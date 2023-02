Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dal najevo, že v takovém případě by jeho země olympiádu bojkotovala.

Česko v čele Evropy. Pavlův telefonát na Tchaj-wan se stal evropským tématem

Mělo by podobně postupovat i Česko? „Jakékoli rozmělňování jednotného postupu vůči Rusku může vést k tomu, že se podpora začne drolit. Jsem přesvědčen, že bychom měli být zásadoví a dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nenajde způsob, jak se vrátit k běžným mezinárodním vztahům, měla by izolace Ruska být kompletní a důsledná. Tedy včetně sportovců. Nedokážu si představit, že bychom se dívali na to, jak by sportovci z Ruské federace a Běloruska soutěžili, byť pod neutrálními vlajkami. Zcela jistě by to tamní režimy propagandisticky využily.“

* Co si Petr Pavel myslí o aktivitách současného osazenstva Kanceláře prezidenta republiky a obnovené těžbě kamene v Lánské oboře?

* Bude mít Petr Kolář diplomatický pas?

* A co chce říct občanům tří krajů, které chce navštívit ještě před inaugurací?



