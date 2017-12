Šamanka: Lidé stále ještě nepochopili, že nesou plnou odpovědnost za své činy

Takto začíná své vyprávění jihlavská šamanka Taisha Tauma. Žena, která dříve nemohla o Bohu a dalších věcech mezi nebem a zemí ani slyšet. Prošla si opravdu dlouhou cestou, pochybovala o sobě a o svém účelu tady na Zemi. Nakonec - podle vlastních slov - ale svou roli v tomto světě přijala a stala se tím, čím je nyní. A díky výjimečnému poslání už několik let pomáhá ostatním.



Jak jste se stala šamankou? Byla to dlouhá cesta, jež začala už v dětství.



Ano, ještě jsem ležela v dětské postýlce, a už jsem měla vize a další stavy změny vědomí. Dostávala jsem se do transu. Nejhorší bylo, že "to" přicházelo, i když jsem ležela mezi rodiči. Neochránili mě. Nevzbudili se. Tehdy se ozval hlas, který mi radil, jak s tím zacházet.



Slyšela jste hlas?



Říkal mi, co mám dělat, jak to ovládnout a podobně. Také mě trénoval. Učil mě chodit přes silnici jen pocitově, žádné rozhlížení. Chtěl, abych cítila tělem. Naučil mě tak roztáhnout auru až mimo planetu. Ve tmě, v našem domě platilo totéž. Musela jsem se pohybovat často i ve dne se zavřenýma očima, třeba po točitém schodišti a chodbách. Tento hlas mi stále říkal, jak mám rozšířit své vnímání a jak reagovat. Šlo mu o to, abych vnímala víc, než je běžné. Ve čtrnácti pak přišlo vidění mrtvých, v patnácti různé energie. Také jsem zjistila, že mohu myslí roztáčet nafukovací rybu, kterou jsem měla jako ozdobu pověšenou na lustru. Skvělá zábava pro puberťáka.

Pak na prahu dospělosti přišel zlomový okamžik. Spojený s ošklivou nemocí.



Ano. Když oni, tedy duchové-předci, vidí, že se léčitel nehodlá chopit své cesty, musí přitlačit. Říká se tomu "povolání předky na cestu". Vymyslí se způsob, jak člověka zahnat do úzkých. On pak hledá řešení. Nachází léčitelství. A nakonec dojde i k tomu, že to je i v něm. A začne svou sílu používat vědomě. Tehdy jsem měla tak silný zánět vaječníků, že jsem nemohla chodit. Studený pot mi tekl po čele, ale do nemocnice by mě nikdo nedostal. Ta představa, že budu muset podstoupit nechutná vyšetření lékaři, byla děsivá. Když pak přišly bolesti ještě horší, plazila jsem se po čtyřech z pokojíku k telefonu, že si sanitku zavolám, ale nenašla jsem odvahu.



Co jste tedy dělala?



Nakonec jsem požádala o pomoc otce, který měl Reiki. Víte, já se tehdy našich bála. Oni přijeli z nějakého semináře a tvrdili, že je guru naučil léčit jako Ježíš. V té době jsem měla za sebou čerstvou zkušenost s Jehovisty, a tak jsem propadla panice, že jsou v sektě. Bolest byla ale taková, že jsem svého otce nakonec požádala o pomoc.



Jak to dopadlo?



Aniž by se mě dotkl, začal na mě působit. Bylo to, jako když mi rukama vyndává vaječníky. Řvala jsem bolestí a hrůzou. A tak mi dal ruce na chodidla. To obrovské teplo bylo cítit, jak stoupá po nohách až do podbřišku a rozlévá se tam. Po dvou hodinách mě nechal jít spát. Ráno jsem byla úplně zdravá. Okamžitě jsem řekla „To chci umět taky“ a jelo se k mistrovi. Tam se mi po zasvěcení otevřelo úplně všechno.

Vy o sobě říkáte, že jste byla celkem materialistka a spíše něco jako ateistka. S tím, že jste slyšela hlasy a viděla mrtvé, jste ze začátku celkem bojovala.



Ano, opravdu jsem byla až agresivní, když někdo začal s Bohem. Na léčitele jsem už slyšela lépe, zajímalo mě to jako fenomén. Přesto jsem byla rezervovaná. Nechápu dodnes, že se mi to v mozku nespojilo s mými osobními prožitky. Prostě jsem si připadala tak obyčejná, nebo spíš vadná, že mi pointa unikala.



Kdy nastala ta změna, že jste vše přijala?



Zlomem byl ten okamžik po zasvěcení do Reiki. Měla jsem těžkou iniciační krizi, léčilo mě pak pět lidí, abych se ze "záchvatu" dostala. Poté jsem usnula. Po probuzení jsem šla do kuchyně, kde ostatní seděli a bavili se. Uviděla jsem auru kolem mistra. Znala jsem to z knih, a tak jsem se ho na to zeptala, a on zajásal: "Já věděl, že jsi čarodějnice". Začal mě učit více než ostatní žáky. Ukázal mi, co všechno umím, a dal mi odpovědi na moje otázky. Například i na to, jak pracovat s mrtvými, co za mnou přicházejí. A právě v tu chvíli jsem se stala sama sebou. Přijala jsem, co jsem a kdo jsem.