k údržbě zahrady kliniky. , Nástup dle dohody. Pracoviště: Soukromá klinika logo s.r.o., Vsetínská, č.p. 527, 639 00 Brno 39. Informace: Věra Matějková, .

Služby - Úklid servisu 17 000 Kč

Do společnosti Auto Jarov hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici pracovník/pracovnice úklidu. Náplní práce je zajištění čistoty autosalonů a sociálního zařízení. Pracuje se na směny po-pá ranní: od 6:00h. - 14:30h. a 1x do týdne odpolední: od 6:00h.-18:00h. a 1x sobota do měsíce: od 7:00h. - 14:00h.