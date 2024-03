Pivovarnictví a kláštery patřily vždy k sobě. Upomíná na to například sousloví „ožrat se“. Kláštery, spolu s královskými městy a šlechtou, měly ve středověku privilegium vařit pivo. Ale nebylo to pivo, jak jej známe dnes. „Pivo mělo kašovitou strukturu a konzumovalo se z misek, z nichž se srkalo nebo jedlo lžící,“ píše ve své knize Jařmo, parkán, trdlice Alena Vondrušková.

A právě na jezení zmíněný výraz odkazuje. „Z tohoto zdroje mohou pocházet také sousloví být na kaši, nebo tekutý chléb,“ doplnil Radek Holešovský z Klášterního pivovaru Porta Coeli v Předklášteří na Brněnsku. Tedy jednoho z pěti fungujících klášterních pivovarů, které se nyní spojily a jakou součást projektu Volba sládků uvařily velikonoční speciály.

V případě Porta Coeli se jedná o silné, spodně kvašené pivo Vorkloster Poutní velikonoční märzen. „Dominuje v něm vůně sladu s chlebovou kůrkou. Po napití jsou cítit tóny pražených oříšků a sušeného ovoce. Pivo dozrávalo na hoblinách z německého dubu, jež dává pivu jemné barikové aroma,“ popsal sládek Jan Malásek.

Portu Coeli doplnily Klášterní pivovar Strahov, Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha, Pivovar Ossegg a Klášterní pivovar Želiv. Všechna piva spojuje použití historických přísad, které se v pivech dnes už příliš neobjevují. Jsou jimi nakuřovaný slad, bylinky, nebo dokonce dřevo, na němž pivo dozrává.

Pojítkem je i název Poutní. „Za Klášterní Pivovar Strahov nabídneme Poutní Grätzer, což je pšeničné, svrchně kvašené, lehké, nakuřované pivo s přídavkem šafránu. Stylu grätzer se někdy přezdívá polské šampaňské kvůli výrazné šumivosti,“ vysvětlil strahovský sládek Jan Martinka.

Břevnovský klášterní pivovar připravil Poutní Rauch Weizenbock. Podle sládka Aleše Potěšila se jedná o zajímavý průnik tří pivních stylů. „Známé pšeničné tóny a tóny po hřebíčku a banánech jsou doplněny jak karamelovým nádechem, tak jemnou uzenou linkou. I přes značnou plnost si pivo zachovává typickou svěžest pšeničných piv,“ řekl.

Krušnohorský pivovar Ossegg z Oseka navařil Herb Honig Bock. „Je to slabší verze Bocku ze tří druhů sladu a dvou druhů německých chmelů. Pivo jsme navíc obohatili místními bylinkami mateřídouškou a vřesem a medem z Krušných hor,” popsal sládek z pivovaru v cisterciáckém klášteře Ladislav Kozerich.

Na přidání puškvorce vsadil u piva Poutní Velikonoce 16 Klášterní pivovar Želiv. Podle jeho sládka Jiřího Kratochvíla je zde kromě českého sladu použitý dubem nakouřený slad Weyermann a speciální chuť mu dodává i vřes.

Pětici klášterních pivovarů doplní i dva speciály z Plzeňského Prazdroje, který Volbu sládků zaštiťuje. V březnu se jedná o polotmavý spodně kvašený speciál Poutní. V dubnu to pak bude světlé, spodně kvašené, nefiltrované pivo typu Oak Aged, tedy dozrávající na dubových dřevěných chipsech.

Klášterní pivní speciály a styly

Porta Coeli - Märzen

Název Märzen se užívá, protože se pivo navařilo v březnu (německy der März), na tehdejším konci pivovarské sezóny, než se teploty vyšplhaly příliš vysoko. Uskladnilo se ve sklepích až do tradičních podzimních oslav. Jako spodně kvašený je znám od roku 1871. Je sladový, kořeněný, více chmelený a se slabším tělem. Barva je jantarová.

Strahov – Grätzer (Grodziskie)

Pšeničné, svrchně kvašené, lehké, nakuřované pivo s přídavkem šafránu. Stylu grätzer se někdy přezdívá „polské šampaňské“ kvůli výrazné šumivosti. Jeho tradice sahá až do 14. a 15. století

Břevnov - Weizenbock

Pšeničné, svrchně kvašené pivo. Ve vůni jsou typické tóny tmavého ovoce - švestek, rozinek a dalších. Tyto tóny lze rozpoznat také v chuti a převládají nad charakteristickými banánovými rysy. Barva je obvykle jantarová až tmavá (ale objevují se i světlé verze), se zákalem způsobeným kvasinkami, vysokou pěnivostí díky vyššímu obsahu bílkovin.

Osek – Bock

Německý, silný, sezónní ječný spodně kvašený ležák. Bock znamená německy kozel. Tradiční bock má silně sladovou střední až silnou plnost. Hlavní roli hraje slad. Chmelová chuť a vůně je slabá, jen zabraňuje přeslazenosti chuti. Vůně je sladová, esterová, karamelová, nikdy ne pražená. Do bocku se nepřidávají pražené slady. Barva a chuť pochází pouze z karamelových sladů.

Želiv – Herbal Rauchbier

Spodně kvašený kouřový speciál s bylinkami. Charakter příchutě v pivu by měl být ve vůni i chuti zřejmý, ale stále v rovnováze s pivem. Příchuť piva by měla být přirozená a neměla by naznačovat umělý produkt. Neměla by být příliš silná, aby nezakryla charakter piva.