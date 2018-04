S demisí našich ministrů musí skončit i premiér, zní koaliční podmínka ČSSD

ČSSD chce do koaliční smlouvy s hnutím ANO začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem kabinetu. Po dnešním jednání o možné vládní spolupráci to řekl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Ve vládě by měla ČSSD vést ministerstvo zahraničních věcí, které upřednostnila před ministerstvem obrany, uvedl předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

ČSSD podle Zimoly představila ANO své představy před schůzkou předsedů ANO Andreje Babiše a ČSSD Jana Hamáčka, která by se měla uskutečnit ve čtvrtek, nebo v pátek. Podle místopředsedy ANO Richarda Brabce by hnutí chtělo jako základ koaliční smlouvy použít tentýž dokument posledního kabinetu ANO, ČSSD a KDU-ČSL. "Je zbytečné vymýšlet jiné formulace, když už byly vymyšlené," konstatoval Brabec. ČTĚTE TAKÉ: Podle koaliční smlouvy ČSSD by odsouzený politik měl odejít. ANO návrh nechce Místopředsedové obou stran se podle Zimoly snažili urovnat všechny záležitosti před jednáním předsedů. "Není pravda, že ČSSD stupňuje své požadavky, zůstávají stále stejné," dodal. U žádného bodu podle něj nenastala situace, kdy by se strany nesmiřitelně rozhádaly. Nekonkretizoval však postoje ANO, u většiny bodů řekl, že protistrana návrhy vzala na vědomí. "Vzetí na vědomí minimálně neznamená zásadní nesouhlas," vysvětlil. Na stejném termínu trvalo i hnutí ANO. "V tom výrazu se značí neutralita, ale ta tam je," řekl Brabec. ANO a ČSSD nalezly programovou shodu už před několika týdny, po dvoutýdenním přerušení jednání se přiblížily i představy obou subjektů v personálních otázkách. ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Vést by měla také ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Při výběru z ministerstva zahraničí a obrany podle Faltýnka upřednostnila ČSSD diplomacii. ČTĚTE TAKÉ: Svoboda tisku se v Česku zhoršila, Babiš nesouhlasí Těžištěm dnešních rozhovorů byly podle Zimoly koaliční pojistky. "Jde o to, abychom s pomocí koaliční smlouvy dokázali nastolit partnerské spoluvládnutí, aby neměla jedna strana pocit, že je koaličním přívažkem," uvedl. Konkrétně jmenoval návrh ustanovení, podle kterého by musel do týdne odstoupit premiér, pokud by ani dohadovací řízení nevyřešilo koaliční spor a všichni ministři ČSSD na to reagovali demisí. "Tyto požadavky předložíme výboru, ať se k tomu postaví a rozhodne," řekl Faltýnek. Faltýnek před schůzkou odmítl, že by ANO do koaliční smlouvy bylo ochotné začlenit podmínku, aby prvoinstančně odsouzený politik musel odejít z vlády. Zimola uvedl, že sociální demokraté na podmínce nadále trvají. "Záležitost ohledně toho problému, který je pro sociální demokracii problémem zásadním, setrvává," prohlásil Zimola. Sociální demokraté chtějí podmínku v koaliční smlouvě kvůli trestnímu stíhání premiéra v demisi Babiše v případu Čapího hnízda. "Pro nás to není téma k diskusi," zopakoval několikrát na dotazy novinářů Faltýnek. Vládní koalice by se podle Zimoly měla také promítnout do uspořádání Sněmovny. "Bavíme se o pozici SPD v klíčových orgánech Sněmovny a jaká by měla být," uvedl Zimola. ČTĚTE TAKÉ: Rozkol v ČSSD. Hamáček nechápe kritický postoj senátorů k vládě s ANO

