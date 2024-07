Moje dítě je rozbité. Neposlouchá, odmlouvá, nerespektuje pravidla a je úplně jiné, než bychom si přáli, stěžují si mnozí rodiče. Ke vzájemnému respektu a pochopení by přitom stačilo znát vlastní typ osobnosti a pak se zaměřit na typ osobnosti dítěte. „Rodičům to pomůže chápat rozdíly, zefektivnit výchovu, ale také se cítit lépe skrze naplňování vlastních potřeb a předcházet chronickému stresu,“ vysvětluje v rozhovoru psycholožka Šárka Miková.

Rodiče velmi často do výchovy svých dětí přenáší utkvělou představu, že by dítě mělo být stejné jako oni. Proč to dělají?

Protože si neuvědomují, že „nejsme stejní“. I když víme, že každý je jedinečný, stejně podvědomě předpokládáme, že to, co vyhovuje nám, potřebují také druzí. Na své dítě se díváme optikou své osobnosti a děláme to, co by vyhovovalo nám. Většina lidí také neví, že rozdíly mezi lidmi nezpůsobuje jen výchova, ale především vrozená složka naší osobnosti. Rodičům to dochází, jakmile mají více dětí. Vychovávají je stejně, ale ony se projevují jinak. Rozdíly mezi kluky a holčičkami nebo prvorozeným a benjamínkem jim přitom nedávají uspokojivé odpovědi na otázku, proč se děti v jedné rodině od sebe tolik liší.

Mnohdy skrze ně naplňují i vlastní nesplněné cíle a touhy a určují jim jejich směr čímž potlačují jejich vlastní touhy.

A většinou si také neuvědomují, že prostřednictvím dítěte léčí svou vlastní narušenou sebehodnotu. Myslí si, že dělají pro své dítě to nejlepší, ale vůbec nevědí, jaké dítě mají a co skutečně potřebuje. Jaké jsou jeho vrozené potřeby, pro co má přirozené vlohy a jaké silné stránky je u něj důležité podporovat.

A naruší mu tak jeho vrozenou složku osobnosti.

Přesně tak. Narušená sebehodnota pak mívá dva póly. Buď se dítě ve výchově podvolilo očekávání rodičů, potlačilo své potřeby a je si tedy samo sebou nejisté. Neví, o jaké silné stránky se může opřít, protože ty jeho přirozené mu rodiče neumožnili rozvinout. Podceňuje se, nevěří si, říká o sobě, že je hloupé apod. Může být taky příliš závislé na autoritě a mínění druhých.

A ten druhý pól?

Některé děti pak projevují narušenou sebehodnotu spíš opozicí a vzdorem, projevují překompenzované sebevědomí, dokazují sobě i okolí, že jsou dost dobří v riskantních aktivitách nebo se snažit mít nad ostatními moc, ovládat je, protože ti pak nemohou odhalit jeho slabost a vnitřní nejistotu. Možná vás napadá, že to má blízko k šikaně – ano, jak oběť, tak agresor šikany může být dítě s narušenou sebehodnotou.

Týká se některý z popsaných pólů i vašeho dětství?

Rodiče mě rozhodně milovali, ale vůbec mi nerozuměli. Dělali to nejlepší, co uměli, ale narodilo se jim dítě naprosto jiného typu osobnosti. Moji rodiče byli hodně v realitě ukotvení, zaměření na praktický život, zatímco já jsem typ, který ve všem hledá hlubší smysl a jde za nějakým ideálem. Táta mě trestal za dvojky v písance a máma nutila udržovat dokonalý pořádek ve skříni. Já snila o tom, že budu herečka, máma mi říkala, ať přestanu fantazírovat a dělám něco pořádného. Třeba jdu vyplít záhon a obrat rybíz. Stal se ze mě člověk závislý na autoritě, což pak mělo negativní dopad na partnerský vztah. Skutečně přijatá a pochopená jsem se cítila až manželovou maminkou, která je stejný typ jako já.

Takže láska rodičů nestačí?

Ne, protože i milované dítě může vyrůstat s narušenou sebehodnotou. Jako rodiče bychom se měli snažit dítě nejen milovat, ale také vytvářet prostředí, ve kterém může rozvíjet svou vrozenou osobnost. Neznamená to ale, že dítě musí vždycky dostat, co chce. Naopak. Dítě musí zažívat hranice, aby si uvědomovalo, co jeho chování způsobuje druhým, a zažívat frustraci, že se věci nedějí podle něj nebo jeho představy nejdou realizovat. I přitom se ale dítě může cítit přijaté a pochopené – když vyjádříme s respektem a laskavostí pochopení pro jeho pocity a záměry.

