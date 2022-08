„Nejsme zvyklí na vztahu pracovat. Každý den plníme provozní záležitosti, a pak najednou zjistíme, že máme vedle sebe úplně cizího člověka, se kterým máme shodou okolností dítě,“ popsal. Podle něj je také důležité najít si čas sám na sebe. „Abych se mohl nadechnout, abych jen nechodil do práce a nestaral se o děti,“ doplnil.

Ve složitém období rozchodu si podle Medianu o odbornou pomoc řekne jen každý desátý rozcházející se pár, čtvrtina vše řeší úplně sama a další se radí jen se svými nebližšími. Podle párového psychoterapeuta a dětského psychologa Pavla Rataje souvisí tento trend s tím, že se Češi obecně stydí za psychické problémy. Příčinou také bývá nedostatek času.

A i když se rozpadající manželský pár na terapii přihlásí, nemá vyhráno. „Často totiž primárně přemýšlíme, co dělá ten druhý špatně. Popřípadě se snažíme párového terapeuta zmanipulovat na svou stranu, aby s námi tlačil na partnera, ať se trochu polepší,“ řekl Rataj.

Podle psychoterapeuta Rataje je ale sebelepší párová terapie jen hašením požárů. K těm by nemuselo docházet, kdyby se člověk předně dokázal vyznat sám v sobě. „Nemůžeme začít jinde než u sebe. Rozvíjet se, pracovat a sobě a pochopit, co se v nás děje, chápat a zvládat své emoce. Tyto schopnosti by se podle něj měly učit již na základní škole, podobně jako schopnost komunikace a spolupráce s druhými či rozvoj empatie. „Bylo by to mimochodem mnohem užitečnější než umět vyjmenovat všechny měkkýše,“ dodal Rataj.

Manželství mohou zachránit odborníci. Nebo alespoň zmírnit následky rozvodu

I v případech, kdy už rozchodu rodičů nejde zabránit, se toho dá s odbornou pomocí hodně zachránit. Organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství a Liga otevřených mužů pro ně společně připravily podpůrný bezplatný program „Rozchodem rodina nekončí“.

Zachránit dítě

„Rozvádějícím se rodičům nabízíme v rámci našeho programu vzdělávání a podporu tak, aby dokázali těžkou životní situaci zvládnout a domluvit se na dalším fungování, zejména v péči o děti,“ vysvětlila smysl projektu psycholožka Eliška Kodyšová, ředitelka Aperia. Jen málo rodičů ale ví, že mohou nějaké odborné pomoci využít. „Je to přitom nejen v jejich zájmu, ale také v nejlepším zájmu jejich dítěte,“ dodala Kodyšová.

Podle zmíněného výzkumu Medianu bylo takřka v polovině případů rozvádějících se rodičů nejmladšímu potomkovi tři a méně let. A jak upozorňuje psychoterapeut Rataj, dítě si do tří let věku buduje základnu na celý život a vytváří si pocit bezpečí a důvěry. Když se rodiče rozvedou a ono vyrůstá většinou s matkou, ta má co dělat, aby dítě uživila, a nemá na něj moc čas. V rozhodující fázi vývoje tak zůstává samo.