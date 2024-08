Do konce letních prázdnin zbývá posledních pár dní. Ty se podle meteorologů ponesou v duchu vysokých teplot, které o víkendu vystřídá mírné ochlazení doprovázené bouřkami. Nový školní rok pak s sebou opět přinese oteplení, vrátí se i tropické dny s teplotou nad 30 stupňů Celsia.

Převážně slunné dny, které jen občas naruší bouřka. Takové počasí slibují meteorologové na poslední prázdninový týden a začátek nového školního roku. „Obecně lze říci, že závěr prázdnin bude velmi teplý a neobejde se beze srážek. Na začátek školního roku se sice mírně ochladí, ale vyjasní se a teploty půjdou s nejvyšší pravděpodobností opět nahoru,“ informoval meteorolog portálu Meteocentrum.cz Dominik Novotný.



Ve středu meteorologové očekávají jasnou až polojasnou oblohu a nejvyšší denní teploty většinou mezi 28 až 32 stupni Celsia. „Právě díky tomuto teplu se mohou při zvětšené oblačnosti objevit i lokální přeháňky nebo bouřky. Pokud jde o noční teploty, ty budou zejména na jihu Moravy vysoké, zde nelze vyloučit i výskyt tropické noci. V ostatních regionech Česka budou noční teploty většinou mezi 12 až 16 stupni Celsia,“ uvedl Novotný.

Nejteplejším dnem tohoto týdne bude podle něj čtvrtek, kdy se nejvyšší denní teploty budou pohybovat mezi 29 až 33 stupni Celsia. Co se týče oblačnosti nebo srážek, čtvrtek se ponese v podobném duchu, bouřky se mohou lokálně objevit z tepla během odpoledne. Noční teploty budou v rozmezí od 16 do 20 stupňů Celsia.



I v pátek mohou teploty dosáhnout i 33 stupňů. „O něco chladněji bude na severozápadě a západě Čech, kde očekáváme teplotní maxima mezi 25 až 29 stupni Celsia. Od západu se totiž jasná až polojasná obloha začne pomalu zatahovat a přidají se přeháňky a bouřky. Ty v tento den očekáváme výhradně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky méně časté,“ doplnil meteorolog.

Na víkend se ochladí

Sobota bude již o něco chladnější den. Zatímco na Moravě a ve Slezsku bude ještě většinou zpočátku i skoro jasno, v Čechách bude převážně oblačno. V průběhu dne meteorologové předpovídají přeháňky nebo bouřky, četnější v Čechách. Maximální denní teploty se v západní polovině republiky budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia.

Dodal však, že se předpověď na neděli může ještě mírně pozměnit, protože poměrně nedaleko se bude udržovat teplotní rozhraní. „Výhled na první týden v září slibuje převážně jasnou nebo polojasnou oblohu, to proto, že naše území bude ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Teploty navíc půjdou opět nahoru. Zdá se, že se vrátí i tropické dny s teplotou 30 stupňů Celsia a více, alespoň do nejteplejších oblastí Česka. Na tom už panuje poměrně významná modelová shoda,“ doplnil meteorolog.

Jak přežít tropické teploty?

Meteorologové upozorňují, že velmi teplé počasí může zatěžovat lidi s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Pozor si musí dát zejména ti s kardiovaskulárními chorobami, s nemocemi dýchacího ústrojí a starší lidé. „Jmenované rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže,“ varuje Český hydrometeorologický ústav.

Při pocitech přehřátí mají lidé tam, kde je to možné, volit nejjednodušší pomoc a na chvíli vyhledat chladnější prostory ve sklepech, v podzemí, v metru, v přízemí kamenných domů či v klimatizovaných obchodech. O něco chladněji bývá také u řek.

Když udeří vlna veder, je klíčové důsledné dodržování pitného režimu, který pomůže člověka udržet v dobré fyzické a psychické kondici. Proto je třeba si hlídat, kolik toho člověk vypijete. Podle odborníků by měl během dne vypít dva až tři litry tekutin. „V době horka by to mělo být ještě více. Mnoha lidem se osvědčilo vzít si s sebou na celý den láhev s vodou a vědomí, že ji musí třeba dvakrát za den naplnit a vypít,“ uvádí web ekologické organizace Greenpeace.