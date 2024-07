Z 10. ročníku Run and Help.

Jubilejní 10. ročník projektu Run and Help skončil s rekordním výsledkem. S Kontem Bariéry se rozběhli dospělí i děti z celého Česka. Na dobrovolném startovném se vybralo více než 1,6 milionu korun pro lidi s handicapem. Nadace díky nim zaplatí sportovní protézy Kačence se Šimonem a pomůže i dalším potřebným. Vlastního příjemce pomoci si mohli už tradičně vybrat i samotní účastníci charitativního sportování. Patronát nad Run and Help převzal kajakář Vavřinec Hradilek.

„Moc děkuji všem, kteří to s námi letos rozběhli a zároveň přispěli na pomoc někomu, kdo to potřebuje. Byla jsem se podívat na několika místech, kde se běhalo jako o život, a byl to úžasný zážitek vidět tolik velkých i malých nadšenců, kteří to vzali zcela vážně a doslova vyběhali spoustu peněz. Deset let Run and Help jsme tak nemohli oslavit lépe než rekordním výtěžkem,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 | Konta Bariéry Jolana Voldánová.

Příběh Kačenky najdete ZDE: Příběh Šimona najdete ZDE:

Tvářemi 10. ročníku Run and Help byli desetiletá Kačenka, která se narodila bez části levé ruky, a šestnáctiletý Šimon, který kvůli nešťastnému úrazu v dětství přišel o pravou nohu pod kolenem. Oběma Konto Bariéry zaplatí speciální protézy, se kterými se budou moci hýbat a sportovat jako jejich vrstevníci. Kačenka si přeje jezdit na kole a dělat stojky, Šimon se chce s protézou naučit běhat. Oba přišli účastníky Run and Help hned na několik akcí osobně podpořit. Kačenka se dokonce několikrát vydala s běžci i na trať, Šimon, který je vášnivým rybářem, vyprávěl účastníkům Run and Help o rybách.

Do organizace sportovně-charitativních akcí pod hlavičkou Konta Bariéry se letos pustilo na čtyřicet škol, firem a dalších organizací po celém Česku. Děti i dospělí běhali, skákali přes švihadlo nebo třeba stoupali do schodů a při tom přispívali lidem se zdravotním postižením. Celkem se vybralo více než 1,6 milionu korun.

Školy často spojily Run and Help se sportovním dnem nebo s oslavou Dne dětí. Ve Vodňanech, kde Šimon navštěvuje střední rybářskou školu, rozšířili o charitativní běh místní rybářské dny a společně dali dohromady největší příspěvek letošního ročníku, přes 370 tisíc korun.

| Video: Youtube

Velká oslava kulatého výročí Run and Help se konala na středočeském gymnáziu a základní škole Open Gate, kde projekt kdysi vznikl. Se studenty tam přijel besedovat a běhat i vodní slalomář Vavřinec Hradilek, který letos převzal nad Run and Help patronát. „Je mi sympatické občas podpořit něco, co dává smysl. A u dětí je tomu tak ještě víc. Sport a charita prostě patří do života a já jsem rád, že jsem k obojímu pomohl motivovat tolik lidí,“ říká Vavřinec Hradilek.

Běhání s Kontem Bariéry pomáhalo po celém Česku od dubna do června. Vedle škol a školek běhali třeba i zaměstnanci advokátní kanceláře nebo úředníci a také nadšení jednotlivci. Celkem 10 ročníků Run and Help vyneslo už 11 milionů korun a pomohlo desítkám lidí se zdravotním postižením. Další, tentokrát 11. ročník šňůry charitativních běhů odstartuje v dubnu 2025.

Téměř milion korun vysbírali účastníci Run and Help pro Kačenku, Šimona a další klienty Konta Bariéry s podobným handicapem. Pět příjemců pomoci si vybrali přímo účastníci projektu.

Například v Mladé Boleslavi na 5. ZŠ běhali pro čtyřletou Milli, která potřebuje speciální tříkolku a rehabilitace.

V pražské ZŠ Kunratice zase podpořili sedmiletou handicapovanou Magdalénku, aby mohla podstoupit intenzivní neurorehabilitace.