Co si pod tím máme představit?

„Ty bys teď moc chtěl zkusit vyjít ty schody sám a já vím, že bys to zvládl, akorát dneska moc spěcháme, takže tě vynesu. Odpoledne mi ukážeš doma, jak to sám zvládáš.“ Milovat nestačí také znamená, že bychom neměli dítě příliš ochraňovat. V dnešní době se mnozí rodiče o děti zbytečně bojí a ve jménu lásky zabraňují tomu, aby rozvíjelo svou fyzickou a psychickou odolnost. Dítě musí spadnout a rozbít si koleno či říznout se při krájení zeleniny. Stejně jako musí zažívat frustrace, když mu nastavujeme hranice nebo zažívá důsledky svých rozhodnutí. Při tom všem přicházejí nepříjemné pocity a dítě se postupně učí s nimi vyrovnávat, uklidnit se, a tím trénuje svou odolnost vůči stresu. U dětí, které se ještě samy uklidnit neumějí, musíme tuto regulační funkci plnit my rodiče. Což je ale nesmírně těžké, když vidíte dítě se vztekat, a podle vás kvůli úplné hlouposti.

Ta regulace by měla vypadat jak?

Především bychom si měli uvědomit, že silnou emoční reakcí si dítě podvědomě říká o pomoc. Nejde o to, abychom mu dovolili prosadit to, kvůli čemu se vzteká, nebo mu pomohli s tím, co se mu nedařilo. Jde o pomoc s uklidněním jeho stresové reakce, neboť tím se jeho systém reakce na stres posiluje.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Psycholožka Šárka Miková (vlevo) s Bohumilou Čihákovou, redaktorkou Deníku.

Co tedy máme dělat?

Záleží na tom, v jakém stavu aktivace stresové reakce se dítě nachází. Je-li dítě v emocích, nebude na něj fungovat tzv. regulace rozumem, tj. vysvětlováním, protože ta míří na mozkovou kůru, kterou má dítě v emocích odpojenou. Naše slova mohou mít opačný efekt, stres dítěte ještě prohloubí. Na většinu dětských emocí funguje tzv. regulace vztahem, která oslovuje jeho emoční centrum. Klidný člověk, s nímž se dítě cítí v bezpečí, může dítě uklidnit. Klíčová je přitom naše neverbální komunikace – mimika obličeje, gesta, postavení těla. Dítě nevnímá, co mu říkáme, ale jak to říkáme a jak se u toho tváříme. Přátelský, vstřícný výraz zmírňuje stres, odtažitý nebo jen soustředěný či vážný výraz stres dítěte prohlubuje. Chceme-li dítěti pomoci se uklidnit, měli bychom se především nejdřív sami zklidnit, např. pomocí dlouhých výdechů doprovázených pohledem z okna. Měli bychom si k dítěti přidřepnout na úroveň jeho očí a dělat pomalé pohyby. Můžeme nabídnout fyzický dotek či náruč, ale nenutit, když ji dítě odmítá. A hlavně, nic nevysvětlujeme a už vůbec nevyčítáme dítěti, co udělalo špatně ani jeho silné emoce. Teprve až se dítě uklidní si s ním můžeme o proběhlé situaci popovídat. Ujistit ho o naší lásce, stručně popsat, o co šlo, a už se k situaci nevracet.

A když ani to nefunguje a dítě má doslova emoční amok?

Batolata a částečně i předškoláci se mohou snadno dostat do stavu, kdy už ani emoční podpora dospělého nefunguje. Rodiče často říkají, že nejhorší pořízení s dítětem je, když má hlad nebo je přetažené. Nepříjemné signály ze smyslů či zevnitř těla, jako je nízká hladina cukru v krvi, nedostatek kyslíku v místnosti, pocit zimy či přehřátí, mohou způsobit ty nejsilnější záchvaty vzteku v reakci na podnět, který jindy tak silnou reakci nespustí. V takové situaci funguje už jen tzv. senzomotorická regulace, která působí na vývojově nejstarší mozkové struktury (mezimozek, mozeček a mozkový kmen). Jedná se o stimulaci smyslů a zapojení těla. Může jít například o zabalení rukou a ramen do šátku, kousání a žvýkání (kousátko, žvýkačka), sání (láhev s brčkem), masážní míčky či plastelína, ale samozřejmě také o dechová cvičení (nádech a dlouhý výdech), pokud nás dítě alespoň částečně vnímá. Pomáhá také houpání nebo jiné rytmické pohyby. Až poté, co se dítě alespoň částečně uklidní, můžete přistoupit k regulaci vztahem (obejmout ho, pochovat, ujistit ho o vaší lásce), a následně si s ním popovídat (regulace rozumem). Čím je dítě starší, tím snazší pro něj je regulovat se samo a je důležité, abychom se jeho frustracím nesnažili za každou cenu předejít. Prožitou frustrací a jejím zvládnutím se zvyšuje jeho odolnost vůči stresu v budoucnosti.

