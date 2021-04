Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Český stát proto vyhostil 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.

Rusko poslalo pro své diplomaty širokotrupé letadlo Iljušin 96-300, které je používáno hlavně pro střední a dálkové lety. Letoun má v běžné základní verzi kapacitu zhruba 300 cestujících. Speciál dorazil do Prahy dnes po 14:00. Posléze do letadla u terminálu 3 nastoupily desítky rusky hovořících lidí včetně vyhoštěných diplomatů a jejich rodin. K letišti je přivezly i se zavazadly autobusy.

Za nepřátelský akt českých úřadů označila dnes vyhoštění 18 Rusů z pražské ambasády mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. V rozhovoru pro list Izvestija v této souvislosti jako "absurdní" popsala důvod tohoto kroku, jímž je podle Prahy zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu před sedmi lety. Kreml podle mluvčího Dmitrije Peskova s takovými závěry české strany "kategoricky" nesouhlasí.

Paralyzované velvyslanectví

Moskva reagovala vyhoštěním 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě, což v principu velvyslanectví paralyzuje, řekl dnes vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Skončil celý politický i hospodářský úsek. Jediné, co nadále funguje, je podle něj konzulární úsek. Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky Luboš Veselý.

Vyhoštění 18 ruských diplomatů z ČR, kteří byli identifikováni jako pracovníci ruských tajných služeb, oznámil Hamáček v sobotu večer. Hájil to jako logický krok kvůli důvodnému podezření, že do výbuchu v areálu skladu zbraní ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni dva agenti ruské vojenské služby GRU. Vyhoštění jejich kolegů z GRU a SVR, což je Služba vnější rozvědky, bylo podle Hamáčka nutné.

Vládní speciál je na cestě do Moskvy pro české diplomaty



Český armádní speciál je na cestě pro vyhoštěné pracovníky českého velvyslanectví v Moskvě. ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Zpět do Prahy by se letoun měl podle avíza ministerstva zahraničních věcí vrátit dnes pozdě večer.



Letadlo z tzv. vládní letky odletělo do Moskvy v odpoledních hodinách z vojenského letiště Kbely. Zpět do Prahy ještě dnes přiveze dvacítku zaměstnanců české ambasády. Ministerstvo zahraničí již oznámilo po příletu diplomatů tiskovou konferenci vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD).