Pro bookmakery sázkové kanceláře Fortuna, kteří si v covidovém roce osvojili například druhou nepálskou fotbalovou ligu, jsou tentokrát novoroční sázkové speciály vlastně návrat ke starým pořádkům.

„Novoroční speciály byly pro náš tým vždy tím největším kreativním cvičením. Tento rok jsme jedno takové absolvovali na konci března. A po měsících s běloruským, nepálským či kostarickým fotbalem, amatérským hokejem nebo stolním tenisem, který hrají páprdové v teplákách, jsou ty letošní vlastně takovým návratem do normálu. Třeba Štáfkůf film Vyšehrad jsme ještě nikdo neviděli, a při zohlednění zkušenosti, jak jsme před lety v anketě o největšího Čecha tlačili Járu Cimrmana, si jeho nominaci na Oscara dovedu živě představit,“ řekl s úsměvem Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny a dodal, že právě na Vyšehrad je vypsaný kurz 150:1.

A na jaké speciální sázkové nabídky se mohou čeští tipéři těšit? Na vymýcení covidu-19 v roce 2021 je u Fortuny vypsán kurz 50:1, ještě méně pravděpodobné je podle bookmakerů nástup epidemiologa Romana Prymuly na post premiéra ČR (150:1). Vsadit lze i na to, zda prezident Miloš Zeman přestane kouřit (5:1), nebo jestli Leoš Mareš bude moderovat svou ranní show z mezinárodní vesmírné stanice ISIS (1010:1).

Olympiáda podle bookmakerů bude

Očkování se rozjíždí po celém světě, zda ale bude efekt takový, aby příští finále Ligy mistrů mohlo přímo na stadionu sledovat alespoň 50 tisíc diváků (v kurzu 7:1), se přeci jen musíme nechat překvapit. Dobrou zprávou však je, že i kdyby to třeba bylo bez diváků, o velké akce jako olympiáda (1,15:1) nebo fotbalové EURO (1,15:1) tentokrát podle bookmakerů nepřijdeme.

Mezi nejbizarnější kursové nabídky jistě patří prodej území Slezska sousednímu Polsku (3000:1), prodej Pražského hradu Rusku (2500:1), nebo že se starosta Řepryjí Pavel Novotný stane novým předsedou ODS (2000:1).

Náročný rok prožila i řada českých hvězd. Své by mohla vyprávět třeba Gabriela Koukalová, která se po konci manželství naplno vrhla na dráhu moderátorky a nakonec si střihla ještě focení pro Playboy. Jak pojme rok 2021? Fanoušci by si jistě přáli návrat k biatlonu (15:1), čtenáři zase pokračování jejího bestseleru, třeba pod názvem „Úplně jiná Gabriela Koukalová“ (75:1). Bookmakeři pak navrhují její účast v další řadě show Svatba na první pohled (50:1), kterou „doporučují“ i jejímu ex Petrovi Koukalovi (75:1). Sledovanost tohoto pořadu by jistě zvedl také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček (250:1).