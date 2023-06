Při cestě na hudební festivaly mnoho rodičů zvažuje, kdo se jim postará o potomky. Stále dostupnější je ale i možnost vzít je s sebou. Mnoho festivalů totiž nabízí i ekvivalent školní družiny.

Třetí den hudebního festivalu Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, pátek 15. července 2022, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Léto, zejména pak prázdniny, je doslova prošpikované hudebními festivaly. Mnoho rodin přitom řeší otázku, zda je vhodné je navštívit i s dětmi. Co když je budou z produkce bolet uši? Popřípadě, nebudou se s námi dospěláky nudit? Většina pořadatelů už na to myslí a organizují doprovodné programy určené právě pro ty nejmenší.

Jako první si vymoženosti festivalových dětských skupin vyzkoušejí návštěvníci opavského Slunovratu. Ten startuje již tento čtvrtek a skončí v sobotu. „Malé děti se mohou těšit na klauna Nešiku či Montessori aktivity, mladí lidé zase na besedu s youtuberem Lukefrym či zábavné chemické pokusy studentů Mendelova gymnázia Opava,“ informovala mluvčí festivalu Renata Hoffmannová.

Jak ušetřit na letních festivalech: Pomohou slevy z karet i spolujízda

Bez obav mohou rodiče vyrazit i na festival extrémní muziky Obscene Extreme od 5. do 9. července v Trutnově. „Tradičně budeme mít otevřený dětský koutek, s připraveným programem v podobě soutěží, výtvarných aktivit, tetovaček, sportovních her. Samozřejmě dostanou i možnost skočit si svůj první stage diving,“ uvedla za festival Aneta Urbancová. Novinkou letošního ročníku bude o speciální workshop, kde si malí i velcí budou moci vyrobit voňavé koupelové bomby a pěny.

Že bude o děti dobře postaráno slibují i pořadatelé boskovického Festivalu pro židovskou čtvť konaném od 6. do 9. července.

Hudební festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, 15. července 2022, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jedním z nejnavštěvovanějších a nejvyhledávanějších hudebních festivalů je Colours of Ostrava. I tamní produkce myslí na ty nejmenší. Nejen, že děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma, ale na ty nejmenší čeká i ČEZ Family Park. Po celou dobu, od 19. do 22. července tam děti čeká řada aktivit.

Například scéna s tanečními, cheerleaders, parkour a dalšími workshopy. Návštěvníci je mohou nechat pohlídat i na Dětské scéně. „Věnovat se jim budou zkušení promotéři. Vyzkoušejí si rukodělné dílničky, mohou si hrát a odpočívat v malé klidové zóně. Připraveny budou hry a hračky, vodní hry, trampolína, balonkové jezírko a mnoho dalšího,“ informoval za festival Jiří Sedlák.

Nezapomenutelné léto. Festivaly uvítají Jamiroquai, Ellie Goulding či Europe

Na rodiče a děti myslí i pořadatelé srpnového svátku metalové hudby – Brutal Assault v Jaroměři na Náchodsku. A to se svojí Zónou Brutal Kids. „I dětští metaláci tam najdou mnoho zajímavých činností. Mohou si zde hrát, bavit se, sportovat, rozvíjet se, vzdělávat se, tvořit nebo odpočívat u pohádky,“ uvedl za festival Pavel Pavlík.

Chybět nemůže ani hudební výchova v podobě lekcí rytmiky. „V plánu jsou také temné procházky zdejším podzemím pro menší děti, ale také o dost děsivější pro ty, kteří mají pro strach uděláno. Nezapomněli jsme ani na nejmenší a jejich rodiče. K dispozici bude stín, dětské hračky, možnost ohřátí přineseného příkrmu, deky a polštáře,“ doplnil Pavlík.