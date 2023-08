Setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s proruským lobbistou Martinem Nejedlým bylo nevhodné. V diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News to dnes uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj je to odpovědnost ODS. Rakušan bude chtít slyšet jak vysvětlení Blažka, tak i názor premiéra Petra Fialy (ODS).

Ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: Profimedia/Jan Handrejch/Právo

„Je určitě pravda, že tento typ setkání není vhodný. I kdyby trakaře padaly, k člověku, jako je pan Nejedlý, bych si nepřisedl,“ komentoval ministr vnitra setkání v žižkovské restauraci, které se uskutečnilo ve středu. Blažek to, že pět hodin seděl s kontroverzním exporadcem bývalého prezidenta Miloše Zemana u jednoho stolu, vysvětloval tím, že se nedaleko svého bydliště schoval v podniku před bouřkou a s Nejedlým se potkal náhodou.

„Určitě tuhle věc budeme s panem premiérem řešit. Setkání člena vlády s tímto člověkem vhodné každopádně není,“ pokračoval Rakušan. Zmínil, že Blažek je zdatný zákulisní vyjednavač a že takto vyjednával i o vzniku Fialovy vlády se Zemanem, s nímž měl vždy nadstandardní vztahy. „Martin Nejedlý ale, pokud vím, není v žádné oficiální funkci a jeho činnost na Pražském hradě budí pochybnosti,“ dodal.

Druhý účastník debaty, předseda hnutí SPD Tomio Okamura, k věci uvedl, že Fialova vláda škodí občanům a měla by jako celek odejít. Dílčí problémy a dílčí schůzky ho nezajímají, řekl.

Podle názoru šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy je Blažkovo vysvětlení pravdivé a ministr do podniku „asi opravdu zašel náhodou“. Benda však připustil, že tam Blažek neměl trávit tolik času. „Prostě to byla blbost sedět tam takhle dlouho,“ řekl v druhé části diskusního pořadu. Schůzka podle něj byla chybou, ale myslí si, že „se to trochu zveličuje“. Blažek podle něj „rád zkoumá mechanismy moci“ a v rámci toho ho zajímá, jak přemýšlí druhá strana. Benda dodal, že za ministry nominované ODS zodpovídá premiér Fiala jakožto předseda strany.

Shovívavě se k Blažkovu setkání postavil místopředseda sněmovního klubu ANO Aleš Juchelka. „Každý ať se schází, s kým chce,“ řekl s tím, že je na daném politikovi, aby to svým voličům vysvětlil. „Byla to normální schůzka. Tady vidíme, jakým způsobem se v politice víří emoce. Pragmaticky se vůbec nic nestalo. Nerozumím tomu, proč je kolem toho takový humbuk. Za mě osobně jsou tady větší kauzy, které se brutálním způsobem bagatelizují,“ upozornil

Zmínil třeba fotografii brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) s bílým práškem či korupční kauzu Dozimetr, která zasáhla do řad vládního hnutí STAN. Právě STAN tak podle něj nemá právo moralizovat nad tím, jestli se někdo s někým sejde.

Na kauzu brněnské primátorky poukázala i šéfka komunistů Kateřina Konečná. „V Brně sněží, v Praze prší,“ shrnula aktuální aféry Vaňkové a Blažka. Podle ní bylo kauz vládních stran od začátku působení Fialova kabinetu „neskutečně mnoho“. „Vždyť jste prostě směšní, to je jedna kauza za druhou,“ vzkázala vládě a připomněla aktuální průzkum CVVM, podle nějž vládě rozhodně důvěřují dvě procenta lidí.

S Blažkem už schůzku řešil premiér Fiala. Mluvčí vlády poté vzkázal, že premiér nepovažuje tento typ setkání za vhodný, a to bez ohledu na to, že bylo náhodné. Blažka za schůzku kritizovali i další koaliční politici. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byla „za hranicí vkusu“, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ji označila za krajně nevhodnou. Předseda lidovců Marian Jurečka považuje schůzku za nemístnou.