Někdy se rodiče neudrží, obzvlášť na veřejnosti, a v takto vypjaté situaci sáhnou po fyzickém trestu.

Ano. Zlobíme se na děti, že se vztekají a nedokáží se ovládnout, přitom sami neumíme své emoce udržet na uzdě. A fyzické tresty jsou u nás stále přijatelné pro velkou většinu rodičů. Podle studie centra Locika pouze 26 procent rodičů odmítá trestat dítě pohlavkem a jen 17 procent plácnutím přes hýždě.

Třeba psychiatr Cyril Höschel občasný pohlavek nebo plácnutí neodsuzuje.

Bohužel v používání fyzických trestů podporují rodiče také někteří odborníci, kteří občasný pohlavek či pár na zadek doporučují s tím, že „fungují lépe než vysvětlování“. Není to pravda. Fyzický trest sice někdy dítě zastaví a možná si i uvědomí překročení hranice. Dlouhodobě ale mají tresty zhoubné dopady na vztahy, sebehodnotu i sebeovládání. Výzkumy také jasně dokazují, že tresty narušují vztahy mezi dětmi a tělesné tresty přímo zvyšují agresivitu dětí: „Když mám nad někým navrch, mohu mu způsobit bolest a dosáhnout, čeho chci.“ Tresty tedy rozhodně nejsou způsobem, jak se naučit fungovat v rámci hranic. Naopak vedou děti k tomu, aby hranice porušovaly a měly pro to ospravedlnění.



Pomohlo by si nastudovat, jaký jsme typ osobnosti?

Když rodiče zjistí, jaké typy osobnosti jsou oni a jaké jejich děti, pomůže jim to chápat rozdíly, zefektivnit výchovu, ale také se cítit lépe skrze naplňování vlastních potřeb a předcházet chronickému stresu. Pro některé mámy je odhalení vlastního typu důležité i proto, aby si potvrdily, že jsou „v pořádku“. Že jejich výchova dětí může být jiná, než jak to dělají jejich kamarádky či sousedky, a přitom mohou být stále dobrými mámami. Že je nemusí v mateřství uspokojovat péče o domácnost, byť jiné mámy se v tom rády realizují. Nebo že není špatné jít ve dvou letech dítěte do práce, pokud to máma opravdu potřebuje a dítě to dobře snáší. Že prostě záleží na vrozených potřebách každého z nás a jimi bychom se měli řídit víc, než názory okolí nebo společenským očekáváním. Nejen ve výchově.

Mluvíme o typech osobnosti. Můžete přiblížit, o jakou typologii se jedná?

Jde o Teorie typů, což je psychologický pohled na člověka, který akcentuje vrozenou složku naší osobnosti. Vychází z C. G. Junga, který popsal vrozené rozdíly mezi lidmi. Já se snažím jít v jeho šlépějích a adaptuji to, co vymyslel, na dnešní dobu. Jung popisoval, že se rodíme s určitým vrozeným nastavením mozku, které nemáme všichni stejné. Mozek je plastický a dál se vyvíjí, ale některé činnosti nás automaticky přitahují a některé dovednosti se snadno učíme, na rozdíl od jiných. Do něčeho se nám chce, do něčeho vůbec. Odkládáme to, do čeho se druzí nadšeně vrhají. A nechápeme, jak může druhým vyhovovat pravý opak toho, co nám. Vznikají nedorozumění a konflikty.

Těch typů je šestnáct. V knize Milovat nestačí je rozdělujete do čtyřech základních skupin. Můžete nám ji přiblížit?

Šestnáct typů dělíme do tzv. typů temperamentu podle jejich vrozených potřeb. Tyto vrozené potřeby nám zůstávají po celý život, přestože naše chování se v průběhu života pochopitelně mění. Pokusím se být velmi stručná, ale dopouštím se tím velkého zjednodušení.

Děti s vrozenými potřebami stabilita, předvídatelnost a spolehlivost potřebují, aby se věci děly tak, jak jsou zvyklé. Odklon od režimu a řádu je vykolejí. Nutit těmto dětem, aby se rychle otrkaly a kreativně tvořit, je znejišťuje.

