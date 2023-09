Ministerstvo spravedlnosti spolu s poslankyní Evou Decroix (ODS) připravilo návrh, jak zjednodušit a zmodernizovat rozvodové řízení. Změny by měly být účinné od začátku roku 2025.

Problémy v manželství často končí rozvodem. Ten by měl být v budoucnu jednodušší. | Foto: Shutterstock

Soudy už nebudou muset zjišťovat příčiny rozvratu manželství či splnění půlroční odluky manželů. Skončí trapné situace, kdy se soudce tázal například na intimní život páru. Dosavadní nesporný rozvod by se měl nově nazývat „smluvený“. U nich by odpadl i povinný výslech manželů, bude stačit přítomnost jejich právních zástupců.

Navržené změny podpořila i odborná sekce pro rodinné právo České advokátní komory. Předseda sekce František Korbel ocenil mimo jiné spojení rozvodu manželství a úpravy poměrů dětí do jednoho soudního řízení, které bude méně zatěžující. „Ukončení manželského soužití není příjemnou záležitostí a jeho dopady mají být zmírněny především pro nezletilé děti,“ řekl.

Zjednodušení rozvodového řízení vítá i advokátka Martina Čejková. Zjišťování půlroční odluky či příčin rozvratu manželů podle ní komplikuje a prodlužuje celé řízení. „Z praxe víme, že jsou naši klienti z rozvodového řízení značně vystresovaní, když musí podstupovat výslech před soudcem a rozmlouvat o podrobnostech svého soukromého života,“ popsala problémy.

Za rozumné považuje i možné přesunutí procedury do kanceláře soudce a pouze za přítomnosti právních zástupců. „Z řízení ve velké jednací síni bývali klienti často nervózní a báli se, co se bude odehrávat, i když to s nimi před jednáním celé projdete a vše vysvětlíte,“ vylíčila.

U rozvádějících se manželství s dětmi by nově nemělo být nutné jmenovat kolizního opatrovníka, jenž by zastupoval dítě. Soud by ho přibral jen kdyby se domníval, že rodiče nezastupují zájmy svých dětí. S tím Čejková také souhlasí, dosavadní praxi považuje za zahlcování systému a zátěž pro státní rozpočet.

Soudci, nebo notáři?

Poslankyně Decroix se zároveň vyslovila proti snahám notářů, aby mohli řešit nesporné rozvody u bezdětných manželství. Opatření by prý nepomohlo nikomu, jen notářům.

„Už by to mohl být jen krok k tomu, aby manželé zašli na Czech Point, kde by si nechali vytisknout formulář o rozvodu, ten by vyplnili, nechali by si úředně ověřit podpisy a rozvod by byl kompletní,“ myslí si advokátka Čejková. Agendu rozvodů by proto mezi notáře a soudy netříštila.

Podle prezidenta Notářské komory Radima Neubauera by ale rozvod u notáře byl pro zúčastněné méně psychicky i časově náročný a veškeré náklady by nesli sami rozvádějící se manželé.

„I jednoduché úkony soudu vyžadují aparát, prostory a techniku, která je placena z veřejných prostředků a soudní poplatky ji nepokryjí,“ uvedl Neubauer.