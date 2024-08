Kdy u vás přišlo rozhodnutí, že i přes finanční jistotu a status úspěšné ženy jste si řekla končím, chci to jinak?

Moment opravdového rozhodnutí přišel až v poušti na mé vlastní pouti. Šlo o plíživý proces před mým 40. rokem života. Cítila jsem, že není něco v pořádku. Přitom jsem žila idylicky, měla všechno, rodinu, práci a krásný život. Ale byl tam pořád hlodavý pocit, že něco není v pořádku. Necítila jsem se úplně šťastná. Něco v mém životě chybělo. Nebylo definované ani uchopitelné, co to je. Tak jsem ten pocit začala stopovat a přivedl mě v podstatě až na poušť a na přechodový poutní rituál. A na Sahaře přišlo rozhodnutí, že bude velká změna.

Proč zrovna tohle místo?

Nikdy jsem si o sobě nemyslela, že jsem dobrodružná nebo outdoorová žena, která by zvládla podobný pouštní diskomfort. Vždycky jsem byla taková princeznička s hotelovým nádechem. Ten pocit dobrodruha ve mně vyvolal až Martin Černohorský, který byl mentorem a konzultantem v naší korporátní firmě. Když se zmínil i se svojí ženou Terezou, že jezdí se skupinami na poutě na Saharu, tak ze mě velmi spontánně vypadlo, tam jednou pojedu. Hned, co mi to vylítlo z úst, jsem se lekla, co to říkám. Nikdy jsem nespala ani pod širákem. Myšlenka na pouť ve mně zrála asi dva roky. Sahara doslova volala moji duši. A ten čas kolem čtyřicítky dozrál nejen do možnosti, že to zvládnu finančně i kapacitně, ale také do potřeby projít přechodovým rituálem, který se tam odehrává.

Tušila jste, co vás na Sahaře bude čekat?

Nějakou představu jsem měla. Ze školy jsem si odnesla, že jde o vyprahlou zem, kde se dá zemřít. Místo bez zvířat a rostlin. Místo, kde je jen písek a sucho. O pouti jsem věděla jen málo. Pár vět mi řekl průvodce Martin Černohorský. Ale uvnitř sebe jsem věděla, že se budu nořit hluboko do svých pocitů, že budu mít spoustu prostoru pomalu se dívat do svých témat a pokládat si dost zásadní otázky, pro které jsem si ve svém dosavadním životě nevytvořila dostatečně kvalitní prostor.

close info Zdroj: se svolením Bohdany Kabátové zoom_in Putování Saharou.

Kromě vyprahlého písku a nějakého štíra, s čím dalším se poutník v poušti potká?

Každý se tam potká do takové míry, do jaké je na to připravený, se svojí pravdou a sám se sebou. Se svými přesvědčeními, se svými vzorci chování, s tím, co ho ovlivňuje a podmiňuje v každodenním životě. Setkáváme se tam se svojí duší a s tím, co nese, a mnohdy s tím, jakou máme vizi pro další život. Ať už je to vize rodinná, firemní, nebo životní, kam směřovat.

S čím jste se setkala v poušti vy?

Z této otázky mě mrazí, protože ten moment mám v těle popsaný hodně hluboko. K potkání došlo až třetí den mé samoty. Bylo ráno a vycházelo slunce. Vlasy jsem si zaplétala do copu. Přiměla mě k tomu nějaká vzpomínka, že se to dělá, nebo že to ženy dělávaly. Moje polské kořeny mi vnukly další vzpomínku na jednu polskou píseň. Zpívala jsem ji, plakala jsem a vybavovala si svoje předky. Do těch mých vzpomínek za mnou přišla babička, která už nežila, ale se kterou jsem si povídala. A tam došlo k tomu kontaktu, že cítím sebe, cítím svůj život, cítím, odkud přicházím a pocházím. Tady vím, kdo jsem. Byť ten pocit nemá slova, je to pro mě velmi silný opěrný bod, se kterým dál kráčím životem.

Najde ten opěrný bod každý poutník, který se vydá do pouště?

Já věřím, že ho všichni v sobě máme, ale to, jestli ho za svůj život najdeme nebo ne, je na každém z nás. Protože mu musíte jít naproti a mnohdy mít i odvahu dívat se do míst, která nejsou vždy úplně příjemná. Nejsou líbivá, nejsou společensky přijatelná a umí bolet, ale umí být také radostná a vzrušující.

Jaký je pak návrat z pouště do běžného života?

Je to hodně individuální, protože každý jsme jinak nastavený. A každý žijeme v trochu jiném životním, pracovním a rodinném kontextu. Určitě je to náraz, protože v poušti opravdu hodně zpomalíme. Jsme tam hodně otevření, můžeme říct cokoliv, projevit se jakkoliv přirozeně, autenticky a hlavně pravdivě. Nikdo nás nesoudí. A když se vrátíme do civilizovaného světa, do svých rodin, zaměstnání, firem a domovů, kde je to hodně zrychlené a dovolím si říct i mnohdy povrchní, chce to trpělivost a pozornost nejen poutníka, ale i jeho okolí.

