Prezident Miloš Zeman podepíše zákon o rozšíření elektronické evidence tržeb (EET), jakmile ho dostane na stůl. Řekl to dnes v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Rozšíření EET na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly, schválila minulý týden Sněmovna, když přehlasovala senátní veto.

Prezident Miloš Zeman | Foto: ČTK

"Já jsem to ještě na stůl nedostal, ale jsem pilný člověk, takže jakmile to dostanu na stůl, tak to podepíšu," řekl dnes Zeman. Rozšíření EET i změny v DPH, které byly společně s tím schváleny, mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce.