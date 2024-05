Pulty obchodů i pole farem zaplnily jahody. Češi je milují jak čerstvé, tak v moštech či džemech. Mnozí proto uvítali, že na farmách po celé republice začal jejich samosběr, při němž výrazně ušetří a navíc se hýbou. Samosběr se podle sezony týká i jiného ovoce či zeleniny. Brzy bude možné sbírat třeba hrášek. Kvůli mrazům samosběr podražil, stále však vyjde levněji než nákup v obchodě. Pěstitelům pomůže i stát. Deník přináší odpovědi na nejčastější otázky. Dozvíte se také, jak správně jahody sbírat, aby vydržely čerstvé.

Stovky lidí přilákal na pole u hradeckých Piletic samosběr jahod. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Kdy je možné jahody sbírat?

Liší se to podle jednotlivých farem, které se nacházejí ve všech krajích České republiky a na svých webech či sociálních sítích informují, kdy si k nim lidé mohou přijet jahody nasbírat. „Na samosběr jahod mohou lidé přijet od 27. května. Sběrové dny jsou vždy v pondělí, ve středu a v sobotu od šesti ráno do vysbírání,“ potvrdila pro Deník kupříkladu Zdeňka Měšťánková z farmy v Bochoři na Přerovsku.

Kolik kil lze nasbírat?

Ředitelka pražské jazykové školy a někdejší poslankyně Anna Čurdová si nemůže vynachválit samosběr v Jahodárně Brozany nad Ohří, kam pravidelně jezdí. Pole se nachází mezi obcí Doksany na Litoměřicku a dálnicí D8. „Užijeme si spoustu zábavy, radosti a pohybu. Jedeme vždy tak pro tři kila a přivezeme jich i třináct či čtrnáct. Množství není omezeno,“ uvedla pro Deník. Vždy je ale dobré podívat se na web konkrétní farmy. Každá má svá pravidla. Někde třeba žádají, aby člověk předem předpokládaná kila nahlásil.

Jahody dozrávají dříve. Příště si raději koupíme polské, kritizují někteří úrodu

Jaké jsou ceny?

Zatímco v obchodě za kilo jahod člověk zaplatí i kolem dvou set korun i více (sumy se liší), při samosběru za stejné množství dá okolo osmdesáti či sta korun (místo od místa se liší). Přesnou cenu (včetně toho, zda neberou jen hotovost) je nutné ověřit. Třeba Jahodárna Vraňany na Mělnicku, kde mohou lidé sbírat do vlastních nádob či si na místě koupit košík, nabízí kilo jahod za sto korun. Pokud si tam ale někdo nasbírá méně než tři kila, cena na jedno kilo se mu automaticky zvýší o dvacet korun.

Oproti loňsku samosběr kvůli umrznutí části úrody podražil. Pěstitelům slíbil pomoc i stát. O kompenzaci škod mohou žádat přes aplikaci. „Škodu na jahodách je třeba nahlásit do 24. května,“ informovala Kateřina Adamcová ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Pěstitelé mohou hlásit i škody na broskvích, meruňkách, třešních, višních, švestkách, slívách, malinách, borůvkách, rybízu a angreštu (do konce května) či na jablkách, hruškách, okrasných a lesních školkách (do konce června).

Zdroj: Deník/Jiří Janda

Co lze sbírat?

Farmy nabízejí k samosběru různé ovoce či zeleninu, vždy podle sezony. Nyní mohou lidé sbírat jahody, brzy přibude hrášek či rané brambory. „Hrášek u nás bude možné začít sbírat počátkem června,“ podotkla Měšťánková z farmy u Přerova. Jinde zase bude v létě možné sbírat meruňky, melouny, česnek, cibuli či brambory a další zeleninu či ovoce.

Různých samosběrů se účastní i Čurdová, podle ní to bývá i pěkný rodinný výlet. „Loni jsme na farmě Dryák sbírali třešně, višně, okurky, papriky a jablka,“ poznamenala. Farma má pole ve Vítově, což je místní část obce Žižice poblíž středočeského Slaného.