Zmiňujete pravdu. Která je podle vás společensky nepřijatelná?

Určitě je jich mnoho. Jedna, která mě teď napadá a o které jsem nikdy nemluvila, je, že patřím mezi ženy, které byly svému partnerovi nevěrné, a ne jednou. To období trvalo asi tři roky. Ulítávala jsem na mileneckých vztazích. Nejsem na to vůbec hrdá a rozhodně se tím zpětně nechlubím. Když se na to podívám z místa a asi i se zkušenostmi, které mám, tak bych ty pohnutky a příčiny dnes dokázala řešit jinak. Tehdy jsem nedokázala svoje pocity méněcennosti a sebehodnoty řešit jinak než takto.



Zničila vám lež a nevěra partnerský vztah?

Byť jsem s tou pravdou přišla sama a o všem jsme si s manželem otevřeně povídali a zvládli další vlnu deseti let žít společně, ta důvěra byla narušená. Postupně se nám i díky mé práci a pouti, na kterou jsem se vydala do pouště, začaly rozevírat nůžky v našich hodnotách a v tom, jak nahlížíme na život. Potkávali jsme se v tom, jak vychovávat a vést naše děti, ale některé hodnoty se začaly rozcházet příliš na to, abychom, nebo abych já byla ochotná v tom vztahu setrvávat dál.

Které hodnoty byly ty důležité?

Nedokážu vyjmenovat všechny, ale ty hlavní, které mě napadají, jsou otevřenost a pravdivost. Hloubka a schopnost bavit se a komunikovat věci i s rizikem, že budu za hloupou, nebo se otevřu natolik, že mě pak něco může hodně zranit. Hodně důležitý je pro mě můj vlastní růst a rozvoj i skrze krizi.

Takže hrabání se v bahně a hledání sama sebe.

Byl to dlouhý, asi tříletý proces, než jsem mohla říct ano, jsem vytvořená. Už nějak smysluplně funguji. Vnímám, že jsem stabilizovaná. Dennodenně jsem chodila po horách a do lesa, abych se zdrojovala, abych měla energii a prostor přemýšlet o svém životě. Pak jsem kolem sebe měla několik málo jedinců, se kterými jsem měla dohodu, že když budu potřebovat, tak jim můžu zavolat nebo za nimi přijít fňuknout si a říct hele, je mi fakt zle. V té dohodě jsme byli také domluveni, že mě nebudou nijak litovat ani se snažit zachraňovat či radit, pokud si o to sama vyloženě neřeknu. Potřebovala jsem bezpečný prostor a někoho, s kým můžu sdílet, co se mi děje, a cítit se v tom přijata a viděná. Hrabala jsem se sama v sobě tak dlouho, dokud mi nezačalo být líp.



Opustila jste jistotu, odešla z práce a odjela na Saharu hledat pravdu a sebe samu. Ztratila jste stálý finanční příjem, rodinu a na chvíli i sebe. Jaká byla vaše další vize?

Držela jsem se vize, která mi přišla v poušti. Před očima jsem měla obraz ženy, která se mi v poušti ukázala, že to jsem já. Žena, která provází lidi. Ale neznala jsem její kvality. Neznala jsem, co ten obraz a ta vize obnáší. Jak ho přetavit do práce. Měla jsem finanční polštář asi na rok. Dneska se tomu říká zlatý padák. To mi dovolilo skončit v práci a hledat způsoby, jak vizi naplňovat v té každodennosti. A pak jsem chodila po lese a po horách. Rozmlouvala se sebou a s přírodou a zkoumala a ptala se, jak to dělat.

Dostala jste odpověď?

Při těch procházkách přišla věta: „Máš to pod nohama.“ Když jsem se podívala pod nohy, tak tam byly jen šišky, jehličí a mech. Druhý den ráno jsem si přivstala, sedla s tou odpovědí na kopec a dívala se na východ slunce v Beskydech. A v tom zpomalení přišla další část odpovědi. „Máš koučovací výcviky a zkušenosti jak v České republice, tak v Americe, takže by bylo skvělé podobně chodit po těch lesích a kopcích s dalším člověkem, se kterým si budeš povídat, klást mu otázky, a doprovázet ho k jeho odpovědím skrze čtení znamení z přírody a zrcadlení toho, co mu přichází během poutě a pohybu.“ Proto ta odpověď máš to pod nohama, aby vznikly doprovázené poutě, na které jsem se vydávala s lidmi nejdřív do beskydské přírody, lesů a hor a pak i těch krkonošských.

Kromě povídání a otázek, co mě čeká, kdybych se s vámi chtěla vydat do pouště? A je to pro každého?

