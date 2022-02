Fiala vyzdvihl jednotu spojenců. Domnívá se, že ruský prezident Vladimir Putin s tak jednotným postojem Západu nepočítal. Zdůraznil také připravenost západních zemí uvalit v případě agrese na Rusko sankce. Podle dlouhodobých odhadů by v takovém případě Česko zřejmě patřilo k zemím, které by jejich zavedení zasáhlo více. Pravděpodobně by pak dostalo od dalších zemí kompenzace.

"Ta situace je vážná a je vážnější každým dnem. A není přehnané tvrdit, že Evropa je krok od války, což je něco naprosto do nedávna ještě nepředstavitelného," řekl Fiala. Poukázal na to, že všechny pokusy o diplomatické řešení zatím nevedou k žádnému výsledku. Rusko podle Fialy staví buď nerealistické požadavky, nebo žádného výsledku dosáhnout nechce.

Premiér ale stále věří v diplomatické řešení. "Dělá se vše pro to, aby k diplomatickému řešení došlo," poznamenal. Poukázal na jednání, která se konají v různých formátech. Západ ale podle premiéra musí být připraven na to, že snaha o mír dobře nedopadne. "Pravděpodobnost vojenského útoku na Ukrajinu se bohužel zvyšuje každým dnem," dodal.

Za podmínku odrazení Ruska od agrese označil západní jednotu. Rusku je podle něj potřeba nastavit jasné hranice. Pokud je překročí a na Ukrajinu zaútočí, musí za to tvrdě zaplatit. "Tato jednota tady nebyla. Ani při obsazení Krymu,“ řekl ke společnému postupu západních zemi. Označil ho za nesmírně silný. Evropská unie si je podle něj vědoma nutnosti postupovat společně, společný postup se projevuje i za zavřenými dveřmi, řekl. Lídři EU také podle něj nepochybují o nutnosti transatlantické vazby.

Myslí si, že s takovým přístupem Putin nepočítal a nečekal ho. Ruský prezident ale podle něj nainvestoval obrovský ekonomický i politický kapitál do přípravy agrese, což snižuje šanci na dohodu.

Jednotná Evropská unie

Fiala poukázal na historické zkušenosti, kdy k válkám s tragickými důsledky vedly často iracionální rozhodnutí a původně omezený konflikt se rozrostl na světovou válku.

Za velmi citlivou debatu označil požadavek uvalit již nyní na Rusko sankce. "Musíme si uvědomit, že Rusko hledá záminku pro útok a pro nedohodu. A ty záminky Rusku konkrétními kroky je zbytečné dávat," řekl. Západní sankce jsou podle Fialy připraveny v různých úrovních podle toho, jak by ruská agrese vypadala, zda by šlo o masivní kybernetický útok nebo o vstup vojsk.

Nesmějí být kosmetické a Rusko skutečně postihnou. Zveřejnit jejich podobu by nyní bylo netaktické. Zdůraznil, že západní země nejsou připraveny obětovat Ukrajinu a její budoucnost a udělat ústupky, které by se nakonec ukázaly jako špatné a slabé.

EU vyhodnocuje míru dopadu sankcí na jednotlivé členské státy. "Je zde připravenost těm, co by byly postiženy nejvíc, tak to nějakým způsobem kompenzovat," uvedl. Česko by podle něj bylo zasaženo podle toho, jaký typ sankcí by byl uplatněn. Připustil ale, že podle dlouhodobých odhadů by Česká republika patřila k zemím, kterých by se sankce dotkly. Pravděpodobně by pak získala kompenzace.