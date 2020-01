Náhlé úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) postavilo českou politickou reprezentaci před otázku, jak se s druhým nejvyšším představitelem ČR rozloučit.

Jiří Růžička, pedagog a od roku 1990 ředitel Gymnázia Jana Keplera | Foto: Deník / Martin Divíšek

Organizační výbor Senátu se včera jednoznačně shodl, že klíčové slovo bude mít rodina. „Přála by si, aby se pohřeb uskutečnil v co nejužším rodinném kruhu, a my budeme její přání respektovat,“ uvedl 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09/STAN). S pozůstalými o tom bude v Teplicích hovořit Kuberův stranický kolega a přítel, šéf senátního klubu ODS Miloš Vystrčil. „Myslíme si, že vzhledem k významu a osobnosti Jaroslava Kubery by bylo vhodné vyhlásit den státního smutku,“ řekl Vystrčil. Ten vyhlašuje vláda, naposledy se tak stalo loni 12. října v den pohřbu zpěváka Karla Gotta.