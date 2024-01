My nepotřebujeme tuto zemi připravovat na válku. My chceme žít v míru. Tato slova pronesená v podcastu Crunch předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové rozpoutala na sociálních sítích různé reakce. Někteří je podrobili kritice, jiní s nimi souhlasí. Na adresu političky vzniklo i plno internetových vtipů. Schillerová pro Deník reagovala, že fóry bere s nadhledem, vadí jí ale osobní urážky ministrů. Přetřásaná citace je podle ní vytržená z kontextu.

Exministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová rozpoutala diskusi svými nedávnými slovy v podcastu Čestmíra Strakatého Crunch. „To nejsou investice do tanků, které nás někam posunou. Nebo do nějakých střel. My potřebujeme investovat do dopravní infrastruktury. Určitě ne být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu (Karel) Řehka. Se osypu, když čtu jeho vyjádření nebo headliny „Připravme se na válku.“ My se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru,“ řekla mimo jiné v dlouhém rozhovoru.

Tato slova krátce po jejich zveřejnění (v pondělí 8. ledna) zkritizovali někteří vládní politici. Například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Nejedná se o výrok Viktora Orbána. Tenhle má na svědomí Alena Schillerová. Jako ministryně financí byla hrozbou naší ekonomiky. Jako opoziční poslankyně je hlásnou troubou ruské propagandy,“ napsala na síť X (dříve Twitter).

Den nato se ozvala i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Celou dobu čekám, že jej (výrok) s omluvou vezme zpátky jako hloupost, kterou omylem vypustila z úst. Nevezme, ba co víc, ještě do toho slovy klasika zabrušuje. Přesvědčuje nás tak o tom, že nejde ani o hloupost, ani o naivitu, ale čistě o populistický kalkul, který záměrně přehlíží realitu dnešního světa,“ napsala mimo jiné na síť X.

Podle Černochové je „iluze věčného míru“ dávno pryč. „Nikdo tu válkou nestraší, ale jako vláda máme povinnost zajistit v první řadě bezpečí naší země,“ napsala. Reagovalo i mnoho dalších koaličních politiků.

Sítěmi se šíří vtipy

Na sociálních sítích se objevilo i mnoho vtipů doprovozených kresbami či fotografiemi. Například Andrej Gallus na síti X zveřejněný gif doprovodil slovy: „Schillerová zastavuje tanky, aj vizuálne.“

Uživatel X „Nezařazený Poslanec – politická memes“ odkázal na výroky švédských ministrů, kteří řekli, že se musí připravovat na válku. „Proč raději Švédsko neinvestuje do dopravní infrastruktury místo příprav na válku? Oni snad nechtějí žít v míru???“ parodoval Schillerovou.

Grafik a fotograf TMBK (Tomáš Břínek) na síti X vyobrazil Schillerovou jako královnu krásy, která při přebírání ocenění říká: „Chci celosvětový mír!“

Uživatelé sítě Rouming k fotografii Schillerové napsali: „Obranu proti černé magii se učit nepotřebujete, tam venku vám nic nehrozí.“

Uživatel sítě X L. M.o.l.e.n.d.a zase kolorovanou fotografii doprovodil slovy: „Schillerová zajišťuje mír na nové infrastruktuře.“

Obhajoba: Normální člověk chce mír

Reakce ale nejsou jen odmítavé. U některých lidí sklidil výrok Schillerové naopak chválu. „Každý normální člověk si přeje mír a prosperitu pro svou zemi. Válku si přejí šílenci. Pěkně se nám ti vládní politici vybarvují. Bravo, Alena Schillerová,“ reagoval ve veřejném statusu na Facebooku například uživatel Lukáš Belička.

Obhajoba Schillerové se objevila i pod různými statusy, které se jejímu výroku věnovaly. Lidé nezřídka uváděli, že mír a jednání jsou vždy lepší než válka a zmařené životy. Jiní kontrovali, že na válku je třeba připravovat se proto, aby to odstrašilo Rusko a byl mír. Některé diskuse se z obou stran zvrtly ve vzájemné osočování.

Schillerová: Emoce mě překvapily

Schillerová pro Deník reagovala, že internetové vtipy bere s nadhledem. „Vadí mi ale osobní urážky ministrů vlády, kteří jsou ti první, kdo by si je mohli odpustit. Ale nepřekvapuje mě to, jsem na to od nich zvyklá,“ napsala v SMS. Jak uvedla, zvednuté emoce ji upřímně překvapily. „Nikdo nemůže vážně tvrdit, že bychom já nebo kdokoliv z hnutí ANO zanedbávali obranu. Za osm let, co jsme byli ve vládě, jsme zvýšili výdaje na obranu více než dvojnásobně,“ připomněla.

Podle ní se vytrhla z kontextu dlouhého rozhovoru jedna věta, kde hovořila o rozložení investic. „Že není správné, když máme problémy ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti, ale klesají i investice z národních zdrojů do dopravy, ale resort obrany roste o 40 miliard,“ podotkla Alena Schillerová.

Neznamená to, jak zdůraznila, že na obranu nechce dávat nic. Tak to podle ní „demagogicky zneužili snad všichni ministři na sociálních sítích“. „Pokud nebude fungovat ekonomika, neporoste HDP, tak jednoduše nebudou peníze ani na obranu, tak je to jednoduché,“ dodala šéfka nejsilnějšího opozičního klubu.