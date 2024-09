V době, kdy hasiči, vojáci, policisté či záchranáři ve spolupráci s místními starosty, hejtmany nebo ministry pracují v terénu, vyhlásily některé dobročinné organizace a nadace sbírky (více v boxu níže). Pokud chce někdo lidem poškozeným povodněmi přispět finančně, je dobré učinit tak jejich prostřednictvím. Lidé pracující v organizacích, které se na pomoc v krizových situacích specializují, totiž přesně vědí, jak a kdy s penězi efektivně naložit.

Práce v terénu

Kupříkladu Člověk v tísni už v uplynulých dnech aktivoval povodňový tým. Terénní pracovníci začali okamžitě mapovat potřeby, komunikují s hasiči a dalšími pracovníky v terénu, co je zrovna v dané chvíli potřeba. Třeba do Olomouce hned v začátcích zaslali chybějící pytle protipovodňových zábran, které následně dorazily do Šumperku a Jeseníku.

V pomoci pokračují a neustanou ani později. ‎„Stejně jako při minulých povodních budeme po opadnutí vody finančními dary pomáhat ‎především s obnovou domů a bytů těch nejzranitelnějších, kteří si sami pomoci nedokážou,“ ‎uvedl vedoucí povodňového týmu Marek Štys. Míra poskytované pomoci bude záležet hlavně na tom, kolik se podaří ‎vybrat ve veřejné sbírce.‎

close info Zdroj: Člověk v tísni zoom_in Výzva Člověka v tísni

Od začátku pomáhá i Charita ČR, která taktéž vyhlásila finanční sbírku. Povodňový koordinátor z Arcidiecézní charity Olomouc Martin Zamazal se v sobotu vydal na monitorovací cestu do obcí na Jesenicku, kam přivezl vysoušeče, potřebné k použití po opadnutí vody. V následujících dnech tam bude s kolegy pracovat podle aktuálních potřeb. „Chystáme se udělat monitoring škod a potřeb,“ řekl Deníku.

Finanční sbírky Člověk v tísni (sbírka SOS Povodně) ZDE

(sbírka SOS Povodně) ZDE ADRA ZDE

ZDE Český červený kříž ZDE

ZDE Armáda spásy (na pomoc lidem bez domova zasaženým povodněmi) ZDE

(na pomoc lidem bez domova zasaženým povodněmi) ZDE Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (na podporu organizací pomáhajících v oblastech zasažených povodněmi) ZDE

(na podporu organizací pomáhajících v oblastech zasažených povodněmi) ZDE Diakonie Českobratrské církve evangelické (sbírka či dárcovské SMS) ZDE

(sbírka či dárcovské SMS) ZDE Charita ČR (sbírka či dárcovské SMS) ZDE

(sbírka či dárcovské SMS) ZDE Mimořádná kostelní sbírka České biskupské konference. Vyhlášena je na 29. září ve všech diecézích. Její výtěžek bude na humanitární pomoc lidem v oblastech zasažených povodněmi rozdělen prostřednictvím Charity ČR. Sbírky na Donio.cz: Okamžitá finanční pomoc obyvatelům nejvíc zasažených oblastí ZDE

ZDE Povodňová sbírka pro útulky ZDE

Pomoc pro rodiny s dětmi ZDE Linky pomoci Nonstop linka pomoci Charity ČR: +420 737 234 078

+420 737 234 078 Pohotovostní režim Charity ČR pro cizince ZDE

ZDE V ukrajinštině ZDE

+420 731 432 431 (pondělí až pátek 9-13 a 14-18 hodin)

ZDE +420 731 432 431 (pondělí až pátek 9-13 a 14-18 hodin) Ve vietnamštině ZDE

+420 605 999 969 (pondělí a středa 9-12 a 14-17 hodin, čtvrtek a pátek 9-12 hodin)

ZDE +420 605 999 969 (pondělí a středa 9-12 a 14-17 hodin, čtvrtek a pátek 9-12 hodin) Infolinka Úřadu práce ČR (k dávce mimořádné okamžité pomoci až 72 900 korun a dalším formám pomoci): +420 800 779 900 (9-17 hodin)

(k dávce mimořádné okamžité pomoci až 72 900 korun a dalším formám pomoci): +420 800 779 900 (9-17 hodin) Infolinka Diakonie ČCE: +420 242 487 826 (9-17 hodin)

Voda a potraviny

Materiální pomoc shromažďují potravinové banky v regionech (viz box 3). ‎„V místech zasažených povodněmi potřebují například balenou pitnou vodu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mluvčí České federace potravinových bank Vendula Seifertová upřesnila, že pro snadnou manipulaci je vhodné věnovat ji v celých baleních po šesti kusech či na paletách.

Dále jsou podle ní nyní nejvíc zapotřebí nudle a instantní polévky do hrnku nebo konzervy, které lze rychle ohřát, balené pečivo (sladké i slané), sušenky a čokolády pro rychlou energii či čisticí a dezinfekční prostředky. „V přímé spolupráci s generálním štábem Hasičského záchranného sboru ČR, regionálními krizovými štáby a humanitárními organizacemi dodáváme materiální pomoc všude tam, kde je nejvíce potřeba,“ podotkla Seifertová.

Role potravinových bank je nyní v zajištění krizové materiální pomoci klíčová. „Zároveň se intenzivně připravujeme na druhou etapu, kdy odejde velká voda a bude zapotřebí pomoci lidem z postižených oblastí s následnou pomocí,“ dodala Seifertová.

Balené vody, polévky, dětskou výživu, těstoviny či toustové chleby už přes potravinové banky v jednotlivých krajích posílá řada výrobců potravin. Podle prezidentky Potravinářské komory ČR Dany Večeřové jsou potravináři vždy při katastrofické události připraveni pomoci. „Bezplatně podporují nejen povodní zasažené lidi, ale i hasiče, dobrovolníky a členy krizových štábů, kteří jsou v první linii v boji s velkou vodou,“ poznamenala.

Potravinové banky Pomoc přes regionální potravinové banky KONTAKTY ZDE

KONTAKTY ZDE Větší dary od výrobců a firem lze směřovat na Karinu Jakešovou, e-mail: k.jakesova@potravinovabanka.cz, mobil: 771 241 008

Finanční dary na nákup potravin a dezinfekčních pomůcek pro lidi zasažené povodněmi lze posílat na účet u FIO: 2102162683/2010.

Další formy pomoci

Pomoc nabízejí i umělci. Kupříkladu zpěvačka Olga Lounová učinila veřejnou výzvu, že pomůže v tom, v čem bude zrovna potřeba. „V srdci se všemi, co je trápí velká voda. Posílám sílu a nabízím ruce i materiální podporu,“ napsala na sociální síť Facebook. S nabídkami přicházejí i další. Firma Elektrowin například nabízí bezplatný odvoz elektrospotřebičů ze zatopených domů a sběrných míst (box 4).

Lidé postižení povodněmi či jejich blízcí potřebují i psychickou podporu. Tu jim mohou poskytnout lidé na linkách pomoci (box 2). Dobrým slovem je mohou potěšit i příbuzní, přátelé a známí. Současné deště těžce prožívají též lidé bez domova. Podle manuálu Armády spásy je důležité jim vysvětlovat, kam se mohou obrátit o pomoc, informovat je o předpovědi počasí i instrukcích od úřadů. Jedna ze sbírek na Donio.cz je zase určena rodinám s dětmi či zvířecím útulkům.