Martin Kupka byl na kongresu ODS opět zvolen jejím místopředsedou. Do sněmovních voleb zbývají necelé dva roky. Rozhodnou podle něj skutečně o tom, zda se Česká republika zůstane pevně ukotvena na Západě, nebo se bude ubírat jiným směrem?

Ministr dopravy Martin Kupka | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Jsem příznivcem kritického posuzování každého kroku, ale jakmile začnete zaměňovat v případě války na Ukrajině agresora za oběť, pak to, co se zdá být pevně ukotvené, se začne uvolňovat. Jednou vybojovaný boj není vybojovaný navždy. Alexandr Vondra připomíná heslo na prezidentské standartě Pravda vítězí. Nedokonavý vid ukazuje, že se vždycky svádí zápas o to, jakou podobu stát bude mít. Vždycky se musíme snažit, aby se správa věcí veřejných vyvíjela dobrým směrem,“ odpověděl v rozhovoru pro Deník.

Nikoho nenálepkujeme

Přispívá k tomu neustálý apel pětikoalice, že hnutí ANO není tak úplně prozápadní, když naopak jeho lídři zdůrazňují, že podpořili všechny vládní návrhy na podporu Ukrajiny, odsuzují Putinovu agresi a teď dokonce prohlásili, že by nešli do vlády s Okamurovou SPD?

„To slyším moc rád. Oceňuji, že v zásadních hlasováních hnutí ANO podpořilo klíčová rozhodnutí. Jak si ale potom vykládat excesy, jako je video Andreje Babiše s kohoutem, v němž očerňuje ukrajinské obilí, a spoustu dalších narážek, z nichž čiší jistá relativizace? Je to zvláštní rozpolcení. Na jedné straně je tu Andrej Babiš, který potřebuje hlasy, a tak říká leccos. A pak je tu Alena Schillerová, která zdůrazňuje, že hlasují pro všechny návrhy na podporu Ukrajiny. Tak co si z toho vybrat?“ řekl Martin Kupka v interview pro Deník.

Zároveň zdůraznil, že on ani ODS nikoho nenálepkují. „V některých záležitostech ale věci takto ostré jsou. Neexistuje varianta k tomu, že na suverénní Ukrajinu bezdůvodně zaútočilo Putinovo Rusko a dnes okupuje část jejího území. Jakákoli snaha tuto jasnou věc zamlžit, je vážný signál, že dotyčný politik je ochoten v zájmu uloupení hlasů upustit od tohoto jednoznačného konstatování. A to je věc, které se bojím,“ dodal.

Stavět jako o život

Ministr dopravy Martin Kupka konstatoval, že do konce roku 2025 se postaví 200 kilometrů nových dálničních úseků. „Připravujeme celou sadu PPP projektů, dohromady jich bude deset. Z perspektivního hlediska je nutné zapojit soukromý kapitál. Při omezených možnostech národních zdrojů a schodkovém deficitu stát staví na úkor dalšího zadlužení. Zároveň platí, že investice do dopravní infrastruktury jsou podmínkou udržení konkurenceschopnosti. Když to nezvládneme, budeme i staré dluhy v budoucnu splácet mnohem hůř,“ uvedl.

Zároveň se bude pracovat i na rychlejší železnici. „Byl bych rád, kdybychom s výstavbou prvních kilometrů vysokorychlostních tratí mohli začít v letech 2026 až 2027. To je na dohled,“ konstatoval ministr.

A jak se podle něj bude vyvíjet Green Deal včetně zákazu spalovacích motorů a proč stát nedotuje nákup elektromobilů pro domácnosti? Dočtete se v pátečním vydání tištěného Deníku.