Jiné děti naopak potřebují svobodu, reagovat „teď a tady“ a mít okamžitý dopad – na ně se zlobíme za to, jak jsou impulsivní, hyperaktivní a nezodpovědné, protože si věci dopředu nerozmyslí. Ony se ale učí fungovat ve světě tím, že si musí všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Nepromýšlejí dopředu nejlepší řešení, protože až něco zkusí, vidí reakci a zkouší dál.

Děti s potřebami rozumět a prověřovat, kompetentnost a zdokonalování potřebují vědět, jak věci fungují, a znát logické důvody pro všechny naše požadavky. Jsou na sebe náročné a velmi citlivé na to, když jim dáváme najevo, že nejsou dost schopné – třeba jen tím, že jim nabízíme pomoc nebo něco dokončíme za ně. Pokud se s nimi chceme domlouvat skrze sdílení našich pocitů, neberou to jako argument a mohou to vnímat jako citovou manipulaci.

Skrze pocity naopak můžeme mluvit s dětmi s potřebami hlubšího smyslu, jedinečnosti a harmonie. Žijí víc v představách než v reálním světě a potřebují cítit, že mají výjimečné místo v našich srdcích. Jsou velmi citlivé na neverbální komunikaci a berou si osobně – jen z výrazu naší tváře či tónu hlasu si odvodí, že už je nemáme rádi.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Psycholožka Šárka Miková.Psycholožka a máma tří dětí Šárka Miková (54) vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově. Provozuje soukromou psychologickou praxi, pořádá semináře a webináře pro širokou veřejnost, realizuje rozvojové programy pro jednotlivce a firmy v oblasti motivace, komunikace a spolupráce založené na Teorii typů www.teorietypu.cz. Vyšlo jí několik bestsellerů: Nejsou stejné, Ani mámy nejsou stejné a poslední s příhodným názvem Milovat nestačí.

Kdy je tedy správný čas otevřít knihu a studovat, jaký typ dítěte doma mám?

Začít přemýšlet o typu osobnosti dítěte má smysl u batolat mezi druhým a třetím rokem, kdy si dítě už uvědomuje, že jako osoba existuje odděleně od mámy a táty, a začínají se intenzivněji vyjevovat jeho vrozené dispozice. Je ale dobré, abychom už znali rozdíly mezi základními typy osobnosti, protože pak můžeme lépe chápat dětské chování, zjišťovat, co je jeho příčinou, a vhodně na to reagovat. Pamatuji si na situaci s mou neteří. Tatínek jí dal k svačině rozpůlený perník a ona začala plakat. Kdyby byla dítě s potřebami kompetentnost a zdokonalování, možná by plakala proto, že si ho chtěla rozkrojit sama. Pokud by byly jejími potřebami hlubší smysl a harmonie, možná by plakala kvůli tomu, že se tatínek tváří naštvaně, i když to s ní a perníkem vůbec nesouvisí. Já jsem ale tušila, že její potřeby jsou stabilita a předvídatelnost a potřebuje, aby se věci děly tak, jak je zvyklá. Zeptala jsem se, jestli jí perník jindy nedávají celý – a světe div se, dávají. Dostala nový vcelku a bylo po pláči.

Tady vám může mnoho rodičů oponovat s tím, že je rozmazlená a rodiče ji v tom ještě podporují.

To není vůbec pravda. V tomto věku jsou děti zcela závislé na naplňování potřeb námi rodiči. Až bude straší, naučí se ty potřeby naplňovat sama. A pokud dítěti ty potřeby naplnit nemůžeme, je potřeba zareagovat na tu frustraci a vyjádřit alespoň pochopení a říci: „Jé, Aničko, promiň, ty máš ráda ten perník vcelku viď a já jsem na to zapomněla.“ Nechat chvilku dítěti čas uklidnit emoce a poté zkusit nabídnout nějakou alternativu v podobě rohlíku nebo něčeho jiného.

Ještě k té typologii. Udělala jsem si test na internetu a vyplnila ho i moje starší dcera. Mně vyšlo, že jsem protagonista, a šestnáctileté dceři, že je diskutér. Jaký bych měla volit postup v komunikaci a při výchově, aby nevznikaly zbytečné třecí plochy?

Jen na okraj k tomu dotazníku. Já osobně ho pro určení typu nedoporučuji. Mnoha lidem vychází jiný typ než ten, který by odrážel jejich vrozené potřeby. V rámci vývoje se přizpůsobujeme různým rolím a vytváříme si různé persony, tj. vnější obrazy nás samých, abychom v těch rolích obstáli a přizpůsobili se očekávání. Mnohdy ale na úkor svých skutečných potřeb. Můžeme se tím definitivně zaškatulkovat do typu, který vůbec nejsme. Navíc se prostřednictvím dotazníku nedozvídáme nic o jiných typech osobnosti – abychom si uvědomili rozdíly mezi lidmi a zvyšovali svůj respekt k nim.

