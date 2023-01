Posílení rozpočtu na obranu pomůže i českým firmám a výzkumu, řekl Fiala

Na obranu se nesmí zapomínat ani v době, kdy Česku nehrozí nebezpečí. „Nemůžeme čekat, až zase přijde nějaká krize, abychom si všichni uvědomili, že máme do armády investovat. To je pozdě,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) v první letošní on-line debatě s Deníkem. Vláda totiž tento týden schválila uzákonění garance výdajů na obranu a bezpečnost ve výši dvou procent HDP. „Investice do obrany musí být dlouhodobé a kontinuální,“ prohlásil Fiala.

Jsou armáda, dálnice a vzdělávání správné vládní priority pro letošek? | Video: Deník