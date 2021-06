Vyhoštění ruští diplomaté opustili Česko. Lhůta měla vypršet o dnešní půlnoci

ČTK





Zbylá část vyhoštěných zaměstnanců ruského velvyslanectví dnes po 16:40 odletěla z ruzyňského letiště do Ruska. Do letadla, které zamířilo do Moskvy, nastoupilo odhadem šest až sedm desítek lidí. Česko museli ruští diplomati a zaměstnanci opustit kvůli kauze Vrbětice do konce května. Od úterý by na ruské ambasádě v Praze mělo působit sedm diplomatů a 25 administrativně-technických pracovníků.

Vyhoštění Rusové na letišti | Foto: ČTK

Ruský vládní speciál Iljušin 96-300 dorazil na ruzyňské letiště z Moskvy dnes po 13:00. Letadlo po přistání narolovalo poblíž budovy třetího terminálu ruzyňského letiště. Poté následovalo nakládání rozměrných zavazadel. Zhruba po hodině a půl k letišti přijel jeden větší autobus a jeden minibus s vyhoštěnými Rusy a jejich rodinami. Odhadem šlo asi o šest až sedm desítek lidí, kteří s sebou měli po většinou menší a příruční zavazadla. Odlet byl původně plánovaný na 16:00, v tento čas však teprve začal nástup cestujících. Letoun nakonec vzlétl asi o 40 minut později. Jeho cílem je moskevské letiště Vnukovo. Rusko zveřejnilo seznam nepřátelských zemí. Jsou na něm jen Česko a USA Přečíst článek › O snížení obsazení ruské ambasády v Praze rozhodlo Česko v dubnu po diplomatické roztržce s Ruskem kvůli výbuchům ve Vrběticích. Roztržka ČR a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli. Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd dostalo Rusko čas do konce května. Moskva pak oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu". Desítky lidí. Odletěl speciál s vyhoštěnými zaměstnanci ruské ambasády Přečíst článek › Co se týče českého zastoupení v Rusku, do konce května tam výpověď obdrží 79 místních sil na velvyslanectví v Moskvě, v Českém domě a v Českém centru Moskva. K 21. květnu už dostalo výpověď 71 zaměstnanců. Česko dostalo z řady zemí nabídku pomoci v souvislosti s chodem ambasády, o věci se dále jedná.