Jakou cestu k určení typu tedy doporučujete?

Ctím zásadu, že každý u sebe se nejlépe rozhoduje, jaký typ ho vystihuje. I když je to delší cesta, může vést ke skutečnému sebepoznání. Typ dle Teorie typů je možné si určit prostřednictvím mých knih (zejména Milovat nestačí), dvoudenního prezenčního semináře nebo nově pomocí videokurzu Jak určit typ temperamentu.

Zdá se, že u nás s dcerou se dotazník trefil, že to sedí. Jak k ní mám přistupovat?

Shodou okolností já jsem stejný typ jako vy a můj dospělý syn je typ jako vaše dcera. Takže mám i osobní zkušenost z tohoto soužití. Teorii typů jsem ve výchově začala využívat v době, kdy bylo Markovi devět let. Už předtím jsem ale nějak intuitivně poznala, že je potřeba mu na otázky proč dávat logicky konzistentní odpovědi a zahrnovat ho do rozhodování o tom, co se ho týká. Znalost jeho typu mi pak vysvětlila mnoho dalšího z jeho projevů. Třeba proč je tak háklivý na svou inteligenci a že to, co vypadá jako lenost, je spíš optimalizace a potřeba dělat jen to, co je z jeho pohledu výhodné a nezbytně nutné. Ovšem tomu, co si vybral jako oblast svého zlepšování, se věnoval na 150 procent.

A ta komunikace matka versus dcera?

Co se týká komunikace, tak se především snažte být logicky konzistentní, mějte kontrolu nad svými emocemi a nepoužívejte dojmy jako argument. Její zpochybňující otázky nebo protiargumenty si neberte osobně, naopak ji vyzývejte, aby sama popsala plusy a minusy daného řešení nebo navrhla vylepšení. Když jí budete něco vysvětlovat a řekne „chápu“ či začneme působit netrpělivě, dává najevo, že chápe a chce jít dál. Další vysvětlování může vnímat jako podceňování jejích schopností. Neříkejte jí, co přesně má dělat, nerozebírejte její chyby a nedávejte nevyžádané rady. Na nedostatky ji upozorněte stručně a věcně a nechte to být.

Byla by výhoda, kdyby nám vyšel stejný typ osobnosti?

Do jisté míry ano. Lépe byste chápala její vrozené potřeby, projevy chování, které vás někdy mohly zlobit, byste si uměla lépe vysvětlit i na ně účinněji reagovat. Na druhou stranu jsou stejné typy osobnosti jako naše zrcadlo. Vidíme v nich sami sebe, včetně svých slabých stránek, a to nás může iritovat.

Pomohlo by si typy nastudovat ještě před početím miminka?

Určitě by pomohlo znát svůj typ osobnosti, abychom znali své vrozené potřeby a nezapomínali na ně, až dítě přijde na svět. Nenaplnění našich vrozených potřeb totiž dlouhodobě způsobuje nespokojenost a vyčerpání, obzvlášť, když jsme fyzicky unavení. Nejen v mateřství je dobré vědět, co je nám přirozené a co ne. Snadněji se pak vyrovnáme s tím, že nás něco nebaví, i když se to od mámy očekává, a že nás něco vyčerpává, i když jiné mámy se v tom nadšeně realizují. Zjistíme, že takové, jaké jsme, jsme v pořádku. A je pro nás snazší nenaplňovat potřeby druhých na náš úkor a říkat si o pomoc.

Může se člověk během života nebo toho vývoje změnit na jiný typ?

Osobnost člověka se v průběhu života rozhodně neustále vyvíjí. Náš mozek, konkrétně mozková kůra, je velmi plastický a můžeme přepisovat již vytvořené neuronové sítě novými. Nicméně vrozené potřeby zůstávají člověku po celý život. Mění se však jejich projevy v našem chování a také způsoby, jakými své potřeby naplňujeme. V útlém dětství jsme v naplňování potřeb velmi závislí na rodičích, postupně se však učíme na dospělé přímo nespoléhat a zařizujeme si naplňování potřeb sami. Například typy s potřebou stability a předvídatelnosti jako děti nelibě nesou, když je dospělí nepřipravili na změnu. V dospělosti se ale sami postarají o to, aby měli dost informací a dobrý plán, včetně záložních variant. Rozvíjíme se také v dovednostech, které nám z podstaty našeho typu nejsou přirozené. Částečně tak vyvažujeme naši původní jednostrannost a učíme se být vyváženějšími i tolerantnějšími osobnostmi.