„Jakékoli pokusy o demokracii tam vždy byly brzy přerušeny. Dejme tomu, že byla snaha vykročit touto cestou, když skončil bolševický komunismus. Ale dopadlo to moc špatně, protože lidé se přestali bát a jak to tak bývá, jako první se přestávají bát lumpové. Řekne-li se dnes v Rusku, že demokracie, kterou tak propagují na Západě, je to, co u nich zavládlo v 90. letech minulého století, pro běžného Rusa to znamená, že dvakrát přišel o všechny úspory. Jednou v roce 1992 a podruhé o šest let později,“ míní překladatel a interpret slavných ruských písničkářů Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy.