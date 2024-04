Déle než tři dny setrval nad českým územím písek ze Sahary, který sem přivál přes Středozemní moře a Itálii. O velikonočních svátcích, na které letos připadl i apríl, se také stal tématem spikleneckých teorií. Konspirátoři naznačovali, že je uměle vytvořený a že vůbec nejde o písek pocházející z Afriky. Skutečnost je ale podle odborníků mnohem jednodušší.

Písek ze Sahary přes tři dny v Česku zvyšoval koncentraci polétavého prachu ve vzduchu, v důsledku čehož byly dočasně vyhlášeny smogové výstrahy. Stal se i terčem konspirací. Spřádali je někteří lidé na sociálních sítích. Kupříkladu Pavel Zítko, který je vytvářením prapodivných spletitostí pověstný.

Pod facebookovým profilem „Pavel Zítko - Prezident 2023“ sdílel v neděli 31. března video „31/3 PÍSEK ZE SAHARY! Jak je to možné, že je ‚písek ze Sahary‘ magnetický?“

A co v něm mimo jiné říká? „Máme neděli, velikonoční, máme tady posunutej čas, ale tak nějak jsme seškrábli ten písek. Jo, já jsem nevěděl, co to je, ten bordel na autech, kterýmu se začalo říkat písek ze Sahary,“ začíná svůj svérázný výklad. Deník jej ponechává v autentickém znění.

Zítko se na videu snaží ukázat, jak se kousky písku přesouvají, když on jezdí magnetkou pod papírem, kam ho shrnul. „A tady to je ten bordel, co máte na autě. No, jak je ten písek ze Sahary magnetickej, podívejte se na to,“ vyzývá.

A také varuje. „Tohle mi bylo úplně jasný, včera Sudějov (obec na Kutnohorsku - pozn. red.), voda, studánka, minimum pobytu venku, dneska to samý, protože jakmile se to hejbe takhle, tak bacha na to, protože písek ze Sahary by přeci neměl bejt vůbec magnetickej,“ říká.

Ve víru chemtrails

Video si na svůj facebookový profil pořídil i uživatel Radek Žrádlo, kterého podle jeho slov napadlo „podívat se na ten jejich píseček ze Sahary“. Písek shrabe ze skla auta na malou hromádku a přiloží k němu taktéž magnet, který si, jak říká, půjčil z blíže nespecifikované nástěnky.

Podobná videa a příspěvky sdílejí i kupříkladu lidé ve facebookové skupině Chemtrails Czech Republic, která má asi 9,5 tisíce sledujících. Podle spikleneckých teorií jsou chemtrails kondenzační stopy v podobě bílých čar za letadly. Někteří lidé uvěřili výmyslu, že se jedná o úmyslné rozprašování těžkých kovů. S tím spojili právě i písek ze Sahary. A magnetismus považují za důkaz.

Jelikož je ale písek směsí minerálů, magnetismus není nic nevysvětlitelného. Mnohem prozaičtější, než naznačují složité pseudoteorie, je i příběh toho saharského. V Maroku a severním Alžíru se totiž v uplynulém týdnu vyskytovaly písečné bouře.

Zdroj: Deník „Ty dodaly energii k výzdvihu prachu do větších výšek a jižní vítr je dovál nejen do střední Evropy, ale i nad Skandinávii a severovýchodní Evropu. Prach se přes Středozemní moře a Itálii dostal až k nám,“ vysvětlila pro Deník Milada Křížová z Úseku předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu.

Silný zákal

Transport písku podle ní probíhal zhruba ve výškách tři až čtyři kilometry nad povrchem, a to v poměrně velkých koncentracích. „U nás jsme první projevy zaznamenali na našich přístrojích měřících výšku oblačnosti (tzv. lidary nebo ceilometry) již v pátek v odpoledních hodinách zhruba ve výškách 1 500 metrů. Tento prach však během noci sesedal i do přízemní vrstvy, což potom výrazně ovlivnilo ráz počasí během víkendu,“ uvedla Křížová.

Nad Alpami se v souvislosti s vysokým obsahem aerosolu ve vzduchu tvořila i poměrně kompaktní oblačnost. „Ta se dostala postupně nad naše území a překrývala nebe na velké části oblohy. Tam, kde oblačnost nebyla, rušil pohled ke slunci silný zákal,“ podotkla.

Pokud je takový prach v malé koncentraci, zpočátku si ho lidé podle ní mohou plést s vysokou závojnatou oblačností, která je typická pro přední strany teplé fronty. „Někomu to může připadat jako kouř z velkého vzdáleného ohně nebo prach ze sopky. Nicméně koncentrace byly o víkendu už tak veliké, že šlo o kompaktní zákal podobný smogu,“ uvedla.

V současné době už je situace v normě.