Do české krajiny se po dlouhých letech zvolna vracejí velké divoké šelmy. K rysovi, jenž již několik desetiletí žije na Šumavě, se přidávají další druhy. Pozdvižení v horách na pomezí se Slovenskem stále častěji vzbuzují medvědi, chovatelé ovcí na Broumovsku si stěžují, že jim vlci decimují jejich stáda. Výčet šelem, s nimiž se můžete potkat, doplňují šakal a kočka divoká.

„Vypovídá to o tom, že navzdory negativním faktorům je tady i pro velké šelmy dostatek prostoru,“ řekl Deníku Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Nebezpečí nehrozí

„Vlk pro člověka nepředstavuje reálné nebezpečí. Někdy sice dojde k pokousání, ale v Evropě není od 70. let doložený žádný případ, že by někoho zabil,“ konstatoval Kutal. Věří, že Češi, kteří obvykle znají tato zvířata jen ze zoo nebo filmů, se s nimi za pár let sžijí. Těžší to budou mít chovatelé, kteří si budou muset tak jako jejich dávní předchůdci důkladně zabezpečit svá stáda, případně úly se včelami před medvědy.

Medvědi přicházejí ze Slovenska, vlci z Polska a Německa. Na jednotky kusů se počítá zdejší populace šakalů, kteří se na sever kvůli změně klimatických podmínek šíří z Balkánu. Usídlili se u Máchova jezera. Více než před lety se v oblastech u hranic s Bavorskem a Rakouskem vyskytuje také kočka divoká. „Tahle šelma je stále velmi vzácná. Objevovat ji nám pomáhají fotopasti,“ řekl Deníku Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.

Na rozdíl od ochránců přírody z častějšího výskytu velkých šelem nemají žádnou radost myslivci. „Jsme znepokojeni tím, že se na ně stát dívá pouze jako na druhy, které vyžadují plnou ochranu, a nechystá se na budoucí rizika a možné problémy,“ řekl Deníku jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Miloš Fischer.

Stáda ovcí totiž mohou, byť s většími náklady, ochránit jejich majitelé. Třeba mufloni jsou ale v lesích před vlky bezbranní a šelmy je mohou zcela zdecimovat. Podle myslivců také hrozí přemnožení původně chráněných zvířat.

Moc ochrany škodí

„Chráněný druh byl třeba také kormorán a panovalo nadšení, jak dobře se množí,“ připomněl Fischer. Nyní již stát myslivcům za jejich odstřel vyplácí zástřelné. „Ale jejich stavy už jsou takové, že to zřejmě ani odstřelem již vyřešit nepůjde,“ dodal myslivec.