VIDEO: Lidé špatně trhají jahody, ty se pak kazí. Podívejte se, jak na to

Poprvé po dlouhých letech se proto na pole vydal s manželkou i důchodce Miloš z Hradce Králové. „Jsou perfektní, tak krásné jahody jsem dlouho nezažil. Když jsem včera viděl polské jahody na trhu, to se nedá srovnat,” řekl Deníku. Pro kvalitní jahody si do Piletic na Hradecku kromě něj přijela i řada dalších starších lidí, občas se ale nad řádky shýbají i mladší páry nebo maminky s dětmi.

Letošní velký zájem o samosběr potvrzují i sami jahodáři. „Zdá se, že lidé upřednostňují české jahody stále víc. Mají totiž intenzivnější vůni i chuť než ty z dovozu. Navíc při samosběru vědí, že jsou čerstvé,“ uvedla Jolana Hřebačková z plantáže u Moravského Žižkova na Břeclavsku.

Ceny se liší dle regionu, začínají na 50 korunách za kilogram a končí většinou na cenovce 85 korun. Kromě počítání by se ale lidé měli soustředit i na další věc. Mnoho z nich totiž neví, čemu se při sběru vyvarovat a jak s natrhaným ovocem zacházet. „Při sběru by člověk neměl utrhnout jahodu bez stopky. V takovém případě se zkrátí její trvanlivost. Nejlepší způsob je utrhnout jahodu přibližně centimetr nad stopkou,“ vysvětlila Deníku Dagmar Hančová z Farmy Hanč ve Vraňanech na Mělnicku.

Další nešvar pak odbornice spatřuje v tom, že lidé jahody všelijak prohlížejí a mačkají. I to je špatně. Na jahody se musí s citem. Po sběru by se pak měly skladovat při nepříliš nízké teplotě a zpracovat by se měly maximálně do jednoho dne od utržení.