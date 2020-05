S omezením, ale přece. Češi mohou od pondělí do bazénů, saun a wellness

Češi si mohou od pondělí jít zaplavat do bazénu, prohřát se do sauny nebo si odpočinout do wellness. Kapacita bude omezena, platit budou přísná hygienická a bezpečnostní opatření.

Koupaliště. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Černovský

Plavání nebo pobyt v sauně bude možný bez roušky. Fungovat nebudou vodopády, divoké řeky, protiproudy. Dočasně zrušeny musejí být také saunové ceremoniály, ledové studny a krystalické ochlazení. Některé provozy nestihnou do pondělí připravit všechna nařízení ministerstva zdravotnictví, termín otevření odloží. Plavecký stadion SK Slavia Praha bude v provozu až od 1. června. „Návštěvníci si budou muset zvyknout hlavně na omezený počet, který nám zkomplikuje život jako všem ostatním provozovatelům. Dále budou muset dodržovat všechna doporučení a nařízení, která jsou momentálně platná jako povinné odstupy nebo dezinfekce rukou," uvedl vedoucí provozu Petr Gabriel. V pondělí do Podolí ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE Bazén v pondělí neotevře ani Výstaviště Praha, v ten den se bude zabývat obnovou provozu. „Projednávat se bude jednak soubor opatření nutných k bezpečnému provozu, jednak termín otevření související s každoročními letními odstávkami. Cílem je zpřístupnit bazén i v letním období a za maximálně bezpečných hygienických opatření," řekl předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl. Vedení podle něj zatím neuvažuje o zdražování vstupného. Lidé budou moci od pondělí navštívit Plavecký stadion Podolí. V areálu bude v jednu chvíli maximálně 300 lidí. K dispozici bude vnitřní i venkovní padesátimetrový bazén, v provozu nebude sauna, pára a atrakce v dětském bazénu. Pražské wellness centrum Samuia SPA pořídilo generátor ozonu, kterým se budou denně ošetřovat všechny prostory. Nově mají také UV sterilizátor na ručníky, osušky, prostěradla a další textilie. K dispozici budou dezinfekce, ale také jednorázové rukavice a roušky, uvedl jednatel společnosti Real Point Milan Novák. Ceny zde nezvýšili, naopak připravili akční nabídky.

Autor: ČTK