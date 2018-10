Ruský kyberútok, zchudnutí Babiše a návštěva z Makedonie: Vteřiny dne

Zjistěte během několika málo sekund, co nejdůležitějšího přinesl dnešní den.

Vteřiny dne 4. října 2018Foto: Redakce

VTEŘINY DNE SPUSTÍTE ZDE:

Kellner zůstává nejbohatším Čechem. Druhý Babiš oproti loňsku výrazně zchudl. Ruská rozvědka plánovala útok v Haagu. Nizozemci kyberútok včas odhalili.

Vraždu Kuciaka si prý objednal Kočner. Na podnikatele ukázal jeden z obviněných. Útočník v USA postřelil sedm policistů. Jako rukojmí držel děti, policie ho zadržela.

Babiš se vmísil do sporu na půdě ČVUT. Ten vypukl poté, co rektor odvolal šéfa CIIRC. Česko navštívil prezident Makedonie. Dle Zemana by Makedonci mohli pracovat v ČR.