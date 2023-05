Vláda zrušila svěření pozemků k užívání Rusku. Chce po Moskvě zaplatit nájemné

Vláda zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu nemovitosti do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Na tiskové konferenci to potvrdili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Rusko podle nich pozemky využívá k jiným než diplomatickým účelům, takže není důvod je nadále poskytovat bezplatně. Podle Fialy nyní bude stát po Rusku požadovat nájemné, které je pro dané pozemky obvyklé. Lipavský řekl, že Česko také bude po Rusku vyžadovat navrácení bezdůvodného obohacení za poslední tři roky. Dodal, že rozhodnutí vlády bude znamenat nárok státu vůči Rusku ve výši nižších desítek milionů korun.

Ruský konzulát v Brně | Foto: ČTK