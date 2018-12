Dva české projekty Zachraňte Ježíška a Náš Ježíšek, jejichž cílem je lidem připomínat, že všudypřítomný Santa Claus k českým vánočním svátkům nepatří, se po dlouholetém jednání dohodli na spolupráci. Projekty mají již dnes několik desítek tisíc fanoušků a vzájemná spolupráce může povědomí Čechů o tradičním dárkonošovi Ježíškovi ještě rozšířit.

„Je to deset let, co vznikla iniciativa Zachraňte Ježíška. Od původních protestů sněhuláků a psaní petic jsme se přesunuli na sociální sítě, kde šíříme osvětu a podporuje různé charitativní projekty nebo pohádku Jiřího Stracha Anděl Páně,“ řekl Tomáš Zdechovský, který původně studentskou iniciativu založil, a v současné době je europoslancem za KDU-ČSL.

Příspěvky iniciativy Zachraňte Ježíška sleduje v současnosti téměř 70 000 aktivních fanoušků a týdně tak oslovují okolo 2 milionů lidí. Nejen kvůli početné fanouškovské základně je tým Zachraňte Ježíška přesvědčený, že jeho práce ještě potřeba.

„Faktorů je víc, od určité pohodlnosti obchodníků, kteří zboží dovážejí, aniž by přemýšleli nad tím, co je pro ČR typické, přes nedostatek fantazie až po ochotu lidí tyto dekorace kupovat, protože se přece nic nestane. Svou roli hraje i reklama, americké filmy a to, že je Česko převážně ateistická země. Jenže pak se zeptáte dětí, jak si představují Ježíška a oni popíší Santu Clause a leckdy ani nevědí, kdo jsou jednotlivé postavy v Betlémě a proč se vystavuje. To mi přijde smutné, zvlášť u lidí, kteří jinak říkají, že bychom se měli držet našich židovsko-křesťanských tradic,“ myslí si Jitka Fialová, která stránku Zachraňte Ježíška spravuje.

Nejen proto se tým Zachraňte Ježíška rozhodl spojit s projektem Náš Ježíšek. „Za tu dobu máme vybudovanou početnou a aktivní fanouškovskou základnu, ale rozhodli jsme se ještě dál posunout a Santu definitivně vytlačit z prostoru České republiky. Proto jsme oslovili ke spolupráci spolek Náš Ježíšek, který má podobný cíl a mnohým může pomoci lépe se se specifiky tajemného Ježíška vypořádat,“ dodal Zdechovský.

Projekty se začnou vzájemně propojovat

Jedni spoléhají na dětskou fantazii, kouzlo vánoc, různorodé zimní motivy a zdravý patriotismus, druzí jdou cestou návratu k tradiční vizuální podobě Ježíška inspirované známým Pražským Jezulátkem. Dlouho proto působili jako konkurenti. To se ale začalo nyní měnit s tím, že oba projekty spojuje podpora dárkonoše Ježíška.

„Podoba našeho Ježíška je historicky autentická s představami našich předků o nadělujícím Ježíškovi tak, jak se o tom například zpívá v koledách. Hlavním posláním našeho vánočního projektu pak je hledání harmonie mezi tradiční vánoční symbolikou a požadavky komerční komunikace a obnovení jedinečné vánoční atmosféry v srdci Evropy,“ vysvětlil Děpold Czernin z projektu Náš Ježíšek.

Projekt Náš Ježíšek pořádá různé kulturní akce, prodává předměty s motivem Našeho Ježíška a letos se opět pokusí o napsání a následný zápis do knihy rekordů s nejdelším dopisem Ježíškovi v naší zemi.

„Pro letošní rok plánujeme vzájemnou podporu našich aktivit. V příštím roce plánujeme spolupráci užší s tím, aby se o aktivitách ve prostěch dárkonoše Ježíška a našich tradičních vánočních zvycích, co nejvíce vědělo a hovořilo,“ doplnil Zdechovský.