Začnu od konce. Není to úplně pro každého. Je potřeba, aby člověk, který s námi chce vycestovat nebo vycestuje, byl v dobré kondici jak psychické, tak zdravotní. Nesmí brát psychofarmaka. Je potřeba, aby byl připravený na tu cestu a chápal kontext, se kterým pracujeme, aby věděl, že to není dovolená ani poznávací zájezd. Je to hluboká, psychospirituální práce. A proto máme daný i přihlašovací proces, kde je pohovor, vstupní dotazník, než dotyčný podepíše závaznou přihlášku, a my průvodci si necháváme právo a možnost říct, že s tím nebo oním člověkem nevycestujeme.

A když projdu schválením, co mě čeká?

V rámci základního kontextu se dá říct, že je tam příprava a sestup dolů, do toho kontaktu se sebou a s duší. Hlavní částí celé pouštní poutě jsou minimálně tři noci na jednom místě, jen s vodou a půstem a pak následuje integrační část toho, s čím se člověk potká, co prožije, co si uvědomí, jaké mu přijdou obrazy. Často to bývá takové poeticko-lyrické a neuchopitelné v nějakých střípcích. Pomáháme to tedy druhým uchopit, pochopit a postupně hledat způsoby a cesty, jak se necítit po návratu jako mimozemšťan a jak to zakomponovat do své každodennosti, rodičovství a práce.



Pokud vstupním pohovorem neprojdu právě kvůli psychickým nebo fyzickým potížím, místo na Saharu se s vámi mohu vydat na pouť do Krkonoš. Proč zrovna sem?

To je příběh, který budu trošičku interpretovat. Janovickou louku, místo, které je polodivoké, čisté a do nějaké míry i magické, objevili manželé Černohorští. Hledali místo, které bude poušť připomínat ne vzhledem, ale tím prožitkem. Ne každý v sobě totiž najde dostatek odvahy, aby ze sebe vykutal toho dobrodruha, který se sbalí a jede do písku. Louka je trošku z kopce. Vede k potoku a mnozí říkají, že je cítit, jako kdyby to byl jiný svět. Hospodaříme tady s velkou úctou k tomu, že my tam jsme na návštěvě a ty bytosti a zvířata a rostliny tam byly daleko před námi a ony tam jsou doma. Takže jednak s nějakým respektem a úctou k tomu prostředí, a jelikož je to už na okraji Krkonošského národního parku, tak je tam klid a je to ještě kus světa, kde je život v pořádku.

close info Zdroj: se svolením Bohdany Kabátové zoom_in Workshopy na Janovické louce.



Nebojíte se, že vás průvodce v budoucnu nahradí umělá inteligence?

To je záludná otázka, o které by se dalo dlouze diskutovat a filozofovat, protože o umělé inteligenci i lidé, kteří se jí zabývají a ví o ní hodně, tak ještě neví dost stejně jako já. Neodmítám ji a nemám ani postoj, že to je čiré zlo, protože mám pocit, že to, co tady v naší společnosti máme a existuje, má nějaký důvod. Věřím v to, že umělá inteligence nedokáže plně nahradit naši práci nebo práci soul guida (průvodce duší - pozn. red.).

Protože nemá duši?

Umělá inteligence vytváří určitou kompilaci informací, která je dostupná ve virtuálním prostoru. Dokáže velmi rychle zhodnotit, dát dohromady velké penzum informací a vyvodit z nich nějaký závěr. Ale já tady s vámi sedím u stolu. Když se vám dívám do očí, vidím a vnímám vaše tělo a cítím i sebe, to jak můj nervový systém reaguje na váš nervový systém, a to je něco, co umělá inteligence nemá a neumí. Když se vydám po stopách té konkrétní přítomné emoce nebo tělesného pocitu s poutníkem víc do hloubky, tak je to tak neprobádané území, že je potřeba nemít názor. Je potřeba se dostat do nevědění a do bodu nula, kdy si všímám impulsů a náznaků toho, kam člověka vedou, respektuji jeho vnitřní moudrost a tam mu přisvítím, nebo ho tam doprovodím.

Máte svého průvodce?

Potřebuji pracovat i sama se sebou, protože i mně se dějí situace, kdy mi při práci s mými klienty umí jejich témata brnknout na moje věci, které jsem si v životě řešila nebo potřebuji dořešit. Takže průvodce mám ve svých kolezích, a když se děje něco, co nedokážu vyřešit a ani nechci vyřešit přímo v našem interním týmu, jdu ke své externí terapeutce. Ale pravdou je, že já se jen tak někomu do rukou nesvěřím, a když, tak spíš koukám po někom ze zahraničí.

Je v zahraničí nějaký guru soul guide, kterého byste ráda potkala?

Velmi jsem si přála zažít individuální práci a svěřit se do rukou Stephenovi Gallegosovi, autorovi hlubinné imaginace, který bohužel minulý rok zemřel.