V kostele svatého Klimenta v Praze se dnes odpoledne ve 14.30 uskuteční poslední rozloučení s významným filozofem a ekologem Erazimem Kohákem, který zemřel v sobotu 8. února ve věku 86 let. Kohák vyučoval na univerzitách v Česku i zahraničí a získal řadu ocenění. V roce 2013 prezident Miloš Zeman Kohákovi propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Erazim Kohák

Bohuslužbu povede emeritní farář farního sboru Českobratrské církve evangelické Blahoslav Hájek. Poté, co se Kohák vrátil do Česka, byl Hájek farářem sboru, do kterého filozof docházel. Pojil je tedy osobní vztah, napsal médiím mluvčí církve Jiří Hofman. Hudební úvod, včetně české státní hymny, zajistí skupina skautů.